“Apprezzo davvero la buona volontà e la richiesta del Presidente Rocca di mediare chiedendo a Gualtieri di convocare i Sindaci per un confronto. Il territorio è però mortificato e noi lo difendiamo con convinzione, dai rifiuti e dall’incapacità di Roberto Gualtieri che non rispetta la volontà dei cittadini". A puntare il dito contro il sindaco metropolitano, Roberto Gualtieri è il senatore e presidente della federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia, l’onorevole Marco Silvestroni. “Se prima ero turbato, ora sono schifato perché si continua in una direzione contraria agli interessi di un territorio dove verranno bruciati seicentomila tonnellate di rifiuti all’anno – ha detto Silvestroni - Ho presentato diversi atti istituzionali, mi costituirò parte civile contro lo scempio di Gualtieri e faremo battaglia. Aspetto con interesse la posizione degli amministratori del Pd e di M5S. Sono dalla parte dei cittadini? Allora protestino riconsegnando le tessere di partito in modo da testimoniare con un atto forte la vicinanza alla gente!”