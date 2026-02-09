R o m a , 9 f e b ( A d n k r o n o s ) - " È s c o m p a r s o A n t o n i n o Z i c h i c h i . F i s i c o e d i v u l g a t o r e , d i e d e v i t a a E r i c e a l C e n t r o “ E t t o r e M a j o r a n a ” e f u l ’ i d e a t o r e d e i L a b o r a t o r i N a z i o n a l i d e l G r a n S a s s o c h e s o n o d i v e n t a t i u n o d e i p i ù i m p o r t a n t i c e n t r i d i r i c e r c a a l i v e l l o m o n d i a l e . E s p r i m i a m o c o r d o g l i o e v i c i n a n z a a i s u o i f a m i l i a r i e a l l e p e r s o n e c h e h a n n o l a v o r a t o c o n l u i n e l l a s u a l u n g a a t t i v i t à s c i e n t i f i c a " . L o d i c e l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n .