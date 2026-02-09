R o m a , 9 f e b ( A d n k r o n o s ) - " L a s c o m p a r s a d i A n t o n i n o Z i c h i c h i m i r a t t r i s t a e l a s c i a u n v u o t o p r o f o n d o . Z i c h i c h i è s t a t o u n o s c i e n z i a t o c o m p e t e n t e e r i g o r o s o e u n u o m o d i F e d e . L e s u e l e z i o n i h a n n o a c c o m p a g n a t o g e n e r a z i o n i e c o n t r i b u i t o a d i f f o n d e r e s a p e r e e c o n o s c e n z a . R i v o l g o a i s u o i f a m i l i a r i l e m i e c o n d o g l i a n z e e u n p e n s i e r o d i v i c i n a n z a a t u t t i c o l o r o c h e h a n n o c o l l a b o r a t o c o n l u i , a p p r e z z a n d o n e l e d o t i e l a s e n s i b i l i t à " . L o d i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i L o r e n z o F o n t a n a .