R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N o n è f a c i l e s i n t e t i z z a r e c i ò c h e s i p u ò d i r e i n t o r n o a l c a t t o l i c e s i m o p o l i t i c o , u n a t r a d i z i o n e c o m p l e s s a e s t r a t i f i c a t a ” , h a a f f e r m a t o i l p r o f e s s o r O r t e n s i o Z e c c h i n o , s t o r i c o e p o l i t i c o i t a l i a n o c h e , i n o c c a s i o n e d e l l a X X I I e d i z i o n e d e l P r e m i o ' L e R a g i o n i d e l l a n u o v a p o l i t i c a ' , c e l e b r a t a a R o m a n e l l a s a l a V a n v i t e l l i d e l l ’ A v v o c a t u r a g e n e r a l e d e l l o S t a t o , h a e s p o s t o u n a r i f l e s s i o n e s u l t e m a : " L ’ i m p e g n o d e i c a t t o l i c i n e l l a g e s t i o n e d e l l a R e s P u b l i c a " . Z e c c h i n o h a v o l u t o o f f r i r e u n a p r o s p e t t i v a “ d i a v v e n i r e ” p i ù c h e u n a l e t t u r a d e l p a s s a t o . “ I l f u t u r o n o n p u ò c o n s i s t e r e n e l l ’ i d e a d i r e a l i z z a r e u n n u o v o p a r t i t o c a t t o l i c o : s a r e b b e u n a n a c r o n i s m o ” . P e r i l p r o f e s s o r e , l a s f i d a o d i e r n a è d e t t a t a d a l l a r a p i d i t à d e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , c a p a c e d i s o l l e v a r e i n t e r r o g a t i v i e t i c i e a n t r o p o l o g i c i s e m p r e p i ù p r e s s a n t i . “ L a t e c n i c a f a g r a n d i p r o g r e s s i , m a c i p o n e a n c h e m o l t i i n t e r r o g a t i v i ” , h a o s s e r v a t o . D a q u i l a n e c e s s i t à , p e r i c a t t o l i c i , d i f a r s i p r o m o t o r i d i u n a c o n v e r g e n z a p i ù a m p i a : “ D e v o n o f a v o r i r e u n ’ u n i o n e t r a t u t t i c o l o r o c h e h a n n o u n a s e n s i b i l i t à s p i r i t u a l e e r e l i g i o s a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i m a n t e n e r e l ’ u m a n o n e l l a s u a c o n d i z i o n e d i u m a n i t à ” . “ S i p a r l a d i t r a n s u m a n e s i m o , p o s t u m a n e s i m o . N o i v o g l i a m o r i m a n e r e n e l l ' u m a n e s i m o ” h a d e t t o Z e c c h i n o e s p r i m e n d o c o n n e t t e z z a i l s u o o r i e n t a m e n t o : “ Q u e s t o è i l p r i n c i p a l e p r o b l e m a d e i c a t t o l i c i o g g i ” . U n r u o l o c h e , s e c o n d o i l p r o f e s s o r e , n o n v a i n t e r p r e t a t o i n c h i a v e e s c l u s i v a : “ D e v o n o e s s e r e c a t a l i z z a t o r i d i f o r z e , n o n d a s o l i , n o n i n m o d o e s c l u s i v o , m a p r o m u o v e n d o u n a c o m u n a n z a d i i n t e n t i ” . I l s u o i n t e r v e n t o h a r a p p r e s e n t a t o u n o d e i m o m e n t i c e n t r a l i d e l l a c e r i m o n i a , c o n f e r m a n d o i l t a g l i o c u l t u r a l e e c i v i l e c h e d a o l t r e v e n t ’ a n n i c a r a t t e r i z z a i l P r e m i o ' L e R a g i o n i d e l l a n u o v a p o l i t i c a ' .