R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l W o r l d N u t e l l a ® d a y , c e l e b r a t o o g n i a n n o i l 5 f e b b r a i o , è s t a t o c r e a t o s p o n t a n e a m e n t e n e l 2 0 0 7 d a l l a b l o g g e r a m e r i c a n a S a r a R o s s o . Q u e s t a g i o r n a t a s p e c i a l e è d e d i c a t a a u n i r e i f a n d i N u t e l l a ® i n t u t t o i l m o n d o p e r r i n g r a z i a r l i d e l l o r o a f f e t t o e p e r m e t t e r e l o r o d i c o n d i v i d e r e l a p r o p r i a p a s s i o n e p e r N u t e l l a ® s u i s o c i a l m e d i a a t t r a v e r s o f o t o , r i c e t t e e m e s s a g g i . F i n d a l l a s u a n a s c i t a , i l W o r l d N u t e l l a ® d a y è d i v e n t a t o u n f e n o m e n o g l o b a l e , c o n f a n i n t u t t o i l m o n d o c h e e s p r i m o n o i l l o r o a m o r e p e r N u t e l l a ® . I n o c c a s i o n e d e l W o r l d N u t e l l a ® d a y 2 0 2 6 v e r r à p r e s e n t a t o u n v o l u m e d a c o l l e z i o n e d e d i c a t o a N u t e l l a ® , e d i t o d a l l a c a s a e d i t r i c e A s s o u l i n e : u n o s p e c i a l e c o f f e e t a b l e b o o k c h e e s p l o r a t u t t e l e s f a c c e t t a t u r e d e l l ’ u n i v e r s o N u t e l l a ® a t t r a v e r s o s e i c a p i t o l i – h i s t o r y , q u a l i t y , b r e a d b r e a k f a s t , v e r s a t i l i t y , n u t e l l a w o r l d e i c o n i c i t y – o f f r e n d o u n r a c c o n t o v i s i v o e n a r r a t i v o c h e n e r i p e r c o r r e l ’ e v o l u z i o n e c o m e s i m b o l o c u l t u r a l e r i c o n o s c i u t o a l i v e l l o g l o b a l e . I l l i b r o r a p p r e s e n t a u n a c e l e b r a z i o n e d e l l ’ e r e d i t à d i N u t e l l a ® i n q u a n t o i c o n a c a p a c e d i u n i r e g e n e r a z i o n i , c u l t u r e e t r a d i z i o n i , t e s t i m o n i a n d o c o m e N u t e l l a ® s i a e n t r a t a n e l l ’ i m m a g i n a r i o c o l l e t t i v o d i m i l i o n i d i p e r s o n e i n t u t t o i l m o n d o . A m a t a i n o l t r e 1 7 0 P a e s i e p r o d o t t a i n u n d i c i s t a b i l i m e n t i n e l m o n d o , N u t e l l a ® è d a s e m p r e p r o t a g o n i s t a s u l l e t a v o l e d i m i l i o n i d i f a m i g l i e , a c c o m p a g n a n d o r i t u a l i e m o m e n t i d i c o n s u m o : d a l l a c o l a z i o n e a i m o m e n t i d i p a u s a , d a l l e r i c e t t e c a s a l i n g h e a l l e c r e a z i o n i p i ù o r i g i n a l i . U n l e g a m e p r o f o n d o c o n i s u o i l o v e r s c h e c o n t i n u a a e v o l v e r e , a l i m e n t a n d o u n d i a l o g o f a t t o d i c r e a t i v i t à , c o n d i v i s i o n e e p a s s i o n e . N e g l i a n n i , N u t e l l a ® h a c o s t r u i t o u n a r e l a z i o n e s e m p r e p i ù s t r e t t a c o n i l m o n d o d e l l ’ a r t e e d e l l a c r e a t i v i t à , d a n d o v i t a a p r o g e t t i c a p a c i d i r a c c o n t a r n e l ’ i c o n i c i t à e i l v a l o r e s i m b o l i c o . I l v o l u m e r e a l i z z a t o i n s i e m e a d A s s o u l i n e r a p p r e s e n t a u n a n u o v a t a p p a d i q u e s t o p e r c o r s o , c o n f e r m a n d o i l r u o l o d i N u t e l l a ® c o m e p r o t a g o n i s t a a n c h e o l t r e i c o n f i n i d e l m o n d o d e l f o o d . “ I l W o r l d N u t e l l a ® d a y è l a p r o v a t a n g i b i l e d e l l a f o r z a d u r a t u r a d e l n o s t r o b r a n d e d e l l a p a s s i o n e i n e g u a g l i a b i l e d e i n o s t r i f a n , c h e h a n n o e l e v a t o N u t e l l a ® a i c o n a c u l t u r a l e , c e l e b r a t a p e r s i n o n e i l i b r i e n e l l e m o s t r e , o l t r e c h e s u l l e t a v o l e d i m i l i o n i d i p e r s o n e . N u t e l l a ® è d a s e m p r e s i n o n i m o d i g i o i a e p o s i t i v i t à e o g g i l a s u a f a m i g l i a d i p r o d o t t i è p i ù r i c c a c h e m a i : d a i b i s c o t t i a g l i s n a c k , d a l g e l a t o a i p r o d o t t i d a f o r n o s u r g e l a t i , f i n o a l l a n u o v a p r o p o s t a p l a n t - b a s e d . I n F e r r e r o c o n t i n u i a m o a d i n n o v a r e p e r r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e i n e v o l u z i o n e d e i c o n s u m a t o r i e o f f r i r e e s p e r i e n z e d i c o n s u m o u n i c h e e c o i n v o l g e n t i , ” h a d i c h i a r a t o T h o m a s C h a t e n i e r , p r e s i d e n t e g l o b a l e d i N u t e l l a . N e g l i u l t i m i a n n i , N u t e l l a ® h a c o n f e r m a t o i l p r o p r i o s p i r i t o d i i n n o v a z i o n e , e v o l v e n d o s i d a l o v e b r a n d a v e r o e p r o p r i o p o w e r b r a n d g l o b a l e , g r a z i e a l l ’ a m p l i a m e n t o c o s t a n t e d e l l a g a m m a . U n p e r c o r s o c h e t e s t i m o n i a l a c a p a c i t à d e l l a m a r c a d i i n t e r p r e t a r e n u o v i m o m e n t i d i c o n s u m o e r i s p o n d e r e , t a l v o l t a a n t i c i p a n d o l i , a i t r e n d e m e r g e n t i . 