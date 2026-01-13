R o m a , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - O g g i s i è t e n u t o a a R o m a a P a l a z z o W e d e k i n d i l c o n v e g n o ' W o r k s h o r t a g e e s f i d a d e m o g r a f i c a : v e r s o u n n u o v o p a r a d i g m a d e l l a v o r o ' , o r g a n i z z a t o d a l l ’ A s s o c i a z i o n e A l l i e v i S n a e F e d e r m a n a g e r . L ' e v e n t o h a m e s s o i n l u c e l ' i m p a t t o d e l l ' i n v e r n o d e m o g r a f i c o s u l l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a d e l P a e s e e s u l l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a d i w e l f a r e . D o p o i s a l u t i d i G a b r i e l e F a v a , p r e s i d e n t e I n p s , i l c o n v e g n o è s t a t o i n t r o d o t t o d a A l e s s a n d r o R o m a n o , p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e A l l i e v i S n a , e m o d e r a t o d a l g i o r n a l i s t a S a l v a t o r e S a n t a n g e l o . T r a g l i i l l u s t r i r e l a t o r i , s o n o i n t e r v e n u t i e s p e r t i c o m e A n d r e a B r a n d o l i n i d i B a n c a d ’ I t a l i a , R e n a t o L o i e r o ( c o n s i g l i e r e d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o ) , V a l t e r Q u e r c i o l i ( p r e s i d e n t e F e d e r m a n a g e r ) e V a l e r i a V i t t i m b e r g a ( d i r e t t o r e g e n e r a l e I n p s ) . V i t t i m b e r g a h a d e l i n e a t o " s o l u z i o n i p e r a f f r o n t a r e i l d e c l i n o d e m o g r a f i c o d e l m e r c a t o d e l l a v o r o i t a l i a n o . A b r e v e e m e d i o t e r m i n e , è f o n d a m e n t a l e i n s e r i r e n u o v i l a v o r a t o r i e i n v e s t i r e i n g i o v a n i , d o n n e e d i s o c c u p a t i p e r s o s t e n e r e l a c r e s c i t a d e l l ’ o c c u p a z i o n e e i l s i s t e m a p e n s i o n i s t i c o . A l u n g o t e r m i n e , è n e c e s s a r i o p u n t a r e s u p r o d u t t i v i t à , q u a l i t à o r g a n i z z a t i v a e i n n o v a z i o n e p e r r e n d e r e l ' I t a l i a c o m p e t i t i v a . R o m a n o h a s o t t o l i n e a t o l ' i m p o r t a n z a d i a f f r o n t a r e i c a m b i a m e n t i s t r u t t u r a l i i n a t t o , e v i d e n z i a n d o l a s o s t e n i b i l i t à a l u n g o t e r m i n e d e i s i s t e m i c o m p l e s s i , c o m e i l m e r c a t o d e l l a v o r o e i l s i s t e m a p e n s i o n i s t i c o " . Q u e r c i o l i h a d e f i n i t o i l c o n v e g n o " u n p a s s a g g i o c r u c i a l e p e r i l r i p e n s a m e n t o d e l l a v o r o i n u n c o n t e s t o d e m o g r a f i c o s f i d a n t e , e v i d e n z i a n d o l a n e c e s s i t à d i u n a n u o v a f i s c a l i t à c h e m i g l i o r i l a s o s t e n i b i l i t à d e l w e l f a r e c o n u n a m a n o d o p e r a r i d o t t a " . F r a n c e s c o V e r b a r o , p r e s i d e n t e F o r m a T e m p h a r i b a d i t o " l ' i m p o r t a n z a d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , s o t t o l i n e a n d o l a n e c e s s i t à d i v a l o r i z z a r e c a p i t a l e u m a n o e l a v o r a t o r i m a r g i n a l i z z a t i a t t r a v e r s o f o r m a z i o n e c o n t i n u a " . G i a n f r a n c o S a n t o r o , d i r e t t o r e D c s t u d i I n p s , h a r i c h i a m a t o " l ’ a t t e n z i o n e s u l p o t e n z i a l e d e l l e p e r s o n e a l m a r g i n e d e l m e r c a t o d e l l a v o r o , p r o m u o v e n d o p o l i t i c h e c h e f a v o r i s c a n o l a p a r t e c i p a z i o n e f e m m i n i l e e g i o v a n i l e " .