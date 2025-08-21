R o m a , 2 1 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - W e b u i l d s i c o n f e r m a a n c h e q u e s t ’ a n n o l e a d e r m o n d i a l e n e l s e t t o r e a c q u a n e l l a c l a s s i f i c a E n r , E n g i n e e r i n g N e w s R e c o r d , r i v i s t a d i r i f e r i m e n t o p e r i l s e t t o r e s u s c a l a g l o b a l e . I l g r u p p o , c h e s i m a n t i e n e i n v e t t a a l l a c l a s s i f i c a W a t e r T o p 2 5 0 I n t e r n a t i o n a l C o n t r a c t o r s d a o l t r e u n d e c e n n i o , s a l e i n o l t r e a l 1 3 e s i m o p o s t o a l i v e l l o g l o b a l e , a c o n f e r m a d e l l a s o l i d i t à d e l p r o p r i o m o d e l l o i n d u s t r i a l e e d e l l a c a p a c i t à d i g e n e r a r e v a l o r e a n c h e i n c o n t e s t i i n t e r n a z i o n a l i c o m p l e s s i . L a c l a s s i f i c a T o p 2 5 0 d e i c o s t r u t t o r i i n t e r n a z i o n a l i p e r i l 2 0 2 5 , e l a b o r a t a d a E n r s u l l a b a s e d e i r i c a v i g e n e r a t i d a l l e i m p r e s e a l d i f u o r i d e i m e r c a t i d o m e s t i c i d i r i f e r i m e n t o n e l 2 0 2 4 , v e d e W e b u i l d c r e s c e r e e d i s t i n g u e r s i i n c a t e g o r i e e m e r c a t i d i r i f e r i m e n t o . I l p r i m a t o n e l s e t t o r e a c q u a r i f l e t t e u n a c o m p e t e n z a c o n s o l i d a t a n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i d i g h e , i m p i a n t i d i t r a t t a m e n t o a c q u e , a c q u e d o t t i e i n f r a s t r u t t u r e r e s i l i e n t i . P e r W e b u i l d , i s e t t o r i c l e a n h y d r o e n e r g y e c l e a n w a t e r r a p p r e s e n t a n o u n a f e t t a s i g n i f i c a t i v a d e i r i c a v i d e l g r u p p o , p a r i a l 2 4 % d e l t o t a l e a l 3 0 g i u g n o 2 0 2 5 , a l i m e n t a t i i n l a r g a p a r t e d a l l ’ a v a n z a m e n t o d i p r o g e t t i i d r o e l e t t r i c i t e c n i c a m e n t e s f i d a n t i e c h e s i p o n g o n o c o m e b e s t p r a c t i c e a l i v e l l o m o n d i a l e p e r i l l o r o t a s s o d i i n n o v a z i o n e . A q u e s t i r i s u l t a t i c o n t r i b u i s c e a n c h e l a c o n t r o l l a t a F i s i a I t a l i m p i a n t i , c h e s e r v e o l t r e 2 0 m i l i o n i d i p e r s o n e c o n i m p i a n t i d i d i s s a l a z i o n e , s o p r a t t u t t o i n M e d i o O r i e n t e . I l r a n k i n g E n r e v i d e n z i a a n c h e r i s u l t a t i d i r i l i e v o i n a l t r i s e t t o r i s t r a t e g i c i . W e b u i l d s a l e a l s e t t i m o p o s t o n e l s e t t o r e S e w e r / W a s t e r , c h e f a r i f e r i m e n t o a l l a p r o g e t t a z i o n e e r e a l i z z a z i o n e d i s i s t e m i d i d r e n a g g i o e t r a t t a m e n t o d i a c q u e r e f l u e e p i o v a n e ( S a n i t a r y & S t o r m S e w e r s ) . D e c i m o p o s t o c o n q u i s t a t o n e l s e t t o r e T r a n s p o r t a t i o n , g r a z i e a l l a r e a l i z z a z i o n e d i o p e r e c h e f a v o r i s c o n o l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e e l a c o n n e s s i o n e t r a t e r r i t o r i . A l i v e l l o g e o g r a f i c o , i l G r u p p o c o n t i n u a a c r e s c e r e i n A u s t r a l i a , p a s s a n d o d a l q u i n t o a l t e r z o p o s t o . I l P a e s e , c h e r a p p r e s e n t a i l 2 9 % d e l f a t t u r a t o t o t a l e d e l G r u p p o a l 3 0 g i u g n o 2 0 2 5 , è p e r W e b u i l d i l p r i m o m e r c a t o e s t e r o .