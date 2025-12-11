R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - W e b u i l d c o n q u i s t a i l r a t i n g “ A ” , i l m a s s i m o a s s e g n a t o d a l p r o g r a m m a C l i m a t e C h a n g e 2 0 2 5 d i C d p ( e x C a r b o n D i s c l o s u r e P r o j e c t ) , e n t r a n d o n e l l a p r e s t i g i o s a “ A - L i s t ” c h e i n c l u d e s o l o i l 4 % d e l l e o l t r e 2 4 . 8 0 0 a z i e n d e v a l u t a t e d a l p r o g r a m m a s u s c a l a m o n d i a l e . I l r i s u l t a t o c o n f e r m a l ’ e c c e l l e n z a d e l G r u p p o n e l l a g e s t i o n e d e l l e t e m a t i c h e a m b i e n t a l i , r a f f o r z a n d o n e u l t e r i o r m e n t e l a r e p u t a z i o n e p r e s s o i n v e s t i t o r i e s t a k e h o l d e r . L ’ i n s e r i m e n t o d i W e b u i l d n e l l a A - L i s t è f r u t t o d i u n a s t r a t e g i a c l i m a t i c a s o l i d a e i n t e g r a t a d a a n n i n e i p i a n i d i c r e s c i t a d i l u n g o p e r i o d o , c h e p u n t a a r i d u r r e l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e e a c o n t r i b u i r e a l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i O b i e t t i v i d i S v i l u p p o S o s t e n i b i l e n e i t e r r i t o r i i n c u i i l G r u p p o o p e r a . L a v a l u t a z i o n e d i C d p , b a s a t a s u c r i t e r i r i g o r o s i d i v a l u t a z i o n e d e l l a g o v e r n a n c e , d e l l e p o l i t i c h e a z i e n d a l i , d e l l a g e s t i o n e d e i r i s c h i c l i m a t i c i e d e l l e p e r f o r m a n c e a m b i e n t a l i , r a p p r e s e n t a u n o s t r u m e n t o c h i a v e p e r g a r a n t i r e a g l i s t a k e h o l d e r t r a s p a r e n z a e c o m p a r a b i l i t à d e l l e i n f o r m a z i o n i . W e b u i l d h a i n o l t r e o t t e n u t o a n c h e l a v a l u t a z i o n e “ B ” n e l l a s e z i o n e W a t e r S e c u r i t y , c o m p i l a t a p e r l a p r i m a v o l t a n e l 2 0 2 4 . Q u e s t o r i s u l t a t o e v i d e n z i a l ’ i m p e g n o d e l G r u p p o p e r u n a g e s t i o n e r e s p o n s a b i l e d e l l a r i s o r s a i d r i c a , c o n a z i o n i o r i e n t a t e a l l a r i d u z i o n e d e i p r e l i e v i d i a c q u a d o l c e e a l l ’ o t t i m i z z a z i o n e d e i c o n s u m i , a n c h e a t t r a v e r s o i l c r e s c e n t e r i u t i l i z z o d e l l e a c q u e . C d p ( e x C a r b o n D i s c l o s u r e P r o j e c t ) è u n a o r g a n i z z a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e i n d i p e n d e n t e e n o p r o f i t c h e a n n u a l m e n t e v a l u t a l e a z i e n d e p e r c o n t o d i o l t r e 7 4 0 i n v e s t i t o r i , c h e r a p p r e s e n t a n o a s s e t p e r p i ù d i 1 3 6 t r i l i o n i d i d o l l a r i . L a v a l u t a z i o n e c o n s i d e r a l ’ i m p e g n o d e l l e i m p r e s e n e l l ’ i d e n t i f i c a r e e g e s t i r e i r i s c h i c l i m a t i c i , n e l f i s s a r e t a r g e t a m b i e n t a l i a m b i z i o s i , n e l d e l i n e a r e s t r a t e g i e e p o l i t i c h e c o e r e n t i e n e l c o m u n i c a r e i n m o d o t r a s p a r e n t e l e p e r f o r m a n c e a m b i e n t a l i . W e b u i l d h a g i à o t t e n u t o n e l t e m p o n u m e r o s i r i c o n o s c i m e n t i i n t e r n a z i o n a l i p e r i l s u o i m p e g n o i n a m b i t o E s g . I l G r u p p o è g i à p r e s e n t e n e l M i b E s g I n d e x d i B o r s a I t a l i a n a e f i g u r a t r a i t o p p l a y e r d i s e t t o r e n e l l e p r i n c i p a l i v a l u t a z i o n i d e i r a t i n g E s g e m e s s e d a o r g a n i z z a z i o n i i n d i p e n d e n t i s u s c a l a i n t e r n a z i o n a l e , c o m e I s s - E s g ( c o n r a t i n g B - l i v e l l o P r i m e ) , M o o d y ’ s E s g – e x V i g e o E i r i s ( l i v e l l o A d v a n c e d ) , M s c i E s g R a t i n g s ( A A ) e d E c o v a d i s S u s t a n a i b i l i t y R a t i n g ( 8 3 / 1 0 0 , G o l d M e d a l ) .