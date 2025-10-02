R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - C o s a s a r e b b e l ’ I t a l i a s e n z a l ’ A u t o s t r a d a d e l S o l e , d o v e t r a n s i t a n o o g n i g i o r n o o l t r e 1 0 0 m i l a v e i c o l i ; s e n z a l a d i g a d i R i d r a c o l i , c h e a s s i c u r a a c q u a p o t a b i l e p e r o l t r e u n m i l i o n e d i p e r s o n e s e r v e n d o 5 0 c o m u n i d e l l a R o m a g n a o l t r e c h e d e l l e M a r c h e ; o a n c o r a s e n z a l ’ a l t a v e l o c i t à f e r r o v i a r i a , c h e d a l P e n d o l i n o a l F r e c c i a r o s s a h a m e s s o i n m o v i m e n t o d e c i n e d i m i l i o n i d i i t a l i a n i ? S a r e b b e u n P a e s e o r f a n o d e l s u o b o o m e c o n o m i c o , d i q u e l l a s p i n t a p r o p u l s i v a c h e d a l l a r a d i c e a g r i c o l a e r e d i t a t a d a l l a p r i m a e d a l l a s e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e n e h a a c c e l e r a t o l a c o r s a s u i b i n a r i d e l l a s t o r i a f i n o a c o n d u r l o t r a l e p r i m e p o t e n z e i n d u s t r i a l i d e l m o n d o . A l l e i n f r a s t r u t t u r e c h e h a n n o m o d e r n i z z a t o i l P a e s e a c c e l e r a n d o n e l o s v i l u p p o e a b b a t t e n d o l e d i s t a n z e e c o n o m i c h e e s o c i a l i t r a N o r d e S u d , è d e d i c a t o i l p r o g e t t o E v o l u t i o l a n c i a t o e s o s t e n u t o d a W e b u i l d , l e a d e r m o n d i a l e p r o p r i o n e l l a c o s t r u z i o n e d e l l e g r a n d i o p e r e . I l 7 o t t o b r e p r e s s o i l M u s e o d e l l ’ A r a P a c i s d i R o m a s i i n a u g u r a c o s ì “ E v o l u t i o . B u i l d i n g t h e f u t u r e f o r t h e l a s t 1 2 0 y e a r s ” , l a m o s t r a c h e r i m a r r à a p e r t a f i n o a l 9 n o v e m b r e e c h e r a c c o n t e r à p r o p r i o c o m e l e i n f r a s t r u t t u r e r e a l i z z a t e d a W e b u i l d i n o l t r e u n s e c o l o d i s t o r i a a b b i a n o d a t o i l l o r o c o n t r i b u t o a l l o s v i l u p p o d e l l ’ I t a l i a e a l c a m b i a m e n t o d e g l i s t i l i d i v i t a d e g l i i t a l i a n i . " C o n E v o l u t i o – s p i e g a P i e t r o S a l i n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i W e b u i l d – a b b i a m o v o l u t o r e s t i t u i r e l a m e m o r i a d i u n s e c o l o d i t r a s f o r m a z i o n i , m o s t r a r e c o m e s t r a d e , d i g h e , f e r r o v i e , p o r t i e a e r o p o r t i a b b i a n o c a m b i a t o l a v i t a d e l l e p e r s o n e e c o n t i n u i n o a f a r l o o g g i . È i l n o s t r o c o n t r i b u t o a u n a r i f l e s s i o n e c o l l e t t i v a : r i c o r d a r e d a d o v e v e n i a m o , p e r c a p i r e m e g l i o d o v e v o g l i a m o a n d a r e " . L a m o s t r a è u n v i a g g i o n e l l a s t o r i a c o n v i d e o e i n s t a l l a z i o n i i m m e r s i v e c h e a c c o m p a g n a n o i l v i s i t a t o r e n e l p a s s a t o , d a g l i a n n i ’ 3 0 a d o g g i , a l l ’ i n t e r n o d e i c a n t i e r i d o v e s o n o s t a t e r e a l i z z a t e l e o p e r e i c o n i c h e c h e t u t t i c o n o s c o n o . A l l e i n s t a l l a z i o n i s o n o a c c o m p a g n a t e o l t r e 1 0 0 i m m a g i n i s t o r i c h e e c o n t e m p o r a n e e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c h e h a n n o s e g n a t o l o s v i l u p p o d e l P a e s e , o l t r e a t e s t i m o n i a n z e d ’ e p o c a e a t t u a l i d e i p r o t a g o n i s t i d e l l e g r a n d i o p e r e , o p e r a i , t e c n i c i e i n g e g n e r i c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l l a l o r o c o s t r u z i o n e . S e g u e n d o i l p e r c o r s o e s p o s i t i v o s i c o m p i e c o s ì u n v i a g g i o c h e v a d a l l o s v i l u p p o d e l s i s t e m a e n e r g e t i c o e i d r i c o d e g l i a n n i T r e n t a e Q u a r a n t a d e l s e c o l o s c o r s o , p a s s a p e r l a r i v o l u z i o n e d e i t r a s p o r t i d e g l i a n n i C i n q u a n t a , l a c o s t r u z i o n e d e l l e p r i m e l i n e e m e t r o p o l i t a n e , d e l l e a u t o s t r a d e , f i n o a l l o s v i l u p p o d e i g r a n d i c e n t r i u r b a n i . È u n p e r c o r s o c h e n o n h a f i n e p e r c h é a l l e o p e r e d e l p a s s a t o s e g u o n o – i n u n f l u s s o c o n t i n u o – q u e l l e d e l p r e s e n t e e d e l f u t u r o : i l T e r z o V a l i c o d e i G i o v i ( l ’ a l t a v e l o c i t à c h e c o l l e g h e r à G e n o v a a M i l a n o ) , l a n u o v a d i g a f o r a n e a d i G e n o v a , i l T u n n e l d i B a s e d e l B r e n n e r o ( i l t u n n e l f e r r o v i a r i o p i ù l u n g o d e l m o n d o ) , l a l i n e a C d e l l a m e t r o p o l i t a n a d i R o m a , l ’ a l t a v e l o c i t à c h e c o l l e g h e r à N a p o l i a B a r i , f i n o a l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a , c h e W e b u i l d è p r o n t a a c o s t r u i r e a l l a g u i d a d e l c o n s o r z i o E u r o l i n k . E v o l u t i o r a c c o n t a q u e s t o v i a g g i o n e l l ’ a m b i t o d i u n ’ i n i z i a t i v a c u l t u r a l e c h e n o n s i e s a u r i s c e n e l l a M o s t r a m a d i v e n t a p e r m a n e n t e g r a z i e a l l a n c i o d e l M u s e o D i g i t a l e c h e a v v e r r à i n c o n c o m i t a n z a c o n l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l 7 o t t o b r e . S i t r a t t a d i u n o d e i p r i m i e s e m p i a l m o n d o d i u n m u s e o d i g i t a l e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , u n s i t o c h e r a c c o g l i e t e s t i m o n i a n z e , v i d e o e f o t o i n e d i t i , i n s i e m e a m a t e r i a l i d ’ a r c h i v i o u n i c i c o m e q u e l l i f i r m a t i d a l f o t o g r a f o G u g l i e l m o C h i o l i n i o d a l r e g i s t a E r m a n n o O l m i . A l l ’ i n t e r n o d e l s i t o E v o l u t i o è i n o l t r e p o s s i b i l e c o n s u l t a r e o l t r e 4 0 0 s c h e d e d e l l e 3 . 7 0 0 o p e r e c o s t r u i t e d a W e b u i l d , e d a l l e i m p r e s e c o n f l u i t e i n W e b u i l d , d a l l ’ i n i z i o d e l X X s e c o l o a o g g i , a c c e d e r e a u n ’ a r e a m u l t i m e d i a c o n o l t r e 1 0 m i l a f o t o e a u n ’ a r e a e d u t a i n m e n t d e d i c a t a a i g i o v a n i t r a i 1 5 e i 2 5 a n n i . C h i u d e i l v i a g g i o d i g i t a l e l a s a l a m u s e a l e “ N o n s i f a r à m a i ” c h e r i c o s t r u i s c e l a s t o r i a d i t u t t e q u e l l e o p e r e – d i v e n u t e p o i i c o n i c h e – c h e n o n s i s a r e b b e r o d o v u t e c o s t r u i r e p e r l ’ o p p o s i z i o n e d i a l c u n i “ d i s f a t t i s t i ” . D a l G o l d e n G a t e d i S a n F r a n c i s c o a l l ’ O p e r a H o u s e d i S y d n e y f i n o a l l ’ A u t o s t r a d a d e l S o l e i t a l i a n a , i r e s o c o n t i d e l l e c r i t i c h e c h e a c c o m p a g n a r o n o q u e i p r o g e t t i s u o n a n o c o m e u n m o n i t o p e r i l p r e s e n t e e p e r i l f u t u r o , e s p i e g a n o i n c h e m o d o u n ’ o p e r a c o m e i l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a p o s s a d a v v e r o d i v e n t a r e u n ’ o c c a s i o n e d i r i s c a t t o n a z i o n a l e . P e r W e b u i l d l a n c i a r e u n p r o g e t t o c o m e E v o l u t i o s i g n i f i c a c o n t i n u a r e a i n v e s t i r e s u l l a c u l t u r a d ’ i m p r e s a p r o s e g u e n d o l a g r a n d e t r a d i z i o n e i t a l i a n a i n a u g u r a t a d a m a r c h i c o m e O l i v e t t i , P i r e l l i , A r m a n i , F e n d i . D a l l ’ H a n g a r B i c o c c a d i M i l a n o , l ’ e x f a b b r i c a P i r e l l i o g g i t r a s f o r m a t a i n u n o d e i p i ù g r a n d i s p a z i e s p o s i t i v i d ’ a r t e c o n t e m p o r a n e a d ’ E u r o p a , a l “ C o l o s s e o Q u a d r a t o ” d e l l ’ E U R d i v e n u t o l a c a s a d e l l a M a i s o n F e n d i , f i n o a I v r e a , l a c i t t à i n d u s t r i a l e r i c o n o s c i u t a p a t r i m o n i o d e l l ’ U n e s c o i n q u a n t o m e m o r i a v i s i o n a r i a d e l l a O l i v e t t i , i g r a n d i e s e m p i d i c u l t u r a d ’ i m p r e s a i m p r e s s i n e l l ’ i m m a g i n a r i o c o l l e t t i v o s i a r r i c c h i s c o n o o g g i d i u n a n u o v a e s p e r i e n z a a s s o l u t a m e n t e i n e d i t a , p e r c h é m a i p r i m a d ’ o r a u n ’ a z i e n d a l e a d e r n e l l e c o s t r u z i o n i a v e v a s p o s a t o u n p r o g e t t o c u l t u r a l e t a n t o a m b i z i o s o .