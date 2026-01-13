Roma, 13 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Nel corso del convegno organizzato dallAssociazione allievi Sna e da Federmanager su inverno demografico e dinamiche del mercato del lavoro, il direttore generale dellInps, Valeria Vittimberga, ha richiamato limportanza del rapporto tra larticolo 36 della Costituzione, dedicato alla giusta retribuzione, e larticolo 46, relativo alla partecipazione dei lavoratori, indicandolo come una dimensione cruciale oggi finalmente attuata normativamente capace di aprire una nuova stagione di contrattazione di primo e secondo livello. Il direttore generale dell'Istituto ha inoltre richiamato le misure introdotte nella recente legge di bilancio per ridurre la pressione fiscale e sostenere il potere dacquisto di lavoratori e famiglie, incluse la detassazione del lavoro festivo, notturno e straordinario, oltre alla detassazione degli aumenti contrattuali e dei buoni pasto. Vittimberga ha anche risposto alle domande dei giornalisti sul tema delle retribuzioni, richiamando evidenze già contenute nel rapporto annuale dellIstituto e riprese in un recente approfondimento della direzione centrale studi e del coordinamento statistico attuariale. Nel Rapporto si evidenzia una maggiore resilienza dei redditi più elevati, mentre per i redditi medi e bassi i risultati sono inferiori in termini di retribuzione lorda; limpatto dellinflazione su queste fasce è stato in gran parte compensato attraverso sostegni finanziari a carico della fiscalità generale. E' stato, inoltre, ricordato che, ai fini del potere dacquisto dei lavoratori, ciò che conta è la retribuzione netta più che quella lorda, perché è lì che si riflettono concretamente decontribuzioni e agevolazioni fiscali che possono incrementare significativamente il netto in busta paga.