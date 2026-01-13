R o m a , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - N e l c o r s o d e l c o n v e g n o o r g a n i z z a t o d a l l ’ A s s o c i a z i o n e a l l i e v i S n a e d a F e d e r m a n a g e r s u i n v e r n o d e m o g r a f i c o e d i n a m i c h e d e l m e r c a t o d e l l a v o r o , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ I n p s , V a l e r i a V i t t i m b e r g a , h a r i c h i a m a t o l ’ i m p o r t a n z a d e l r a p p o r t o t r a l ’ a r t i c o l o 3 6 d e l l a C o s t i t u z i o n e , d e d i c a t o a l l a g i u s t a r e t r i b u z i o n e , e l ’ a r t i c o l o 4 6 , r e l a t i v o a l l a p a r t e c i p a z i o n e d e i l a v o r a t o r i , i n d i c a n d o l o c o m e u n a d i m e n s i o n e c r u c i a l e – o g g i f i n a l m e n t e a t t u a t a n o r m a t i v a m e n t e – c a p a c e d i a p r i r e u n a n u o v a s t a g i o n e d i c o n t r a t t a z i o n e d i p r i m o e s e c o n d o l i v e l l o . I l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ' I s t i t u t o h a i n o l t r e r i c h i a m a t o l e m i s u r e i n t r o d o t t e n e l l a r e c e n t e l e g g e d i b i l a n c i o p e r r i d u r r e l a p r e s s i o n e f i s c a l e e s o s t e n e r e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d i l a v o r a t o r i e f a m i g l i e , i n c l u s e l a d e t a s s a z i o n e d e l l a v o r o f e s t i v o , n o t t u r n o e s t r a o r d i n a r i o , o l t r e a l l a d e t a s s a z i o n e d e g l i a u m e n t i c o n t r a t t u a l i e d e i b u o n i p a s t o . V i t t i m b e r g a h a a n c h e r i s p o s t o a l l e d o m a n d e d e i g i o r n a l i s t i s u l t e m a d e l l e r e t r i b u z i o n i , r i c h i a m a n d o e v i d e n z e g i à c o n t e n u t e n e l r a p p o r t o a n n u a l e d e l l ’ I s t i t u t o e r i p r e s e i n u n r e c e n t e a p p r o f o n d i m e n t o d e l l a d i r e z i o n e c e n t r a l e s t u d i e d e l c o o r d i n a m e n t o s t a t i s t i c o a t t u a r i a l e . N e l R a p p o r t o s i e v i d e n z i a u n a m a g g i o r e r e s i l i e n z a d e i r e d d i t i p i ù e l e v a t i , m e n t r e p e r i r e d d i t i m e d i e b a s s i i r i s u l t a t i s o n o i n f e r i o r i i n t e r m i n i d i r e t r i b u z i o n e l o r d a ; l ’ i m p a t t o d e l l ’ i n f l a z i o n e s u q u e s t e f a s c e è s t a t o i n g r a n p a r t e c o m p e n s a t o a t t r a v e r s o s o s t e g n i f i n a n z i a r i a c a r i c o d e l l a f i s c a l i t à g e n e r a l e . E ' s t a t o , i n o l t r e , r i c o r d a t o c h e , a i f i n i d e l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e i l a v o r a t o r i , c i ò c h e c o n t a è l a r e t r i b u z i o n e n e t t a p i ù c h e q u e l l a l o r d a , p e r c h é è l ì c h e s i r i f l e t t o n o c o n c r e t a m e n t e d e c o n t r i b u z i o n i e a g e v o l a z i o n i f i s c a l i c h e p o s s o n o i n c r e m e n t a r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e i l n e t t o i n b u s t a p a g a .