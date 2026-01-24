R o m a , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ A l e g g e r e i l P d v i e n e d a c h i e d e r s i i l p e r c h é d i t a n t a s c h i z o f r e n i a p o l i t i c a : è i l P d a d a v e r c h i e s t o u n a b b a s s a m e n t o d e l l e p e n e . A p r o v a r l o l o s t e n o g r a f i c o d e l S e n a t o , d a c u i s i e v i n c o n o l e p o s i z i o n i d i c h i i e r i c h i e d e v a u n a c o s a e o g g i i n v e c e a t t a c c a p r o p r i o s u l l o s t e s s o t e m a . U n a s c h i z o f r e n i a p o l i t i c a a s s u r d a e i n a c c e t t a b i l e s u u n t e m a c h e r i c h i e d e r e b b e n o n p r o p a g a n d a m a s e r i e t à e r i s p e t t o . L a v i o l e n z a s e s s u a l e n o n p u ò d i v e n t a r e t e r r e n o d i m i s t i f i c a z i o n e p o l i t i c a ” . L o d i c h i a r a l a d e p u t a t a d e l l a L e g a e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a I n g r i d B i s a .