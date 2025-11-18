R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - O g g i a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i è i n d i s c u s s i o n e l a l e g g e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o a p r i m a f i r m a B o l d r i n i , c h e m o d i f i c a i l 6 0 9 - b i s d e l c o d i c e p e n a l e , i n t r o d u c e i l c o n c e t t o d i c o n s e n s o l i b e r o e a t t u a l e c o m e c r i t e r i o f o n d a m e n t a l e n e i r e a t i s e s s u a l i . " Q u e s t o n u o v o t e s t o r a p p r e s e n t a u n g r a n d e c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e , p e r c h é t r o p p o s p e s s o l e d o n n e s o n o s t a t e c o s t r e t t e a g i u s t i f i c a r s i d i f r o n t e a l l e v i o l e n z e s u b i t e " , h a d e t t o M i c h e l a D i B i a s e , d e p u t a t a P d e r e l a t r i c e d i m i n o r a n z a d e l p r o v v e d i m e n t o . " I l s e s s o s e n z a c o n s e n s o è s t u p r o : è u n p r i n c i p i o m o l t o s e m p l i c e , e d è t e m p o c h e l a l e g g e l o d i c a c o n c h i a r e z z a . I l c o n s e n s o d e v e e s s e r e s e m p r e l i b e r a m e n t e e s p r e s s o e r e v o c a b i l e " . L a d e p u t a t o P d h a s p i e g a t o i n o l t r e c o m e l a n o r m a r e c e p i s c a a n c h e l e i n d i c a z i o n i d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e e g a r a n t i s c a " m a g g i o r e t u t e l a a l l e v i t t i m e , e v i t a n d o l e c o s i d d e t t e d o m a n d e c h o c n e l l e a u l e d i g i u s t i z i a v o l t e a c o l p e v o l i z z a r l e " . " L ’ I t a l i a s i a l l i n e a a s t a n d a r d e u r o p e i c o m e F r a n c i a e S p a g n a e a l l a C o n v e n z i o n e d i I s t a n b u l . L ’ u n a n i m i t à r a g g i u n t a i n c o m m i s s i o n e e i l c l i m a c h e s t i a m o r e g i s t r a n d o i n a u l a c o n f e r m a l ’ i m p e g n o b i p a r t i s a n n e l l a l o t t a a l l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e , u n a s p e t t o n o n s c o n t a t o i n q u e s t a l e g i s l a t u r a c h e v a v a l o r i z z a t o " .