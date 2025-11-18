R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - M a t t e o S a l v i n i , f a s a p e r e l a L e g a , p r i m a d e l l ’ e v e n t o d i P a d o v a d o v e i l c e n t r o d e s t r a h a c h i u s o l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e a s o s t e g n o d i A l b e r t o S t e f a n i , è s t a t o a l c o m a n d o p r o v i n c i a l e d e i c a r a b i n i e r i d i V i c e n z a . U n ’ o c c a s i o n e p e r r i b a d i r e s o s t e g n o a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , a p o c h e o r e d a l l a m a x i o p e r a z i o n e c o n t r o l a m a f i a n i g e r i a n a . I l v i c e p r e m i e r s i è c o m p l i m e n t a t o c o n i m i l i t a r i , r i n g r a z i a n d o l i p e r i l l o r o l a v o r o d i “ s t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n z a p e r i c i t t a d i n i ” .