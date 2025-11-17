W a s h i n g t o n , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - G l i S t a t i U n i t i d e s i g n e r a n n o i l C a r t e l d e l o s S o l e s , c h e s e c o n d o g l i U s a s a r e b b e g u i d a t o d a l p r e s i d e n t e v e n e z u e l a n o N i c o l á s M a d u r o e d a a l t r i a l t i f u n z i o n a r i , c o m e o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a s t r a n i e r a . L o h a a n n u n c i a t o i l S e g r e t a r i o d i S t a t o M a r c o R u b i o . " N é M a d u r o e n é i s u o i c o m p a r i r a p p r e s e n t a n o i l g o v e r n o l e g i t t i m o d e l V e n e z u e l a " , h a d i c h i a r a t o i l D i p a r t i m e n t o d i S t a t o i n u n c o m u n i c a t o s t a m p a . " I l C a r t e l d e l o s S o l e s , i n s i e m e a d a l t r e o r g a n i z z a z i o n i t e r r o r i s t i c h e d e s i g n a t e , t r a c u i T r e n d e A r a g u a e i l c a r t e l l o d i S i n a l o a , è r e s p o n s a b i l e d e l l a v i o l e n z a t e r r o r i s t i c a i n t u t t o i l n o s t r o e m i s f e r o , n o n c h é d e l t r a f f i c o d i d r o g a v e r s o g l i S t a t i U n i t i e l ' E u r o p a " . L a d e s i g n a z i o n e , c h e e n t r e r à i n v i g o r e i l 2 4 n o v e m b r e , g i u n g e m e n t r e g l i S t a t i U n i t i h a n n o i n t e n s i f i c a t o l a l o r o p r e s e n z a m i l i t a r e n e i C a r a i b i , a n c h e c o n l ' a r r i v o d e l l a p i ù g r a n d e p o r t a e r e i d e l m o n d o d o m e n i c a . L e t e n s i o n i s o n o a u m e n t a t e t r a i l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p e M a d u r o m e n t r e l e f o r z e s t a t u n i t e n s i c o l p i s c o n o p r e s u n t e o p e r a z i o n i d i n a r c o t r a f f i c o , c o n g l i S t a t i U n i t i c h e h a n n o c o n d o t t o i l l o r o 2 1 m o a t t a c c o n o t o c o n t r o u n a p r e s u n t a n a v e d e l l a d r o g a d u r a n t e i l f i n e s e t t i m a n a . I e r i T r u m p a v e v a a f f e r m a t o c h e d e s i g n a r e i l C a r t e l d e l o s S o l e s c o m e o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a s t r a n i e r a c o n s e n t e a l l ' e s e r c i t o s t a t u n i t e n s e d i c o l p i r e i b e n i e l e i n f r a s t r u t t u r e d i M a d u r o i n V e n e z u e l a .