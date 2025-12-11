O s l o , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a l e a d e r d e l l ' o p p o s i z i o n e d e l V e n e z u e l a e v i n c i t r i c e d e l p r e m i o N o b e l p e r l a p a c e M a r í a C o r i n a M a c h a d o è a p p a r s a i n p u b b l i c o a O s l o d o p o m e s i d i c l a n d e s t i n i t à . L ' a t t i v i s t a p r o - d e m o c r a z i a è u s c i t a s u l b a l c o n e d e l l ' i c o n i c o G r a n d H o t e l d i O s l o p o c o p r i m a d e l l e 2 , 3 0 d e l m a t t i n o , o r a l o c a l e , d o p o a v e r t r a s c o r s o g l i u l t i m i 1 1 m e s i n a s c o s t a n e l l a c a p i t a l e v e n e z u e l a n a , C a r a c a s . D e c i n e d i s o s t e n i t o r i h a n n o s c a n d i t o s l o g a n c o m e " C o r a g g i o s a ! " e " L i b e r t à ! " d a v a n t i a l l ' h o t e l e h a n n o i n t o n a t o l ' i n n o n a z i o n a l e v e n e z u e l a n o a l s u o a r r i v o . " G l o r i a a l l a n a z i o n e c o r a g g i o s a , c h e s i è s c r o l l a t a d i d o s s o i l g i o g o ! " h a n n o g r i d a t o . S i è t r a t t a t o d e l l a p r i m a a p p a r i z i o n e p u b b l i c a d i M a c h a d o i n q u a s i u n a n n o , d o p o e s s e r e s t a t a c o s t r e t t a a n a s c o n d e r s i i n V e n e z u e l a d a l d i t t a t o r e d e l p a e s e , N i c o l á s M a d u r o , a c c u s a t o d i a v e r t r u c c a t o l e e l e z i o n i p r e s i d e n z i a l i d e l l u g l i o 2 0 2 4 . P o c h i m i n u t i d o p o e s s e r e a p p a r s a s u l b a l c o n e f u o r i d a l l a s t o r i c a s u i t e N o b e l d e l l ' h o t e l , l ' a t t i v i s t a 5 8 e n n e è s c e s a i n s t r a d a e h a s c a v a l c a t o l e b a r r i c a t e d i m e t a l l o p e r a b b r a c c i a r e i s o s t e n i t o r i c h e s i e r a n o r a d u n a t i f u o r i d a l l ' e d i f i c i o . I e r i , l a f i g l i a d e l l a M a c h a d o a v e v a r i t i r a t o i l p r e m i o N o b e l p e r l a p a c e a n o m e d e l l a m a d r e , d o p o c h e q u e s t ' u l t i m a n o n e r a r i u s c i t a a d a r r i v a r e a O s l o i n t e m p o p e r l a c e r i m o n i a . D u r a n t e l ' e v e n t o , i l p r e s i d e n t e d e l c o m i t a t o n o r v e g e s e p e r i l N o b e l , J ø r g e n W a t n e F r y d n e s , h a e s o r t a t o M a d u r o a d i m e t t e r s i , d o p o a v e r p e r s o l e e l e z i o n i p r e s i d e n z i a l i d e l l o s c o r s o a n n o c o n t r o i l l e a d e r s o s t e n u t o d a l l a M a c h a d o , E d m u n d o G o n z á l e z . " C h e i n i z i u n a n u o v a e r a " , h a d e t t o F r y d n e s , e l o g i a n d o l a " l o t t a d e l l a M a c h a d o p e r r a g g i u n g e r e u n a t r a n s i z i o n e p a c i f i c a e g i u s t a d a l l a d i t t a t u r a a l l a d e m o c r a z i a " i n V e n e z u e l a .