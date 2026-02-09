C a r a c a s , 9 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - J u a n P a b l o G u a n i p a , l e a d e r d e l l ' o p p o s i z i o n e v e n e z u e l a n a v i c i n o a l p r e m i o N o b e l p e r l a p a c e M a r i a C o r i n a M a c h a d o , è s t a t o n u o v a m e n t e a r r e s t a t o , o g g i , a p o c h e o r e d o p o i l s u o r i l a s c i o d a l c a r c e r e , s u r i c h i e s t a d e l l a p r o c u r a c h e h a r i t e n u t o c h e a v e s s e v i o l a t o l e c o n d i z i o n i p o s t e d o p o l a s u a l i b e r a z i o n e a v v e n u t a i e r i . " L e m i s u r e d e c i s e d a i t r i b u n a l i s o n o s u b o r d i n a t e a l r i g o r o s o r i s p e t t o d e g l i o b b l i g h i i m p o s t i ” , h a s p i e g a t o l a p r o c u r a i n u n c o m u n i c a t o , c h e c h i e d e a l l a g i u s t i z i a c h e l ' e x v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o s i a s o t t o p o s t o “ a u n r e g i m e d i d e t e n z i o n e d o m i c i l i a r e ” . U s c i t o d a l c a r c e r e , G u a n i p a s i e r a r e c a t o i n m o t o d a v a n t i a d i v e r s e p r i g i o n i d i C a r a c a s , i n c o n t r a n d o i f a m i l i a r i d e i p r i g i o n i e r i p o l i t i c i e p a r l a n d o c o n l a s t a m p a . L a l e a d e r d e l l ' o p p o s i z i o n e v e n e z u e l a n a e p r e m i o N o b e l p e r l a p a c e M a r i a C o r i n a M a c h a d o h a d i c h i a r a t o s u X : " P o c h i m i n u t i f a , J u a n P a b l o G u a n i p a è s t a t o r a p i t o n e l q u a r t i e r e L o s C h o r r o s d i C a r a c a s . U o m i n i a r m a t i f i n o a i d e n t i , v e s t i t i i n a b i t i c i v i l i , s o n o a r r i v a t i ​ ​ a b o r d o d i q u a t t r o v e i c o l i e l o h a n n o p o r t a t o v i a c o n l a f o r z a . C h i e d i a m o i l s u o r i l a s c i o i m m e d i a t o " . G u a n i p a , e x v i c e p r e s i d e n t e d e l l ' A s s e m b l e a n a z i o n a l e d e l p a e s e , 6 1 a n n i , e r a s t a t o l i b e r a t o i e r i , u n m e s e d o p o c h e l e a u t o r i t à h a n n o i n i z i a t o a r i l a s c i a r e i p r i g i o n i e r i p o l i t i c i i n s e g u i t o a l l a c a t t u r a d e l d e p o s t o l e a d e r v e n e z u e l a n o N i c o l a s M a d u r o .