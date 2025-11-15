R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D a u n a n n o e s a t t o A l b e r t o T r e n t i n i è d e t e n u t o i n V e n e z u e l a . I n q u e s t i m e s i l a m a d r e A r m a n d a C o l u s s o , c o m e h a r i c o r d a t o a n c h e o g g i , s i è f i d a t a d e l G o v e r n o e d e l l e i s t i t u z i o n i i t a l i a n e , c h e l e h a n n o i m p o s t o i l s i l e n z i o , a l o r o d i r e p e r ' n o n d a n n e g g i a r e l a p o s i z i o n e d e l f i g l i o ' . M a q u e s t o f i n o r a n o n h a p o r t a t o a n i e n t e d i n i e n t e , n o n o s t a n t e l e r a s s i c u r a z i o n i e l e t a n t e p r o m e s s e . L e s u e p a r o l e o g g i s o n o u n m a c i g n o e r a p p r e s e n t a n o u n v e r o a t t o d i a c c u s a v e r s o G i o r g i a M e l o n i e i l s u o G o v e r n o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " P e r c h é - a g g i u n g e - p e r n o v e m e s i d i d e t e n z i o n e i n f a t t i l e a u t o r i t à i t a l i a n e n o n h a n n o m o s s o u n d i t o , v i s t o c h e n o n a v e v a n o m a i a v u t o c o n t a t t i c o n i l G o v e r n o v e n e z u e l a n o . A d o g n i o c c a s i o n e s i d i c o n o p a t r i o t i , q u a n d o p o i c ' è d a p r o t e g g e r e u n n o s t r o c o n c i t t a d i n o s p a r i s c o n o . Q u a n d o s i t r a t t a i n v e c e d i a c c o m p a g n a r e a c a s a u n c r i m i n a l e c o n u n v o l o d i S t a t o s o n o p i ù c h e c e l e r i . . . A l l a m a d r e e a l l a f a m i g l i a d i T r e n t i n i t u t t a l a n o s t r a s o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a . I l G o v e r n o i t a l i a n o - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - d e v e s m e t t e r l a d i f a r f i n t a d i n i e n t e e m u o v e r s i p e r g a r a n t i r e a T r e n t i n i d i r i t t i e s i c u r e z z a , n o n c h é f a r e d i t u t t o p e r r i p o r t a r l o a c a s a . I l m o m e n t o d i a g i r e è o r a " .