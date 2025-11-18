W a s h i n g t o n , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n e s e r c i t o p r o n t o a l l ' i n s u r r e z i o n e e u n ' o p p o s i z i o n e f r a m m e n t a t a i n g r a d o d i r a p p r e s e n t a r e u n a s f i d a s e r i a . M a a n c h e u n a r e a z i o n e p o l i t i c a i n t e r n a n e g l i S t a t i U n i t i v e r s o u n p r e s i d e n t e c h e a v e v a p r o m e s s o n e s s u n c o s t o s o c o i n v o l g i m e n t o a l l ' e s t e r o . Q u e s t o , s e c o n d o e s p e r t i c i t a t i d a l l a C n n , p o t r e b b e t r o v a r s i a d a f f r o n t a r e i l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o D o n a l d T r u m p s e o r d i n a s s e a t t a c c h i a l l ' i n t e r n o d e l V e n e z u e l a v o l t i a d e p o r r e N i c o l a s M a d u r o . A l m o m e n t o n o n è s t a t a a n c o r a p r e s a a l c u n a d e c i s i o n e , m a l a C n n h a r i f e r i t o c h e T r u m p h a r i c e v u t o u n b r i e f i n g n e i g i o r n i s c o r s i p e r v a l u t a r e l e o p z i o n i p e r u n ' a z i o n e m i l i t a r e i n V e n e z u e l a . I n t a n t o , s e c o n d o e s p e r t i e d e x f u n z i o n a r i c i t a t i d a l l a s t e s s a e m i t t e n t e , s e M a d u r o d o v e s s e f u g g i r e d a l V e n e z u e l a o v e n i s s e u c c i s o i n u n a t t a c c o m i r a t o , i l r i s c h i o è l a p r e s a d e l p o t e r e d a p a r t e d e i m i l i t a r i o i l r a f f o r z a m e n t o d i u n a l t r o d i t t a t o r e s i m i l e . O l t r e a M a d u r o , i n f a t t i , c i s o n o a l t r i m e m b r i d e l c h a v i s m o v e n e z u e l a n o c h e p o t r e b b e r o s o t t o p o r r e i l P a e s e a u n r e g i m e a n c o r a p i ù d u r o . " M a d u r o h a d e t t o q u a l c o s a d e l t i p o : ' V o l e t e s b a r a z z a r v i d i m e ? P e n s a t e c h e l e c o s e m i g l i o r e r a n n o ? ' E ' q u a l c o s a d a c o n s i d e r a r e p e r c h é M a d u r o è u n m o d e r a t o a l l ' i n t e r n o d e l c h a v i s m o e q u a l c u n a l t r o p o t r e b b e u s u r p a r e i l p o t e r e a l p o s t o d e l l ' o p p o s i z i o n e c o n i l s o s t e g n o d e l l ' e s e r c i t o " , h a a f f e r m a t o J u a n G o n z a l e z , r i c e r c a t o r e p r e s s o i l G e o r g e t o w n A m e r i c a s I n s t i t u t e e d e x f u n z i o n a r i o d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e B i d e n s p e c i a l i s t a d e l l a r e g i o n e . U n ' a l t r a p o s s i b i l i t à è l a p r e s a d e l p o t e r e d a p a r t e d e l l ' e s e r c i t o . " S e l ' e s e r c i t o è a n c o r a c o e s o , e n o n c r e d o c h e c i s i a n o p r o v e d e l c o n t r a r i o , n o n c r o l l e r à p e r c h é M a d u r o v e r r à c a c c i a t o " , h a a f f e r m a t o J o h n B o l t o n , e x c o n s i g l i e r e p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e d i T r u m p d u r a n t e i l s u o p r i m o m a n d a t o . " S e g u i r a n n o l a l o r o d i s c i p l i n a , a f f e r m e r a n n o i l c o n t r o l l o m i l i t a r e e r e p r i m e r a n n o c h i u n q u e s c e n d a i n p i a z z a " , h a s t i m a t o . M a d u r o , l a c u i c e r c h i a r i s t r e t t a è c o m p o s t a s i a d a c i v i l i c h e d a u f f i c i a l i m i l i t a r i s p e s s o i n c o m p e t i z i o n e t r a l o r o , è n o t o p e r e s e r c i t a r e u n o s t r e t t o c o n t r o l l o s u l l a s u a a m m i n i s t r a z i o n e e a v e r s t a b i l i z z a t o l e f a z i o n i r i v a l i . S e n z a M a d u r o , q u e s t e s p i n t e p o t r e b b e r o l a c e r a r e l a n a z i o n e , s f o c i a n d o p o t e n z i a l m e n t e i n u n a g u e r r a c i v i l e , a f f e r m a n o g l i e s p e r t i . " C h e v i p i a c c i a o n o , M a d u r o è i l g a r a n t e d e l l ' e q u i l i b r i o " , h a d e t t o a c o n d i z i o n e d i a n o n i m a t o u n d i p l o m a t i c o o c c i d e n t a l e c h e h a t r a s c o r s o a n n i i n V e n e z u e l a . " T u t t i s a n n o c h e è p o l i t i c a m e n t e m o r t o d a l l e e l e z i o n i d e l l ' a n n o s c o r s o , m a s e s e n e v a n o n c ' è n e s s u n o c h e p o s s a m a n t e n e r e l o s t a t u s q u o , q u i n d i t u t t i s i s t r i n g o n o a t t o r n o a l u i " , h a s p i e g a t o . L ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p p o t r e b b e s p e r a r e c h e l ' o p p o s i z i o n e v e n e z u e l a n a c o l m i i l v u o t o d i p o t e r e c r e a t o d a l l a d e p o s i z i o n e d i M a d u r o , c o m e g i à a v e v a p r o v a t o a f a r e r i c o n o s c e n d o J u a n G u a i d ò c o m e l e g i t t i m o l e a d e r d e l V e n e z u e l a n e l 2 0 1 9 . T r a l ' a l t r o l ' a t t u a l e l e a d e r d e l l ' o p p o s i z i o n e v e n e z u e l a n a , i l c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a d e l 2 0 2 4 E d m u n d o G o n z a l e z , a f f e r m a d i a v e r e u n p i a n o d a 1 0 0 o r e p e r i l t r a s f e r i m e n t o d e l p o t e r e . M a g l i e s p e r t i r i t e n g o n o c h e n o n s a r e b b e i n g r a d o d i a v e r e s u c c e s s o n é a b r e v e , n é a l u n g o t e r m i n e s e n z a i l s o s t e g n o d e g l i S t a t i U n i t i . " L ' i d e a c h e u n m e m b r o d e l l ' o p p o s i z i o n e p o s s a g o v e r n a r e q u a s i i m m e d i a t a m e n t e è i m p o s s i b i l e . N o n c ' è m o d o d i g a r a n t i r e l a s u a s i c u r e z z a o l a s u a c a p a c i t à d i g o v e r n a r e s e n z a l a g a r a n z i a d e g l i S t a t i U n i t i " , h a d e t t o J u a n G o n z a l e z . " T u t t i c o n s i d e r a n o l a r i m o z i o n e d i M a d u r o c o m e l a f i n e , m a i n r e a l t à è s o l o l ' i n i z i o d i q u e l l o c h e s a r e b b e u n p r o c e s s o l u n g o e l a b o r i o s o " , h a a g g i u n t o . E q u e s t o p e r c h é , s p i e g a n o g l i e s p e r t i a l l a C n n , p e r m a n t e n e r e a l p o t e r e u n o d e i p o t e n z i a l i l e a d e r d e l l ' o p p o s i z i o n e v e n e z u e l a n a g l i S t a t i U n i t i d o v r e b b e r o f o r n i r e a s s i s t e n z a n e l l a r i c o s t r u z i o n e d e l l ' e s e r c i t o , n e l l o s c o n g e l a m e n t o d e i f o n d i d e l g o v e r n o d i C a r a c a s e n e l l ' a d d e s t r a m e n t o d e l l e f o r z e d i p o l i z i a . L ' o p p o s i z i o n e , s e c o n d o g l i e s p e r t i , s i t r o v e r e b b e a d a f f r o n t a r e l e o s t i l i t à d e l l ' e s e r c i t o v e n e z u e l a n o , d e i g r u p p i p a r a m i l i t a r i f i l o g o v e r n a t i v i n o t i c o m e c o l e c t i v o s , d e l l ' E s e r c i t o d i L i b e r a z i o n e N a z i o n a l e , u n g r u p p o d i g u e r r i g l i a c o l o m b i a n o c h e a t t u a l m e n t e h a t r o v a t o r i f u g i o n e l P a e s e e d i a l t r i g r u p p i c r i m i n a l i a t t i v i . N o n è c h i a r o q u a n t o s o s t e g n o T r u m p s a r e b b e d i s p o s t o a d a r e a u n l e a d e r d e l l ' o p p o s i z i o n e c h e c e r c a s s e d i s p o d e s t a r e M a d u r o d a l l a p r e s i d e n z a , m a t a l e s o s t e g n o d o v r e b b e e s s e r e c o s t a n t e , h a n n o a f f e r m a t o i f u n z i o n a r i , p e r e v i t a r e i l f a l l i m e n t o d i u n o S t a t o . U n c o i n v o l g i m e n t o m i l i t a r e s t a t u n i t e n s e c o s ì e s t e s o r i s c h i a p e r ò d i f a r t r a b a l l a r e l a c o a l i z i o n e p o l i t i c a c h e h a s o s t e n u t o T r u m p a l l a p r e s i d e n z a c o n l a p r o m e s s a d i t e n e r e g l i U s a f u o r i d a l l e g u e r r e a l l ' e s t e r o . " I l p o p o l o a m e r i c a n o n o n h a v o t a t o T r u m p p e r c h é t r a s c i n a s s e g l i S t a t i U n i t i i n u n c o n f l i t t o p r o l u n g a t o i n A m e r i c a L a t i n a " , h a d e t t o a l l a C n n u n m e m b r o r e p u b b l i c a n o d e l C o n g r e s s o . T u t t a v i a , p e r a l c u n i p o t r e b b e e s s e r e u n ' o c c a s i o n e p e r s a p e r T r u m p r i n u n c i a r e o r a a p r o v a r e a e s t r o m e t t e r e M a d u r o . " T r u m p d e f i n i s c e M a d u r o u n n a r c o t e r r o r i s t a e u n t r a f f i c a n t e d i d r o g a , e h a r a d u n a t o u n ' e n o r m e a r m a t a . S e o r a f a m a r c i a i n d i e t r o e M a d u r o s o p r a v v i v e , s p a r i r a n n o t u t t i i d i s c o r s i s u l l a ' n u o v a D o t t r i n a M o n r o e ' e l ' i d e a d i e s s e r e s o v r a n i n e l n o s t r o e m i s f e r o " , h a a f f e r m a t o E l l i o t t A b r a m s , e x a l t o f u n z i o n a r i o d e l D i p a r t i m e n t o d i S t a t o d u r a n t e i l p r i m o m a n d a t o d i T r u m p .