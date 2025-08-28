( A d n k r o n o s ) - ( d a l l e i n v i a t e L o r e d a n a E r r i c o e L u c r e z i a L e o m b r u n i ) S e l a s e r a t a d ' a p e r t u r a è s t a t a n e l s e g n o d e l g r a n d e c i n e m a i t a l i a n o , i l s e c o n d o g i o r n o d e l l ' 8 2 e s i m a M o s t r a d e l C i n e m a d i V e n e z i a , s i p r e p a r a a e s s e r e u n a v e r a e p r o p r i a i n v a s i o n e h o l l y w o o d i a n a . U n a g i o r n a t a a d a l t i s s i m o t a s s o d i s t a r , c o n u n p r o g r a m m a c h e p r o m e t t e d i c a t a l i z z a r e l ' a t t e n z i o n e m e d i a t i c a m o n d i a l e g r a z i e a t r e a t t e s i s s i m i f i l m i n c o n c o r s o . I r i f l e t t o r i s o n o p u n t a t i s o p r a t t u t t o s u l l a c o p p i a d ' o r o d e l c i n e m a c o n t e m p o r a n e o : Y o r g o s L a n t h i m o s e d E m m a S t o n e . D o p o i t r i o n f i d e l p a s s a t o , t o r n a n o a V e n e z i a c o n l a c o m m e d i a n e r a ‘ B u g o n i a ’ , c h e p o r t e r à s u l r e d c a r p e t u n c a s t s t e l l a r e c h e i n c l u d e a n c h e J e s s e P l e m o n s , A i d a n D e l b i s , S t a v r o s H a l k i a s e l ' i c o n i c a A l i c i a S i l v e r s t o n e . A c o n t e n d e r s i l a s c e n a , u n a l t r o g i g a n t e d e l c i n e m a a m e r i c a n o , N o a h B a u m b a c h , c h e c o n i l s u o ' J a y K e l l y ' d i r i g e u n d u o a f f a s c i n a n t e : G e o r g e C l o o n e y e A d a m S a n d l e r . C l o o n e y i n t e r p r e t e r à u n a t t o r e d i s u c c e s s o i n p i e n a c r i s i d ' i d e n t i t à , m e n t r e S a n d l e r v e s t i r à i p a n n i d e l s u o m a n a g e r . N e l c a s t , b r i l l a n o a n c h e i n o m i d i L a u r a D e r n , G r e t a G e r w i g e d e l l a n o s t r a A l b a R o h r w a c h e r . A c o m p l e t a r e i l t r i t t i c o d e l c o n c o r s o , u n a p r o p o s t a d a l s a p o r e d e c i s a m e n t e p i ù e u r o p e o : ' O r p h a n ' d e l l ' u n g h e r e s e L a s z l o N e m e s ( g i à a u t o r e d e ‘ I l f i g l i o d i S a u l ’ ) . I l f i l m è u n d r a m m a f a m i l i a r e a m b i e n t a t o n e i g i o r n i i m m e d i a t a m e n t e s u c c e s s i v i a l l a r i v o l t a u n g h e r e s e c o n t r o i l r e g i m e c o m u n i s t a . L a g i o r n a t a s a r à i m p r e z i o s i t a a n c h e d a l l ' o m a g g i o a l L e o n e d ' o r o a l l a c a r r i e r a W e r n e r H e r z o g . V e r r à p r o i e t t a t o i l s u o d o c u m e n t a r i o ' G h o s t E l e p h a n t s ' , i n c u i i l m a e s t r o t e d e s c o s e g u e l e t r a c c e d i u n m i s t e r i o s o b r a n c o d i ‘ e l e f a n t i f a n t a s m a ’ n e l l e g i u n g l e d e l l ' A n g o l a . G r a n d e a t t e s a a n c h e p e r i l c i n e m a i t a l i a n o n e l l e s e z i o n i p a r a l l e l e . P e r O r i z z o n t i , è i n p r o g r a m m a ' I l r a p i m e n t o d i A r a b e l l a ' d i C a r o l i n a C a v a l l i , c h e n e l c a s t v a n t a B e n e d e t t a P o r c a r o l i , L u c r e z i a G u g l i e l m i n o , M a r c o B o n a d e i , E v a R o b i n ’ s e l a s o r p r e n d e n t e p a r t e c i p a z i o n e d e l l a s t a r i n t e r n a z i o n a l e C h r i s P i n e . I n f i n e , u n a l t r o t i t o l o i t a l i a n o d i g r a n d e p e s o a r r i c c h i s c e i l p r o g r a m m a : ' L a g i o i a ' d i N i c o l a n g e l o G e l o r m i n i , u n i c o f i l m t r i c o l o r e i n c o n c o r s o a l l e G i o r n a t e d e g l i A u t o r i . I s p i r a t o a l c a s o d i c r o n a c a d i G l o r i a R o s b o c h , i l f i l m e s p l o r a l a c o m p l e s s a r e l a z i o n e t r a u n ' i n s e g n a n t e ( i n t e r p r e t a t a d a V a l e r i a G o l i n o ) e u n s u o a l l i e v o d e l l i c e o ( S a u l N a n n i ) , c h e u s a i l p r o p r i o c o r p o p e r a i u t a r e l a m a d r e i n g r a v i d i f f i c o l t à e c o n o m i c h e ( J a s m i n e T r i n c a ) . U n a g i o r n a t a , d u n q u e , c h e s p a z i e r à d a l g l a m o u r h o l l y w o o d i a n o a l c i n e m a d ' a u t o r e p i ù i m p e g n a t o . ( d a l l e i n v i a t e L o r e d a n a E r r i c o e L u c r e z i a L e o m b r u n i )