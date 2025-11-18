R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " P e r n o i l a s f i d a d e l l a p o l i t i c a , l a s f i d a v e r a i n p o l i t i c a e p o i l a s f i d a d e l g o v e r n o , è l a s f i d a d e l m a n t e n e r e g l i i m p e g n i , l e p r o m e s s e c h e f a i a g l i e l e t t o r i . E 1 5 a n n i d i g o v e r n o i n V e n e t o h a n n o t e s t i m o n i a t o c h e , s e s i v u o l e , l a p o l i t i c a p u ò f a r e , p u ò c a m b i a r e . L a f o r z a d e l c e n t r o d e s t r a a l l a f a c c i a d e l l a s i n i s t r a c h e n o n l o c a p i s c e è c h e n o i v i n c i a m o l a s f i d a d e l l a p o l i t i c a d e l f a r e , d e l l a c o n c r e t e z z a , d e l l a r e s p o n s a b i l i t à " . C o s ì i l l e a d e r d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i , i n t e r v e n e n d o a P a d o v a d u r a n t e i l c o m i z i o d e l c e n t r o d e s t r a p e r s o s t e n e r e l a c a n d i d a t u r a d i A l b e r t o S t e f a n i a l l e r e g i o n a l i i n V e n e t o " N o n a b b i a m o p a u r a d i d i r e c h e q u a n d o s i è g o v e r n a t o c ' è b i s o g n o d i f a r s i g i u d i c a r e d a i c i t t a d i n i . V e n i a m o d a l l a c a m p a g n a d e l l a P u g l i a e l ì a b b i a m o v i s t o u n p a r a d o s s o . L a s i n i s t r a b o c c i a e r i p u d i a i l g o v e r n o d i d i e c i a n n i " , s o t t o l i n e a . A M a u r i z i o L a n d i n i " n u o v o l e a d e r d e l l a s i n i s t r a , f o r s e a t e m p o p e r s o l e a d e r a n c h e d e l s i n d a c a t o d e l l a C g i l , c h e d i c e c h e i l g o v e r n o m e t t e i n d i s c u s s i o n e i l r u o l o d e i s i n d a c a t i " , d i c o " a l t r o c h e s a l a r i o m i n i m o " c i v u o l e " i l s a l a r i o g i u s t o , i l d i r i t t o a u n l a v o r o , i l d i r i t t o a l l a c r e s c i t a , p e r c h é l a s f i d a è l a c r e s c i t a . N o n u t i l i z z a r e i l a v o r a t o r i p e r i l p r o p r i o p r o g e t t o p o l i t i c o " . " I l V e n e t o è g r a n d e t e r r a d i a c c o g l i e n z a e d i s o l i d a r i e t à . L a p a t r i a d e l l e a s s o c i a z i o n i d i v o l o n t a r i a t o , d e l t e r z o s e t t o r e , d i c o l o r o c h e s i r i m b o c c a n o l e m a n i c h e " , c o n c l u d e .