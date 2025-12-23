M i l a n o , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A n c h e s e i r i f l e t t o r i s i s o n o a b b a s s a t i s u l l ' e p i d e m i a d i M p o x , " t u t t i i c l a d i d e l v i r u s c o n t i n u a n o a c i r c o l a r e " n e l m o n d o . A s e g n a l a r l o è l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à ( O m s ) , f a c e n d o i l p u n t o s u l l ' e p i d e m i a m u l t i n a z i o n a l e p r o v o c a t a d a l p a t o g e n o u n t e m p o n o t o c o m e ' v a i o l o d e l l e s c i m m i e ' e o g g i r i b a t t e z z a t o i n c h i a v e a n t i - s t i g m a . L ' a g e n z i a O n u p e r l a s a l u t e , n e l 6 1 e s i m o r a p p o r t o d i f f u s o s u l l a m a l a t t i a i n f e t t i v a , o f f r e u n a g g i o r n a m e n t o d e l l a s i t u a z i o n e e d e i d a t i , m a a n c h e d e l l a r i s p o s t a o p e r a t i v a m e s s a i n c a m p o f i n o a l 1 7 d i c e m b r e 2 0 2 5 . G l i u l t i m i n u m e r i d i s p o n i b i l i m o s t r a n o c h e n e l n o v e m b r e 2 0 2 5 i n 4 8 P a e s i d i t u t t e l e r e g i o n i d e l l ' O m s s o n o s t a t i s e g n a l a t i i n t o t a l e " 2 . 1 5 0 n u o v i c a s i c o n f e r m a t i d i M p o x , i n c l u s i 5 d e c e s s i ( t a s s o d i m o r t a l i t à 0 , 2 % ) . C i r c a i l 6 8 % d i q u e s t e i n f e z i o n i è s t a t o s e g n a l a t o n e l l a r e g i o n e a f r i c a n a . Q u a t t r o r e g i o n i h a n n o o s s e r v a t o u n c a l o d e i c a s i c o n f e r m a t i a n o v e m b r e r i s p e t t o a o t t o b r e 2 0 2 5 , m a l a r e g i o n e e u r o p e a e q u e l l a d e l P a c i f i c o o c c i d e n t a l e h a n n o r e g i s t r a t o u n n u m e r o m a g g i o r e d i c a s i r i s p e t t o a l m e s e p r e c e d e n t e " , a v v e r t e l ' O m s . " S e l e e p i d e m i e d i M p o x n o n v e n g o n o r a p i d a m e n t e c o n t e n u t e e l a t r a s m i s s i o n e i n t e r u m a n a n o n v i e n e i n t e r r o t t a , s u s s i s t e i l r i s c h i o d i u n a t r a s m i s s i o n e c o m u n i t a r i a p r o l u n g a t a - e v i d e n z i a n o g l i e s p e r t i - N e l l e u l t i m e 6 s e t t i m a n e ( d a l 2 n o v e m b r e a l 1 4 d i c e m b r e ) 1 9 P a e s i a f r i c a n i h a n n o s e g n a l a t o u n a t r a s m i s s i o n e a t t i v a , c o n 1 . 4 3 5 c a s i c o n f e r m a t i e 7 m o r t i ( t a s s o d i m o r t a l i t à 0 , 5 % ) . I P a e s i c h e h a n n o s e g n a l a t o i l n u m e r o p i ù e l e v a t o d i c a s i i n q u e s t o p e r i o d o s o n o l a R e p u b b l i c a d e m o c r a t i c a d e l C o n g o , l a G u i n e a , l a L i b e r i a , i l K e n y a e i l G h a n a ; m e n t r e l e s e g n a l a z i o n i d i c a s i i n L i b e r i a m o s t r a n o a n c o r a i n d i c a z i o n i d i u n a u m e n t o , i l n u m e r o s e t t i m a n a l e d i c a s i n e g l i a l t r i P a e s i è d i m i n u i t o n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e " . F u o r i d a i c o n f i n i d e l l ' A f r i c a , c h e r e s t a u n a d e l l e a r e e p i ù i n t e r e s s a t e d a i c o n t a g i , u n a n o v i t à è c h e " l a R o m a n i a h a s e g n a l a t o p e r l a p r i m a v o l t a i l r i l e v a m e n t o d e l c l a d e I b d i M p o x , i n u n c a s o c o n f e r m a t o n e l l ' a g o s t o 2 0 2 5 " , r i l e v a a n c o r a l ' O m s , a g g i u n g e n d o c h e o g g i " l a t r a s m i s s i o n e c o m u n i t a r i a d e l c l a d e I b c o n t i n u a i n S p a g n a e n e i P a e s i B a s s i " . T o r n a n d o i n A f r i c a , n e l l a R e p u b b l i c a d e m o c r a t i c a d e l C o n g o l a t r a s m i s s i o n e d i M p o x c o n t i n u a i n d i v e r s e p r o v i n c e c o n l a c o - c i r c o l a z i o n e d i c l a d i I a e I b , e d e m e r g o n o t r e n d s u b n a z i o n a l i e t e r o g e n e i e u n a c c e s s o i n c a l o a i t e s t p e r i c a s i s o s p e t t i . C i s o n o p o i t r a c c e a n c h e d e l l a p r e s e n z a d i u n c e p p o r i c o m b i n a n t e d e l v i r u s : è s t a t o s e g n a l a t o d a l R e g n o U n i t o i n u n c a s o c o r r e l a t o a u n v i a g g i o . I l c e p p o r i c o m b i n a n t e i n q u e s t i o n e c o n t i e n e " e l e m e n t i g e n e t i c i s i a d i c l a d e I b c h e d i c l a d e I I b d i M p o x . L ' e n t i t à d e l l a c i r c o l a z i o n e d e l c e p p o r i c o m b i n a n t e r i m a n e s c o n o s c i u t a " . A l l a l u c e d e g l i u l t i m i d a t i , l ' O m s v a l u t a i l r i s c h i o a t t u a l e r a p p r e s e n t a t o d a M p o x p e r l a s a l u t e p u b b l i c a c o m e " m o d e r a t o p e r g l i u o m i n i c h e h a n n o r a p p o r t i s e s s u a l i c o n u o m i n i c o n p a r t n e r n u o v i o m u l t i p l i , p e r i l a v o r a t o r i d e l s e s s o e p e r g l i a l t r i c o n p a r t n e r m u l t i p l i c h e p o t r e b b e r o e s s e r e a r i s c h i o " . M e n t r e v i e n e v a l u t a t o " b a s s o " i l r i s c h i o " p e r l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e i n a s s e n z a d i f a t t o r i d i r i s c h i o s p e c i f i c i " . I l m o n i t o r a g g i o d e l l ' a g e n z i a O n u c o n t i n u a e g l i e s p e r t i r i b a d i s c o n o " l ' i m p o r t a n z a d i m a n t e n e r e l a s o r v e g l i a n z a e l a c a p a c i t à d i r i s p o s t a , i n c l u s o i l s e q u e n z i a m e n t o g e n o m i c o , i n p a r t i c o l a r e n e l l e l o c a l i t à i n c u i c o - c i r c o l a n o p i ù c e p p i d i M p o x " .