R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a v a c c i n a z i o n e n o n è s o l o u n a m i s u r a i n d i v i d u a l e d i p r o t e z i o n e , m a u n v e r o e p r o p r i o i n v e s t i m e n t o p e r l a s o s t e n i b i l i t à d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " . L o h a d e t t o R o b e r t a S i l i q u i n i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i I g i e n e a l l ' u n i v e r s i t à d i T o r i n o e p a s t p r e s i d e n t S o c i e t à i t a l i a n a d i i g i e n e , i n o c c a s i o n e d e l C o n g r e s s o S i t i i n c o r s o a B o l o g n a , o s s e r v a n d o c h e " u n q u a r t o d e g l i a n z i a n i c o n v i v e c o n a l m e n o 2 p a t o l o g i e c r o n i c h e " . I n q u e s t a p o p o l a z i o n e " v a c c i n a r s i s i g n i f i c a p r e v e n i r e m a l a t t i e c h e p o s s o n o a v e r e u n i m p a t t o i m p o r t a n t e s u l l a s a l u t e i n d i v i d u a l e e s u l l ' i n t e r o s i s t e m a s a n i t a r i o , r i d u c e n d o r i c o v e r i e l i s t e d ' a t t e s a " . N o n s o l o i v a c c i n i s t a g i o n a l i c o m e q u e l l i p e r l ' i n f l u e n z a e C o v i d - 1 9 , m a a n c h e q u e l l i c o n t r o p n e u m o c o c c o e H e r p e s z o s t e r , c o n t r i b u i s c o n o a e v i t a r e c o m p l i c a n z e e a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a . " L e v a c c i n a z i o n i - r i m a r c a S i l i q u i n i - s o n o u n p r e s i d i o f o n d a m e n t a l e p e r m a n t e n e r e e f f i c i e n t e l a s a n i t à p u b b l i c a e p e r p r o t e g g e r e l e p e r s o n e p i ù v u l n e r a b i l i " . I n p a r t i c o l a r e , p e r p a z i e n t i o n c o l o g i c i , r e u m a t o l o g i c i o d i a b e t i c i u n a s e m p l i c e i n f e z i o n e p u ò n o n s o l o a v e r e e s i t i p i ù g r a v i , m a a n c h e c o m p r o m e t t e r e l a c o n t i n u i t à d e l l e t e r a p i e . " P e n s i a m o a u n p a z i e n t e d i a b e t i c o : u n ' i n f e z i o n e p u ò p o r t a r e r a p i d a m e n t e a u n o s c o m p e n s o m e t a b o l i c o , a g g r a v a t o d a l l ' u s o d i f a r m a c i c h e a l o r o v o l t a i n t e r f e r i s c o n o c o n i l c o n t r o l l o d e l l a m a l a t t i a " , s p i e g a l ' e s p e r t a . D a q u i l ' i m p o r t a n z a d i v a c c i n a r s i n o n s o l o c o n t r o i n f l u e n z a e C o v i d - 1 9 - c o n v a c c i n i s p e c i f i c i e a d a l t o d o s a g g i o p e r c h i h a d i f e s e r i d o t t e - m a a n c h e c o n t r o p n e u m o c o c c o e H e r p e s z o s t e r . " L a v a c c i n a z i o n e - c o n c l u d e - è u n a m i s u r a s e m p l i c e , m a d e t e r m i n a n t e p e r p r e s e r v a r e l a s a l u t e e g a r a n t i r e c o n t i n u i t à t e r a p e u t i c a a l l e p e r s o n e p i ù f r a g i l i " .