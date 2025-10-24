R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a r e s i s t e n z a a n t i m i c r o b i c a ( A m r ) r a p p r e s e n t a u n a d e l l e s f i d e g l o b a l i p i ù u r g e n t i p e r l a s a l u t e p u b b l i c a , e p e r a f f r o n t a r l a s e r v e u n i m p e g n o c o n g i u n t o t r a i g i e n i s t i , i n f e t t i v o l o g i e o p e r a t o r i s a n i t a r i . " C o n t r a s t a r e l ' a n t i m i c r o b i c o - r e s i s t e n z a s i g n i f i c a l a v o r a r e i n s i e m e , i n m o d o m u l t i d i s c i p l i n a r e , u n e n d o l e c o m p e t e n z e d i s a n i t à p u b b l i c a c o n q u e l l e c l i n i c h e e i n f e t t i v o l o g i c h e . I v a c c i n i s o n o p a r t e i n t e g r a n t e d i q u e s t a s t r a t e g i a , p e r c h é r i d u c o n o l a c i r c o l a z i o n e d e i p a t o g e n i e q u i n d i l a n e c e s s i t à d i r i c o r r e r e a g l i a n t i b i o t i c i " . C o s ì G i o v a n n i G a b u t t i , d e l g r u p p o d i l a v o r o V a c c i n i e p o l i t i c h e v a c c i n a l i d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i i g i e n e , i n t e r v e n e n d o a l C o n g r e s s o S i t i i n c o r s o a B o l o g n a . T a l e p r o s p e t t i v a - s o t t o l i n e a - è p e r f e t t a m e n t e i n l i n e a c o n i l P n p v , P i a n o n a z i o n a l e d i p r e v e n z i o n e v a c c i n a l e , e i l P i a n o n a z i o n a l e d i c o n t r a s t o a l l ' A m r ( P n - C a r ) : " I n v e s t i r e n e l l e v a c c i n a z i o n i s i g n i f i c a p r e v e n i r e i n f e z i o n i , r i d u r r e l ' u s o i m p r o p r i o d i a n t i b i o t i c i e s a l v a g u a r d a r e l a l o r o e f f i c a c i a p e r i l f u t u r o " . I l r u o l o d e i v a c c i n i n e l c o n t r a s t o a l l a r e s i s t e n z a a n t i m i c r o b i c a è a n c o r a p o c o c o n s i d e r a t o s u l t e r r i t o r i o , m a è f o r t e m e n t e r a c c o m a n d a t o d a l l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à e d a l l a s t e s s a S i t i . " I v a c c i n i - c h i a r i s c e l ' e s p e r t o - n o n s o l o p r e v e n g o n o l ' i n s o r g e n z a d i m a l a t t i e i n f e t t i v e , m a r i d u c o n o l a c i r c o l a z i o n e d e i m i c r o r g a n i s m i e q u i n d i l ' u s o , s p e s s o i n a p p r o p r i a t o , d e g l i a n t i b i o t i c i " . I l v a c c i n o a n t i p n e u m o c o c c i c o r i d u c e i c a s i d i i n f e z i o n e b a t t e r i c a e , d i c o n s e g u e n z a , l e p r e s c r i z i o n i a n t i b i o t i c h e . L ' a n t i n f l u e n z a l e , p u r e s s e n d o v i r a l e , p r e v i e n e i n f e z i o n i r e s p i r a t o r i e s e c o n d a r i e p e r l e q u a l i s i t e n d e a u s a r e a n t i b i o t i c i i n m o d o n o n c o r r e t t o . " O g n i v a c c i n a z i o n e e f f i c a c e - c o n c l u d e G a b u t t i – r a p p r e s e n t a u n p a s s o a v a n t i n e l l a l o t t a a l l ' a n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z a e u n g u a d a g n o d i s a l u t e p e r l ' i n t e r a c o l l e t t i v i t à " .