R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " V a c c i n a r e g l i a d u l t i e g l i a n z i a n i c o n t r o i l v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e ( R s v ) n o n s o l o r i d u c e i c o s t i s a n i t a r i d i r e t t i , m a r a p p r e s e n t a a n c h e u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o d i c o n t r a s t o a l l ' a n t i m i c r o b i c o - r e s i s t e n z a ( A m r ) " . L o h a d e t t o G i o v a n n a E l i s a C a l a b r ò , p r o f e s s o r e s s a d i I g i e n e e s a n i t à p u b b l i c a a l l ' u n i v e r s i t à d i C a s s i n o e d e l L a z i o M e r i d i o n a l e , o g g i a B o l o g n a n e l c o r s o d e l 5 8 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e S i t i - S o c i e t à i t a l i a n a d i i g i e n e . C a l a b r ò h a r i c o r d a t o c h e i l g r u p p o d i r i c e r c a d a l e i c o o r d i n a t o h a g i à p u b b l i c a t o u n a v a l u t a z i o n e d i H e a l t h t e c h n o l o g y a s s e s s m e n t ( H t a ) s u l v a c c i n o a n t i - R s v a d i u v a t o r i c o m b i n a n t e p e r l ' a d u l t o , c o n r i s u l t a t i " m o l t o s i g n i f i c a t i v i i n t e r m i n i d i c a s i e v i t a t i e d i i m p a t t o e c o n o m i c o p o s i t i v o s u l s i s t e m a s a n i t a r i o " . L a v a c c i n a z i o n e " n e l l a p o p o l a z i o n e a d u l t a f r a g i l e - s o t t o l i n e a l a s p e c i a l i s t a - n o n p u ò e s s e r e v a l u t a t a s o l o p e r i l s u o e f f e t t o c l i n i c o d i r e t t o , m a a n c h e p e r i l s u o v a l o r e s o c i a l e c o m p l e s s i v o . R i d u r r e l ' u s o i n a p p r o p r i a t o d i a n t i b i o t i c i s i g n i f i c a c o n t r i b u i r e a l l a l o t t a g l o b a l e c o n t r o l ' a n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z a " . P e r C a l a b r ò , " o g n i d o s e s o m m i n i s t r a t a è a n c h e u n p a s s o a v a n t i v e r s o u n u s o p i ù s o s t e n i b i l e d e l l e r i s o r s e s a n i t a r i e e u n m o d e l l o d i p r e v e n z i o n e i n t e g r a t a " .