R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L e i n f e z i o n i c o r r e l a t e a l l ' a s s i s t e n z a - n e g l i o s p e d a l i , n e l l e R s a e n e l l e c o m u n i t à - r a p p r e s e n t a n o o g g i u n a d e l l e p r i n c i p a l i s f i d e p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o . I l l o r o m o n i t o r a g g i o è u n d r i v e r f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e s i c u r e z z a e q u a l i t à d e l l e c u r e . C i ò r i c h i e d e l ' i m p l e m e n t a z i o n e r i g o r o s a d i p r o t o c o l l i d i p r e v e n z i o n e e u n f o r t e s o s t e g n o a i p r o g r a m m i a z i e n d a l i d e d i c a t i a l c o n t r o l l o d e l l ' u s o a p p r o p r i a t o d e g l i a n t i b i o t i c i , s o p r a t t u t t o n e l l e s t r u t t u r e a s s i s t e n z i a l i . U n r u o l o c e n t r a l e i n q u e s t o a m b i t o è s v o l t o d a g l i i g i e n i s t i . O l t r e a g u i d a r e l e s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e d e l l e i n f e z i o n i , s o n o i n p r i m a l i n e a n e l l a p r o m o z i o n e d e l l e v a c c i n a z i o n i c h e r a p p r e s e n t a n o u n o d e i p i l a s t r i n e l c o n t r a s t o a i m i c r o r g a n i s m i r e s i s t e n t i e n e l l a r i d u z i o n e d e l l a p r e s s i o n e s e l e t t i v a c h e f a v o r i s c e l ' a n t i m i c r o b i c o - r e s i s t e n z a " . C o s ì P a o l o G i u s e p p i n o C a s t i g l i a , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i I g i e n e g e n e r a l e e a p p l i c a t a a l l ' u n i v e r s i t à d i S a s s a r i , c o o r d i n a t o r e g r u p p o V a c c i n i e p o l i t i c h e v a c c i n a l i d e l l a S i t i - S o c i e t à i t a l i a n a d i i g i e n e , s p i e g a l ' i m p o r t a n z a d e l l a S e t t i m a n a d e l l ' a n t i m i c r o b i c o r e s i s t e n z a ( A m r ) , i n c a l e n d a r i o d a l 1 8 a l 2 4 n o v e m b r e : " U n a p p u n t a m e n t o c r u c i a l e " , s o t t o l i n e a l ' e s p e r t o , c h e " s e r v e a r i c h i a m a r e l ' a t t e n z i o n e d i o p e r a t o r i s a n i t a r i , i s t i t u z i o n i e c i t t a d i n i s u l l a n e c e s s i t à d i r a f f o r z a r e c o m p o r t a m e n t i r e s p o n s a b i l i n e l l ' u s o d e g l i a n t i b i o t i c i e d i s o s t e n e r e t u t t e l e s t r a t e g i e u t i l i a c o n t r a s t a r e l e r e s i s t e n z e b a t t e r i c h e " . " L a c o n s a p e v o l e z z a s u l l ' a n t i m i c r o b i c o r e s i s t e n z a r a p p r e s e n t a o g g i u n a p r i o r i t à a s s o l u t a d i s a n i t à p u b b l i c a - o s s e r v a C a s t i g l i a - S i a m o i n f a t t i d i f r o n t e a u n a d e l l e m a g g i o r i m i n a c c e p e r l a s a l u t e a l i v e l l o g l o b a l e , n o n s o l o i n I t a l i a . I d a t i s o n o e l o q u e n t i : i n E u r o p a s i r e g i s t r a n o o l t r e 3 5 m i l a d e c e s s i a t t r i b u i b i l i a i n f e z i o n i d a b a t t e r i m u l t i - d r u g r e s i s t a n t ( M d r ) , m e n t r e n e l m o n d o l e m o r t i c o r r e l a t e s u p e r a n o 1 , 3 m i l i o n i . U n i m p a t t o s a n i t a r i o e d e c o n o m i c o e n o r m e . N o n o s t a n t e i n I t a l i a s i o s s e r v i u n t r e n d d i m i g l i o r a m e n t o , a n c h e g r a z i e a l l e u l t i m e m i s u r e m e s s e i n c a m p o - e v i d e n z i a - i l n o s t r o P a e s e r i m a n e a n c o r a i n d i e t r o r i s p e t t o a d a l t r i c o n t e s t i e u r o p e i . D e t e n i a m o , a d e s e m p i o , l i v e l l i p a r t i c o l a r m e n t e e l e v a t i d i r e s i s t e n z a i n a l c u n i b a t t e r i - c o m e K l e b s i e l l a p n e u m o n i a e e A c i n e t o b a c t e r - e r e g i s t r i a m o t a s s i d i m o r t a l i t à e l e v a t i l e g a t i a l l e i n f e z i o n i r e s i s t e n t i . A q u e s t o s i a g g i u n g e u n c o n s u m o d i a n t i b i o t i c i a n c o r a s u p e r i o r e a l l a m e d i a e u r o p e a , s i a i n a m b i t o o s p e d a l i e r o c h e t e r r i t o r i a l e " . O l t r e a p r o m u o v e r e l a v a c c i n a z i o n e , p e r r i d u r r e l ' i m p a t t o d e l l ' A m r " g l i i g i e n i s t i s i o c c u p a n o a n c h e d e l l a c o m u n i c a z i o n e s a n i t a r i a , f a v o r e n d o u n a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e a i c i t t a d i n i - c o n t i n u a l ' i g i e n i s t a - e p a r t e c i p a n o a t t i v a m e n t e a l l a d e f i n i z i o n e e a l l ' a t t u a z i o n e d e i p i a n i s t r a t e g i c i n a z i o n a l i . D a l P i a n o n a z i o n a l e d i p r e v e n z i o n e v a c c i n a l e " P n p v , " f i n o a l P i a n o n a z i o n a l e d i c o n t r a s t o d e l l ' a n t i m i c r o b i c o r e s i s t e n z a , i l l o r o c o n t r i b u t o è f o n d a m e n t a l e p e r c o o r d i n a r e i d i v e r s i a t t o r i c o i n v o l t i , i n c l u s i q u e l l i r i u n i t i n e l m o d e l l o O n e H e a l t h , e p e r g a r a n t i r e u n ' a z i o n e e f f i c a c e a l l ’ i n t e r n o d e i d i p a r t i m e n t i d i p r e v e n z i o n e " . A t a l e p r o p o s i t o , r e c e n t e m e n t e è s t a t a p u b b l i c a t a u n a r e v i e w s u ' V a c c i n e s ' , d i c u i C a s t i g l i a è c o a u t o r e , c h e a n a l i z z a u n d e c e n n i o d i a p p l i c a z i o n e d e l c a l e n d a r i o v a c c i n a l e , v a l u t a n d o i n p a r t i c o l a r e l a c a p a c i t à d e i v a c c i n i d i r i d u r r e l ' u s o d e g l i a n t i b i o t i c i . S i e v i d e n z i a n o d u e e f f e t t i : u n o è d i r e t t o e l ' a l t r o i n d i r e t t o . I l p r i m o è l e g a t o a l f a t t o c h e , " p r e v e n e n d o l ' i n f e z i o n e d a p a r t e d i s p e c i f i c i m i c r o r g a n i s m i , i v a c c i n i i m p e d i s c o n o l a n e c e s s i t à d i r i c o r r e r e a g l i a n t i b i o t i c i : s e n o n c ' è i n f e z i o n e , n o n c ' è t r a t t a m e n t o a n t i b i o t i c o - p r e c i s a l ' e s p e r t o - A l c u n i v a c c i n i , i n o l t r e , s o n o p r o g e t t a t i p e r c o l p i r e i n m o d o m i r a t o i s i e r o t i p i p i ù f r e q u e n t e m e n t e a s s o c i a t i a r e s i s t e n z e . U n e s e m p i o è i l v a c c i n o a n t i p n e u m o c o c c i c o , c h e i n c l u d e s i e r o t i p i n o t i p e r l a l o r o c a p a c i t à d i s v i l u p p a r e r e s i s t e n z a , c o m e i l 1 9 A , r e s i s t e n t e a l l a p e n i c i l l i n a . L a r i c e r c a s i s t a m u o v e n d o p r o p r i o i n q u e s t a d i r e z i o n e : s v i l u p p a r e v a c c i n i m i r a t i c o n t r o c e p p i b a t t e r i c i p a r t i c o l a r m e n t e r e s i s t e n t i , c o s ì d a r i d u r r e u l t e r i o r m e n t e l a p r e s s i o n e s e l e t t i v a " . L ' e f f e t t o i n d i r e t t o , p r o s e g u e C a s t i g l i a , è " a l t r e t t a n t o r i l e v a n t e e r i g u a r d a i v a c c i n i c o n t r o l e i n f e z i o n i v i r a l i . G l i a n t i b i o t i c i n o n s o n o e f f i c a c i c o n t r o i v i r u s , m a n e l l a p r a t i c a c l i n i c a v e n g o n o s p e s s o p r e s c r i t t i i n m o d o i n a p p r o p r i a t o i n p r e s e n z a d i f e b b r e o s i n t o m i p e r s i s t e n t i , p e r r a g i o n i p r u d e n z i a l i o m e d i c o - l e g a l i . V a c c i n i c o m e l ' a n t i n f l u e n z a l e , l ’ a n t i - C o v i d o q u e l l i d i n u o v a g e n e r a z i o n e r i d u c o n o i l n u m e r o d i i n f e z i o n i v i r a l i e , d i c o n s e g u e n z a , l i m i t a n o q u e s t o u s o i m p r o p r i o d i a n t i b i o t i c i , c h e r a p p r e s e n t a u n o d e i f a t t o r i c h e a l i m e n t a n o l ' A m r " . N e l l ' a n a l i s i s o n o s t a t i c o n s i d e r a t i d i v e r s i v a c c i n i , t r a c u i q u e l l i a n t i n f l u e n z a l e , a n t i p n e u m o c o c c i c o , a n t i - r o t a v i r u s , a n t i v a r i c e l l a e a n t i - R s v . I n p a r t i c o l a r e , " i l v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e ( R s v ) n o n è s o l o r e s p o n s a b i l e d e l l e b r o n c h i o l i t i n e l n e o n a t o e n e l b a m b i n o p i c c o l o c o n p o s s i b i l i e s i t i a d i s t a n z a c o m e l ' a s m a , e d u n q u e c o n u n i m p a t t o r i l e v a n t e s u l l a s a n i t à p u b b l i c a p e d i a t r i c a - p u n t u a l i z z a l o s p e c i a l i s t a - O g g i s a p p i a m o c h e l ' R s v h a u n r u o l o i m p o r t a n t e a n c h e n e l l ' a d u l t o , i n p a r t i c o l a r e n e l l ' a n z i a n o e n e l l e f a s c e d i e t à p i ù f r a g i l i , d o v e p u ò d e t e r m i n a r e q u a d r i c l i n i c i s e v e r i e u n s i g n i f i c a t i v o c a r i c o a s s i s t e n z i a l e " . A n c h e p e r q u e s t o l ' a u s p i c i o è c h e i l v a c c i n o a n t i - R s v v e n g a i n s e r i t o n e l P n p v . P e r C a s t i g l i a " c i s o n o m o t i v a z i o n i e t i c h e , d i e q u i t à e d i e f f i c i e n z a s a n i t a r i a : u n a c o p e r t u r a u n i f o r m e c o n s e n t e n o n s o l o u n i m p a t t o c l i n i c o p i ù r i l e v a n t e e m i s u r a b i l e , m a p e r m e t t e a n c h e d i v a l u t a r e l a c o s t o - e f f i c a c i a d e l l ' i n v e s t i m e n t o p r e v e n t i v o . R a g g i u n g e r e o b i e t t i v i c h i a r i e m o n i t o r a t i s i g n i f i c a p o t e r v e r i f i c a r e s e u n a s t r a t e g i a s t a f u n z i o n a n d o , a g g i o r n a r e l e p o l i t i c h e s u l l a b a s e d e i d a t i e u s a r e r e s p o n s a b i l m e n t e l e r i s o r s e . L a s c i a r e c h e t u t t o a v v e n g a s p o n t a n e a m e n t e , s e n z a u n q u a d r o n a z i o n a l e - c o n c l u d e - r i s c h i a i n v e c e d i g e n e r a r e d i s e g u a g l i a n z e , i n e f f i c i e n z e e s p r e c h i " .