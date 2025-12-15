R o m a , 1 5 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - È M a g i s i l n u o v o b r a n d c h e p r e n d e r à i l p o s t o d i A g s m A i m . N a s c e d a l l a r i c o m b i n a z i o n e d e l l e l e t t e r e d e l v e c c h i o n o m e . L ’ a m b i z i o n e : e s s e r e u n b r a n d c a p a c e d i p o s i z i o n a r e l ’ a z i e n d a t r a i l e a d e r n a z i o n a l i . I l n u o v o b r a n d è s t a t o p r e s e n t a t o u f f i c i a l m e n t e d u r a n t e l a f e s t a d i N a t a l e d e l G r u p p o , c h e h a r i u n i t o o l t r e s e t t e c e n t o c o l l a b o r a t r i c i e c o l l a b o r a t o r i . E r a n o p r e s e n t i i l c o n s i g l i e r e d e l e g a t o A l e s s a n d r o R u s s o , i l p r e s i d e n t e F e d e r i c o T e s t a , i l v i c e p r e s i d e n t e S t e f a n o F r a c a s s o , i l C o n s i g l i o d i a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a c a p o g r u p p o e d e l l e s e i B u s i n e s s U n i t . A c o n d i v i d e r e i l m o m e n t o d e l r e v e a l a n c h e i s i n d a c i d e i C o m u n i d i V e r o n a e V i c e n z a , s o c i d e l G r u p p o , D a m i a n o T o m m a s i e G i a c o m o P o s s a m a i . N a t o d a u n l a v o r o c o m p l e s s o e d u r a t o p i ù d i u n a n n o , i l n u o v o b r a n d p o r t a a c o m p i m e n t o u n a r i f l e s s i o n e s u l l ’ i d e n t i t à d e l l ’ a z i e n d a c h e h a r i d e f i n i t o m i s s i o n , v i s i o n e p u r p o s e . L ’ o b i e t t i v o è q u e l l o d i a c c o m p a g n a r e i l n u o v o p i a n o i n d u s t r i a l e c o n l ’ a m b i z i o n e d i p o s i z i o n a r e l ’ a z i e n d a t r a i p r i n c i p a l i p l a y e r n a z i o n a l i . M a g i s , c h e n a s c e d a l l a r i c o m b i n a z i o n e d e l l e l e t t e r e d e l v e c c h i o n o m e A g s m A i m , i n l a t i n o s i g n i f i c a “ d i p i ù ” , m a a n c h e “ o l t r e ” , “ v e r s o i l m e g l i o ” , e p a r l a d i p r o g r e s s o , a m b i z i o n e e t r a s f o r m a z i o n e . P r e n d e p e r m a n o e a c c o m p a g n a d e n t r o u n a n u o v a s t o r i a d i m a r c a c h e n a s c e s u l l e f o n d a m e n t a d i o l t r e u n s e c o l o d i s t o r i a . C o m e s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e F e d e r i c o T e s t a , " o g g i i n i z i a i l n o s t r o f u t u r o . A b b i a m o s c e l t o d i f a r e u n p a s s o i m p o r t a n t e , c h e n o n è s o l o d i i m m a g i n e m a s t r a t e g i c o . I l n u o v o n o m e r a p p r e s e n t a q u e l l o c h e o g g i s i a m o r e a l m e n t e : u n ’ a z i e n d a p u b b l i c a s o l i d a , m o d e r n a , c a p a c e d i c o s t r u i r e v a l o r e p e r i t e r r i t o r i c h e l a h a n n o g e n e r a t a e p e r q u e l l i i n c u i o p e r e r à d o m a n i . C o n i l n u o v o b r a n d r a f f o r z i a m o l a n o s t r a i d e n t i t à , r e n d e n d o p i ù c h i a r o i l n o s t r o r u o l o i n u n s e t t o r e c h e r i c h i e d e v i s i o n e , r e s p o n s a b i l i t à e c a p a c i t à d i i n n o v a r e s e n z a p e r d e r e d i v i s t a i l l e g a m e c o n l e c o m u n i t à . M a g i s i n t e r p r e t a b e n e q u e s t a d i r e z i o n e : c u s t o d i s c e u n ’ e r e d i t à l u n g a p i ù d i u n s e c o l o e l a a p r e a n u o v e p o s s i b i l i t à ” . P e r A l e s s a n d r o R u s s o , c o n s i g l i e r e d e l e g a t o “ M a g i s è i l b r a n d g i u s t o p e r l a n u o v a s t o r i a c h e l ’ a z i e n d a v u o l e r a c c o n t a r e s i a s u i s u o i t e r r i t o r i d i r i f e r i m e n t o s i a a l i v e l l o n a z i o n a l e . A b b i a m o l a n c i a t o u n n u o v o p i a n o i n d u s t r i a l e a m b i z i o s o e a b b i a m o f a t t o e m e r g e r e i l n o s t r o p u r p o s e : i l r u o l o c h e v o g l i a m o a v e r e c o m e a z i e n d a . V o g l i a m o d a r e a l c a m b i a m e n t o i l p a s s o d e i c i t t a d i n i , d e i t e r r i t o r i . A c c o m p a g n a r e i n o s t r i c l i e n t i , l e c o m u n i t à , l e i m p r e s e n e l l a c o m p l e s s i t à d i q u e s t a t r a n s i z i o n e . P e r q u e s t o a c c a n t o a M a g i s , a b b i a m o v o l u t o s c r i v e r e B e n v e n u t a T r a n s i z i o n e . E l a p r i m a t r a n s i z i o n e è q u e l l a c h e p a r t e d a n o i , d a l l e n o s t r e p e r s o n e e d a n o s t r o p i a n o i n d u s t r i a l e . U n a s f i d a t u t t a a l f u t u r o e c h e p a r t e p r o p r i o d a l V e n e t o e d a V i c e n z a e d a V e r o n a . E n o n è u n c a s o p e r c h é i n q u e s t a p a r t e d i I t a l i a i l f u t u r o è q u a l c o s a c h e s a p p i a m o f a r e d a s e m p r e . ” I l n u o v o b r a n d - s i s o t t o l i n e a - è f r u t t o d i u n o s t u d i o a p p r o f o n d i t o s u l r i p o s i z i o n a m e n t o i d e n t i t a r i o d e l G r u p p o e d e l l a s c r i t t u r a d i P a o l o I a b i c h i n o , s c r i t t o r e p u b b l i c i t a r i o , d i r e t t o r e c r e a t i v o e f o n d a t o r e d e l l ' O s s e r v a t o r i o C i v i c B r a n d s c o n I p s o s , c h e h a t r a s f o r m a t o l ’ e r e d i t à d e i d u e a c r o n i m i A g s m e A i m i n u n s i s t e m a n a r r a t i v o e v i s i v o c o e r e n t e c o n i v a l o r i d e l G r u p p o . I l r e v e a l n e l l e c i t t à d i V e r o n a e V i c e n z a è a c c o m p a g n a t o d a u n a c a m p a g n a t e a s e r e d i l a n c i o c o n u n a p r e s e n z a i n t e g r a t a s u c a n a l i d i g i t a l i , O O H e t e l e v i s i v i .