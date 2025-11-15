W a s h i n g t o n , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a d i c h i a r a t o c h e v o r r e b b e o r g a n i z z a r e u n i n c o n t r o t r a R u s s i a , S t a t i U n i t i e C i n a p e r d i s c u t e r e d e l l a r i d u z i o n e d e g l i a r s e n a l i n u c l e a r i . " Q u e l l o c h e v o r r e i f a r e è d e n u c l e a r i z z a r e , a n z i t u t t o o r g a n i z z a n d o u n i n c o n t r o c o n l e t r e m a g g i o r i p o t e n z e n u c l e a r i p e r r i d u r r e l e a r m i n u c l e a r i . N o i s i a m o i n u m e r i u n o , l a R u s s i a i l n u m e r o d u e , l a C i n a i l n u m e r o t r e " , h a d e t t o a i g i o r n a l i s t i a b o r d o d e l l ' A i r F o r c e O n e . G l i S t a t i U n i t i h a n n o " p i ù a r m i n u c l e a r i d i q u a l s i a s i a l t r o P a e s e " , h a a g g i u n t o T r u m p . " L a R u s s i a è s e c o n d a , e l a C i n a è t e r z a , m a e n t r o q u a t t r o o c i n q u e a n n i s a r a n n o a l n o s t r o l i v e l l o " , h a s o t t o l i n e a t o .