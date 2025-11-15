W a s h i n g t o n , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a d i c h i a r a t o d i s t a r e v a l u t a n d o l a p o s s i b i l i t à d i a c c e t t a r e l a v e n d i t a d i c a c c i a F - 3 5 a l l ' A r a b i a S a u d i t a . P a r l a n d o c o n i g i o r n a l i s t i a b o r d o d e l l ' A i r F o r c e O n e , h a d e t t o " V o g l i o n o c o m p r a r n e m o l t i . C i s t o p e n s a n d o " . I n o l t r e , h a r i b a d i t o l a s p e r a n z a c h e l ' A r a b i a S a u d i t a a d e r i s c a a g l i A c c o r d i d i A b r a m o e n o r m a l i z z i l e r e l a z i o n i c o n I s r a e l e .