W a s h i n g t o n , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a d i c h i a r a t o c h e i l s i n d a c o d i N e w Y o r k Z o h r a n M a m d a n i h a c o n t a t t a t o l a C a s a B i a n c a p e r c h i e d e r e u n i n c o n t r o e c h e l ' a m m i n i s t r a z i o n e s t a " l a v o r a n d o p e r r e a l i z z a r l o " . P a r l a n d o a i g i o r n a l i s t i f u o r i d a l l a s u a t e n u t a d i M a r - a - L a g o i n F l o r i d a , T r u m p h a d e t t o d i e s s e r e a p e r t o a l l ' i n c o n t r o e h a s o t t o l i n e a t o c h e d e s i d e r a c h e " t u t t o v a d a p e r i l m e g l i o p e r N e w Y o r k " .