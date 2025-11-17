Washington, 17 nov. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il sindaco di New York Zohran Mamdani ha contattato la Casa Bianca per chiedere un incontro e che l'amministrazione sta "lavorando per realizzarlo". Parlando ai giornalisti fuori dalla sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida, Trump ha detto di essere aperto all'incontro e ha sottolineato che desidera che "tutto vada per il meglio per New York".
Usa: Trump, 'sto organizzando incontro con Mamdani'
17 novembre, 2025 • 06:30