W a s h i n g t o n , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a d i c h i a r a t o c h e i n t r a p r e n d e r à u n ' a z i o n e l e g a l e c o n t r o l a B b c p e r i l m o d o i n c u i l a t r a s m i s s i o n e ' P a n o r a m a ' h a m o d i f i c a t o i l s u o d i s c o r s o , d o p o c h e l a s o c i e t à s i è s c u s a t a m a h a r i f i u t a t o d i r i s a r c i r l o . P a r l a n d o a i g i o r n a l i s t i a b o r d o d e l l ' A i r F o r c e O n e , T r u m p h a d i c h i a r a t o : " F a r e m o c a u s a p e r u n a c i f r a c o m p r e s a t r a 1 e 5 m i l i a r d i d i d o l l a r i , p r o b a b i l m e n t e l a p r o s s i m a s e t t i m a n a " . G i o v e d ì , l a B b c h a a f f e r m a t o c h e l a m o d i f i c a d e l d i s c o r s o d e l 6 g e n n a i o 2 0 2 1 a v e v a i n v o l o n t a r i a m e n t e d a t o " l ' i m p r e s s i o n e e r r a t a c h e i l p r e s i d e n t e T r u m p a v e s s e f a t t o u n a p p e l l o d i r e t t o a d a z i o n i v i o l e n t e " e h a a f f e r m a t o c h e n o n s a r e b b e s t a t o p i ù t r a s m e s s o . L a s o c i e t à s i è s c u s a t a c o n i l p r e s i d e n t e , m a h a d i c h i a r a t o c h e n o n a v r e b b e p a g a t o a l c u n r i s a r c i m e n t o f i n a n z i a r i o . L ' e m i t t e n t e h a r i l a s c i a t o q u e s t a d i c h i a r a z i o n e d o p o c h e g l i a v v o c a t i d i T r u m p h a n n o m i n a c c i a t o d i f a r e c a u s a , c h i e d e n d o 1 m i l i a r d o d i d o l l a r i d i d a n n i s e l a s o c i e t à n o n a v e s s e r i t r a t t a t o , p r e s e n t a t o d e l l e s c u s e e p a g a t o u n r i s a r c i m e n t o . " P e n s o d i d o v e r l o f a r e " , h a d e t t o T r u m p a i g i o r n a l i s t i a p r o p o s i t o d e l s u o p i a n o d i i n t r a p r e n d e r e u n ' a z i o n e l e g a l e . " H a n n o b a r a t o . H a n n o c a m b i a t o l e p a r o l e c h e u s c i v a n o d a l l a m i a b o c c a " . P o c o p r i m a d i s a l i r e a b o r d o d e l l ' a e r e o , i l p r e s i d e n t e U s a a v e v a d i c h i a r a t o : " S e n o n l o f a i , n o n p u o i i m p e d i r e c h e a c c a d a d i n u o v o a d a l t r e p e r s o n e " e a v e v a d e f i n i t o l a m o d i f i c a " a t r o c e " e " p e g g i o r e d e l l a q u e s t i o n e K a m a l a " , r i f e r e n d o s i a u n a d i s p u t a c h e a v e v a a v u t o c o n l a C b s i n m e r i t o a u n ' i n t e r v i s t a n e l p r o g r a m m a 6 0 M i n u t e s c o n l a s u a a v v e r s a r i a a l l e e l e z i o n i d e l 2 0 2 4 K a m a l a H a r r i s .