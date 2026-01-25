W a s h i n g t o n , 2 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - O l t r e 5 0 0 . 0 0 0 p a s s e g g e r i n e g l i S t a t i U n i t i s e n z a e l e t t r i c i t à e s i p r e v e d e c h e o g g i p i ù d i 9 . 6 0 0 v o l i s a r a n n o c a n c e l l a t i i n v i s t a d i u n a m o s t r u o s a t e m p e s t a i n v e r n a l e c h e m i n a c c i a d i p a r a l i z z a r e g l i s t a t i o r i e n t a l i d e l P a e s e c o n f o r t i n e v i c a t e . I m e t e o r o l o g i h a n n o p r e v i s t o c h e n e v e , n e v i s c h i o , p i o g g i a g e l a t a e t e m p e r a t u r e p e r i c o l o s a m e n t e r i g i d e c o l p i r a n n o i d u e t e r z i o r i e n t a l i d e l P a e s e o g g i e p e r t u t t a l a s e t t i m a n a . D e f i n e n d o l e t e m p e s t e " s t o r i c h e " , i e r i i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a a p p r o v a t o l e l o s t a t o d i e m e r g e n z a f e d e r a l e p e r g l i s t a t i d e l l a C a r o l i n a d e l S u d , V i r g i n i a , T e n n e s s e e , G e o r g i a , C a r o l i n a d e l N o r d , M a r y l a n d , A r k a n s a s , K e n t u c k y , L o u i s i a n a , M i s s i s s i p p i , I n d i a n a e V i r g i n i a O c c i d e n t a l e . D i c i a s s e t t e s t a t i e i l D i s t r e t t o d i C o l u m b i a h a n n o d i c h i a r a t o l ' e m e r g e n z a m e t e o r o l o g i c a , h a a f f e r m a t o i l D i p a r t i m e n t o p e r l a s i c u r e z z a i n t e r n a d e g l i S t a t i U n i t i . I l n u m e r o d i i n t e r r u z i o n i h a c o n t i n u a t o a d a u m e n t a r e . A l l e 7 , 2 3 ( E a s t e r n T i m e ) , o l t r e 5 0 0 . 0 0 0 c l i e n t i s t a t u n i t e n s i e r a n o s e n z a e l e t t r i c i t à , s e c o n d o P o w e r O u t a g e . u s , c o n o l t r e 1 0 0 . 0 0 0 i n M i s s i s s i p p i , T e x a s e T e n n e s s e e . T r a g l i a l t r i s t a t i i n t e r e s s a t i f i g u r a n o L o u i s i a n a e N u o v o M e s s i c o . S e c o n d o i l s i t o w e b d i m o n i t o r a g g i o d e i v o l i F l i g h t A w a r e , s o n o s t a t i c a n c e l l a t i p i ù d i 9 . 6 0 0 v o l i s t a t u n i t e n s i p r e v i s t i p e r o g g i .