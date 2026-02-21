W a s h i n g t o n , 2 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - P e r o r a a l l a C a s a B i a n c a v i g e i l s i l e n z i o s u c o s a f a r à i l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p c o n l ' I r a n : i f u n z i o n a r i p i ù s t r e t t i n o n p a r l a n o , e p p u r e l a s t a m p a a m e r i c a n a s o s t i e n e c h e u n a t t a c c o p o t r e b b e e s s e r e i m m e d i a t o . C e n t i n a i a d i s o l d a t i s t a t u n i t e n s i s o n o s t a t i e v a c u a t i d a a l c u n e b a s i a m e r i c a n e i n M e d i o O r i e n t e , c o m e l ' A l U d e i d i n Q a t a r , m e n t r e l o s t e s s o p r e s i d e n t e h a d e t t o v e n e r d ì m a t t i n a d i s t a r e v a l u t a n d o u n ' o p e r a z i o n e m i r a t a p e r s p i n g e r e T e h e r a n v e r s o u n n u o v o a c c o r d o s u l p r o g r a m m a n u c l e a r e d e l P a e s e . " C r e d o d i p o t e r d i r e c h e c i s t o p e n s a n d o " , h a d i c h i a r a t o a i g i o r n a l i s t i . I l g o v e r n o i r a n i a n o s o s t i e n e c h e u n a b o z z a d ' i n t e s a c o n W a s h i n g t o n s a r à p r o n t a e n t r o d u e o t r e g i o r n i – a n z i c h é i p r e v i a m e n t e a n n u n c i a t i d i e c i – m e n t r e , s e c o n d o i l s i t o A x i o s , l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p s a r e b b e p r o n t a a p r e n d e r e i n c o n s i d e r a z i o n e u n a p r o p o s t a c h e c o n s e n t a a l l ' I r a n u n a r r i c c h i m e n t o n u c l e a r e " s i m b o l i c o " , m a s e n z a l a s c i a r g l i a l c u n a p o s s i b i l i t à d i c o s t r u i r e u n a b o m b a . I l g i o r n a l e b r i t a n n i c o T h e G u a r d i a n r i v e l a c h e l ' I r a n n o n v o r r e b b e e s p o r t a r e l e s u e s c o r t e d i 3 0 0 k g d i u r a n i o a l t a m e n t e a r r i c c h i t o , m a s a r e b b e d i s p o s t o a d i l u i r e l a p u r e z z a d e l l e s u e s c o r t e – f i n o a l 6 0 % – s o t t o l a s u p e r v i s i o n e d e l l ' A g e n z i a I n t e r n a z i o n a l e p e r l ' E n e r g i a A t o m i c a ( A i e a ) . N e l f r a t t e m p o , a l l e a d e r s t a t u n i t e n s e s o n o s t a t e p r e s e n t a t e d i v e r s e o p z i o n i m i l i t a r i , g i à d i v e r s e s e t t i m a n e f a , c h e i m p l i c a n o a n c h e l ' a t t a c c o d i r e t t o a l l e a d e r s u p r e m o , l ' a y a t o l l a h A l i K h a m e n e i , e a s u o f i g l i o M o j t a b a . “ I l p r e s i d e n t e n o n h a a n c o r a d e c i s o s e a t t a c c a r e ” , h a s p i e g a t o u n a f o n t e a A x i o s , “ p o t r e b b e n o n f a r l o m a i ” . S e T r u m p p r e n d e s s e u n a d e c i s i o n e , s a r e b b e l a s e c o n d a v o l t a c h e g l i S t a t i U n i t i e I s r a e l e c o l p i s c o n o l ' I r a n i n m e n o d i u n a n n o , d o p o g l i a t t a c c h i a e r e i s t a t u n i t e n s i e i s r a e l i a n i c o n t r o s t r u t t u r e m i l i t a r i e n u c l e a r i d e l l o s c o r s o g i u g n o . I n t u t t o c i ò , r e s t e r e b b e l a v o l o n t à d i a t t e n d e r e q u a l c h e g i o r n o , s e c o n d o u n a f o n t e d ’ i n t e l l i g e n c e c o n s u l t a t a d a l l ' A d n k r o n o s , i n p a r t i c o l a r e p e r c h é l a p o t e n t e p o r t a e r e i G e r a l d F o r d n o n è a n c o r a i n p o s i z i o n e , p o s s i b i l m e n t e d i f r o n t e a l l e a c q u e d i C i p r o a d i f e s a d ’ I s r a e l e . L a n a v e h a d a p o c o s u p e r a t o l o S t r e t t o d i G i b i l t e r r a , d o p o e s s e r e s t a t a d i s p i e g a t a p e r m e s i d a v a n t i a l V e n e z u e l a e a v r à b i s o g n o d i q u a l c h e a l t r o g i o r n o p e r a r r i v a r e a d e s t i n a z i o n e : l a C a s a B i a n c a s t a r e b b e a s p e t t a n d o d i a v e r e t u t t e l e f o r z e i n p o s i z i o n e – s i a p e r a t t a c c a r e c h e p e r d i f e n d e r s i ( e d i f e n d e r e I s r a e l e ) d a l l a p o s s i b i l e r a p p r e s a g l i a i r a n i a n a – p r i m a d i f a r e l a p r o s s i m a m o s s a . I l S e g r e t a r i o d i S t a t o M a r c o R u b i o i n c o n t r e r à i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u i l 2 8 f e b b r a i o p e r d i s c u t e r e p r o p r i o d e l l a s t r a t e g i a a m e r i c a n a c o n l ' I r a n . U n s e g n a l e c h e p o t r e b b e c o n f e r m a r e l a v o l o n t à d ’ a t t e n d e r e , p e r o r a . A l m o m e n t o , i l d i s p i e g a m e n t o a m e r i c a n o v e d e l a p o r t a e r e i A b r a h a m L i n c o l n n e l M a r A r a b i c o e t r e n a v i d a c o m b a t t i m e n t o a m e r i c a n e n e l G o l f o P e r s i c o , m e n t r e v a r i c a c c i a t o r p e d i n i e r e s o n o u b i c a t i s i a n e l l o S t r e t t o d i H o r m u z c h e n e l M a r R o s s o . A l t r i d u e s i t r o v a n o n e l M a r M e d i t e r r a n e o c o m e a s s e t d i f e n s i v o . C o n l ’ a r r i v o d e l l a F o r d , i l d i s p i e g a m e n t o s a r e b b e q u a s i u l t i m a t o , m e n t r e u n p o s i z i o n a m e n t o c o m p l e t o d i t u t t e l e f o r z e s i p o t r e b b e a v e r e v e r s o m e t à m a r z o . S e c o n d o a l c u n e f o n t i , i p a e s i v i c i n i d e l l ’ I r a n r i t e n g o n o p i ù p r o b a b i l e u n c o n f l i t t o c h e u n a c c o r d o , c o n W a s h i n g t o n c h e s t a o r g a n i z z a n d o u n o d e i s u o i p i ù g r a n d i s c h i e r a m e n t i m i l i t a r i n e l l a r e g i o n e d a l l ’ i n v a s i o n e d e l l ’ I r a q n e l 2 0 0 3 . I l g o v e r n o i s r a e l i a n o , d a p a r t e s u a , r i t i e n e c h e T e h e r a n e W a s h i n g t o n s i a n o i n u n a s i t u a z i o n e d i s t a l l o e s i s t a p r e p a r a n d o a u n a p o s s i b i l e a z i o n e m i l i t a r e c o n g i u n t a c o n g l i S t a t i U n i t i . W a s h i n g t o n r i t i e n e c h e u n a f o r z a s c h i a c c i a n t e c o s t r i n g e r à T e h e r a n a c e d e r e , m e n t r e T e h e r a n r i t i e n e c h e T r u m p n o n a b b i a l a v o g l i a d i u n a c a m p a g n a p r o l u n g a t a . ( d i I a c o p o L u z i )