W a s h i n g t o n , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a C a m e r a d e i r a p p r e s e n t a n t i d e g l i S t a t i U n i t i s t a v o t a n d o u n d i s e g n o d i l e g g e c h e p o t r e b b e o b b l i g a r e i l D i p a r t i m e n t o d i G i u s t i z i a a r e n d e r e p u b b l i c i t u t t i i f a s c i c o l i i n v e s t i g a t i v i s u l d e f u n t o c o n d a n n a t o p e r r e a t i s e s s u a l i J e f f r e y E p s t e i n , d o p o m e s i d i a s p r e l o t t e i n t e s t i n e a l l ' i n t e r n o d e l P a r t i t o r e p u b b l i c a n o . S e l a C a m e r a a p p r o v a s s e i l d i s e g n o d i l e g g e , q u e s t o p a s s e r à p o i a l S e n a t o , d o v e l ' e s i t o è i n c e r t o . I l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p h a d i c h i a r a t o c h e f i r m e r à i l d i s e g n o d i l e g g e p e r l a p u b b l i c a z i o n e d e i d o c u m e n t i s e p a s s e r à a l C o n g r e s s o .