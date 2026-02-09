W a s h i n g t o n , 9 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - G h i s l a i n e M a x w e l l s a r à i n t e r r o g a t a a p o r t e c h i u s e d a l C o n g r e s s o d e g l i S t a t i U n i t i . S i p r e v e d e c h e l a c o m p l i c e d i J e f f r e y E p s t e i n s i a p p e l l e r à a l d i r i t t o a n o n r i s p o n d e r e a l l e d o m a n d e , i n b a s e a l Q u i n t o E m e n d a m e n t o d e l l a C o s t i t u z i o n e d e g l i S t a t i U n i t i . L a d o n n a , c h e s t a s c o n t a n d o u n a p e n a d i 2 0 a n n i p e r t r a f f i c o d i r a g a z z e c o n i l f i n a n z i e r e p e d o f i l o m o r t o s u i c i d a m e n t r e e r a d e t e n u t o , s a r à i n t e r r o g a t a d a l c a r c e r e t r a m i t e c o l l e g a m e n t o v i d e o , d u r a n t e u n a d e p o s i z i o n e d e l C o m i t a t o d i v i g i l a n z a d e l l a C a m e r a d e i r a p p r e s e n t a n t i , g u i d a t a d a i r e p u b b l i c a n i , c h e s t a i n d a g a n d o s u i l e g a m i d i E p s t e i n c o n p e r s o n a g g i p o t e n t i e s u l m o d o i n c u i s o n o s t a t e g e s t i t e l e i n f o r m a z i o n i s u i s u o i c r i m i n i . G l i a v v o c a t i d i M a x w e l l h a n n o f a t t o p r e s s i o n i a f f i n c h é i l C o n g r e s s o l e c o n c e d e s s e l ' i m m u n i t à l e g a l e p e r t e s t i m o n i a r e d u r a n t e l a d e p o s i z i o n e , m a i l e g i s l a t o r i s i s o n o r i f i u t a t i . I n c a s o c o n t r a r i o , i l s u o t e a m l e g a l e h a a f f e r m a t o c h e a v r e b b e i n v o c a t o i l s u o d i r i t t o , s a n c i t o d a l Q u i n t o E m e n d a m e n t o , c o n t r o l ' a u t o i n c r i m i n a z i o n e . " P r o c e d e r e i n q u e s t e c i r c o s t a n z e n o n a v r e b b e a l t r o s c o p o c h e q u e l l o d i p u r o t e a t r i n o p o l i t i c o " , h a n n o a f f e r m a t o i s u o i a v v o c a t i i n u n a l e t t e r a . S e b b e n e l a d e p o s i z i o n e a v v e r r à a p o r t e c h i u s e , i l d e p u t a t o d e m o c r a t i c o R o K h a n n a h a p u b b l i c a t o u n a l e t t e r a c o n t e n e n t e l e d o m a n d e c h e i n t e n d e p o r r e a M a x w e l l , a n c h e s e l e i s i r i f i u t a s s e d i r i s p o n d e r e . A l c u n e a c c e n n a n o a i l e g a m i d i T r u m p c o n E p s t e i n e M a x w e l l . A l t r e s i c o n c e n t r a n o s u q u a t t r o " c o s p i r a t o r i " e s u 2 5 u o m i n i c h e a v r e b b e r o " a b u s a t o s e s s u a l m e n t e d i m i n o r i s u l l ' i s o l a d i E p s t e i n " .