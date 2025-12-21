W a s h i n g t o n , ( A d n k r o n o s ) - " E c c o i l d o c u m e n t o a g g i o r n a t o c o n m i n i m e m o d i f i c h e . D o c u m e n t i e f o t o c o n t i n u e r a n n o a e s s e r e e s a m i n a t i n e l r i s p e t t o d e l l a l e g g e e c o n l a m a s s i m a c a u t e l a p e r l e v i t t i m e e l e l o r o f a m i g l i e " . D o p o g l i a t t a c c h i d e i d e m o c r a t i c i e u n a p a r t e d e i r e p u b b l i c a n i , i l D i p a r t i m e n t o d i G i u s t i z i a a m e r i c a n o h a a n n u n c i a t o i n u n p o s t s u X l a r i p u b b l i c a z i o n e d e l l e 1 1 9 p a g i n e g i à p u b b l i c a t e v e n e r d ì , m a c h e e r a n o s t a t e c o m p l e t a m e n t e c e n s u r a t e , e c h e r i g u a r d a v a n o i l c a s o d e l 2 0 2 1 c o n t r o G h i s l a i n e M a x w e l l a N e w Y o r k p e r t r a f f i c o s e s s u a l e . " A q u e i d o c u m e n t i - s p i e g a i l D i p a r t i m e n t o - s o n o s t a t e a p p o r t a t e d e l l e m o d i f i c h e a l m o m e n t o d e l d e p o s i t o n e i r i s p e t t i v i p r o c e d i m e n t i g i u d i z i a r i . A b b i a m o r i p r o d o t t o i d o c u m e n t i c o s ì c o m e e r a n o i n n o s t r o p o s s e s s o " .