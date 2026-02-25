W a s h i n g t o n , 2 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a g o v e r n a t r i c e d e l l a V i r g i n i a A b i g a i l S p a n b e r g e r h a p r o n u n c i a t o l a r i s p o s t a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o a l d i s c o r s o s u l l o s t a t o d e l l ' U n i o n e d e l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p . N e l s u o i n t e r v e n t o , h a c r i t i c a t o i l p r e s i d e n t e , a f f e r m a n d o c h e " l a v o r a p e r s e s t e s s o " e n o n p e r i l p o p o l o a m e r i c a n o . H a a n c h e a f f e r m a t o : " C ' è l ' i n s a b b i a m e n t o d e i d o s s i e r E p s t e i n , l e t r u f f e s u l l e c r i p t o v a l u t e e s u l l ' a v e r m e s s o i l s u o n o m e e l a s u a f a c c i a s u g l i e d i f i c i d i t u t t a l a c a p i t a l e . Q u e s t o n o n è c i ò c h e i n o s t r i p a d r i f o n d a t o r i a v e v a n o i m m a g i n a t o , i n n e s s u n m o d o " .