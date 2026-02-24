Clamoroso aggiornamento sulla situazione del bando della piscina di via Maratona. In relazione alla procedura di gara per l’affidamento in concessione dell’impianto natatorio, l’Amministrazione comunale informa che verrà adottata una determinazione dirigenziale di ritiro in autotutela del bando pubblicato nei mesi scorsi.

«La decisione nasce da ulteriori verifiche tecniche sulla documentazione – dichiarano dall’amministrazione Piendibene – e da richieste di chiarimento che hanno suggerito l’opportunità di apportare correzioni e integrazioni agli atti.

La procedura è ancora in fase preliminare: non risultano pervenute offerte né sono state avviate valutazioni comparative. Proprio per questo si è scelto di intervenire ora, in via preventiva, per evitare qualsiasi possibile margine di contenzioso e per garantire una gara pienamente trasparente e imparziale.

Per questa Amministrazione la tutela della correttezza della gara viene prima di ogni altra considerazione: meglio fermarsi oggi per rafforzare gli atti che trovarsi domani in una situazione di incertezza.

Il nuovo bando sarà pubblicato, dopo le necessarie correzioni, presumibilmente entro la fine di aprile. L’obiettivo resta quello di individuare il nuovo gestore entro la fine di agosto, garantendo continuità gestionale all’impianto e stabilità alle società sportive e agli utenti».

Al di là delle motivazioni che hanno indotto il Comune a prendere questa decisione, è molto probabile che tutto ciò porterà ad uno slittamento dei tempi per concludere la questione e, su questo il pronostico appare abbastanza facile, ad innalzare ulteriormente la tensione tra le società locali di sport acquatici e Palazzo del Pincio.

