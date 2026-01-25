W a s h i n g t o n , 2 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - G l i a g e n t i s t a v a n o c o n d u c e n d o u n ' " o p e r a z i o n e m i r a t a " a M i n n e a p o l i s c o n t r o J o s e H u e r t a - C h u m a , r i t e n u t o u n c l a n d e s t i n o . " D u r a n t e q u e s t a o p e r a z i o n e , u n i n d i v i d u o s i è a v v i c i n a t o a g l i a g e n t i d e l l a p o l i z i a d i f r o n t i e r a s t a t u n i t e n s e c o n u n a p i s t o l a s e m i a u t o m a t i c a c a l i b r o 9 m m . G l i a g e n t i h a n n o t e n t a t o d i d i s a r m a r l o , m a l u i h a o p p o s t o u n a v i o l e n t a r e s i s t e n z a " . L o h a d e t t o G r e g B o v i n o , a c a p o d e l l a p a t t u g l i a d i f r o n t i e r a d e g l i S t a t i U n i t i , p a r l a n d o d e l l ' a g e n t e c h e h a c o m m e s s o l a s p a r a t o r i a m o r t a l e c o n t r o A l e x P r e t t i , a g g i u n g e n d o c h e u n a g e n t e h a s p a r a t o q u e l l i h a d e f i n i t o " c o l p i d i f e n s i v i " . B o v i n o , c h e i n p r e c e d e n z a e r a s t a t o a c c u s a t o d a u n g i u d i c e d i a v e r m e n t i t o , h a a f f e r m a t o c h e l ' a g e n t e c o i n v o l t o n e l l a s p a r a t o r i a e r a " a l t a m e n t e a d d e s t r a t o e p r e s t a v a s e r v i z i o c o m e a g e n t e d i p a t t u g l i a d i f r o n t i e r a d a o t t o a n n i " . " Q u e s t o è s o l o l ' u l t i m o a t t a c c o a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e . I n t u t t o i l P a e s e , u o m i n i e d o n n e d e l D H S [ D i p a r t i m e n t o p e r l a S i c u r e z z a I n t e r n a ] s o n o s t a t i a g g r e d i t i e c o l p i t i " , h a a f f e r m a t o B o v i n o .