R o m a , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o c o m p r e s o l a p r e o c c u p a z i o n e d e l m i n i s t r o B e r n i n i n e l l a r i c h i e s t a d i u n i f o r m i t à d i t a s s a z i o n e a n c h e p e r T i r a n a , n o s t r a s e d e a l l ' e s t e r o p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à N o s t r a S i g n o r a d i B u o n C o n s i g l i o . C o n l ' a t e n e o a l b a n e s e a b b i a m o u n a c c o r d o d i j o i n t d e g r e e p e r i l c o r s o d i l a u r e a c o n g i u n t o i n M e d i c i n a e C h i r u r g i a e l ì l a n o s t r a s e d e a l l ' e s t e r o è s t a t a a c c r e d i t a t a p e r a c c o g l i e r e 2 2 0 s t u d e n t i . L ’ i m p o r t o e l e v a t o r i s p e t t o a l l a t a s s a z i o n e u n i v e r s i t a r i a i t a l i a n a è q u a n t o l ’ U n i v e r s i t à N o s t r a S i g n o r a d i B u o n C o n s i g l i o a v e v a c h i e s t o a i p r o p r i i s c r i t t i i n q u e s t o a n n o a c c a d e m i c o . G r a z i e a u n a i n t e r l o c u z i o n e p o s i t i v a d e l n o s t r o A t e n e o c o n l ' A t e n e o d i T i r a n a , g l i s t u d e n t i d i M e d i c i n a e C h i r u r g i a c h e s t u d i a n o p r e s s o l a s e d e d i T i r a n a d i T o r V e r g a t a a v r a n n o r i m o d u l a t a l a l o r o t a s s a z i o n e u n i v e r s i t a r i a s e c o n d o i c r i t e r i i t a l i a n i l e g a t i a l l ' I s e e " . L o a f f e r m a i l R e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n d o p o l ’ i n c o n t r o c o n i l M i n i s t r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a A n n a M a r i a B e r n i n i , t e n u t o s i n e l t a r d o p o m e r i g g i o d i i e r i . " L ' i m m i n e n t e s c a d e n z a d e i t e m p i p e r l ' i s c r i z i o n e h a i m p o s t o u n a p r o n t a r e a z i o n e d e l n o s t r o a t e n e o a l l a r i c h i e s t a d e l m i n i s t r o B e r n i n i . L a f a t t i v a c o l l a b o r a z i o n e d e l l ' U n i v e r s i t à N o s t r a S i g n o r a d e l B u o n C o n s i g l i o , a c u i v a l a n o s t r a g r a t i t u d i n e , u n i t a m e n t e a l l ' i m p e g n o d e l l ' A t e n e o d i T o r V e r g a t a a t t o a c o n s e n t i r e l a s o s t e n i b i l i t à d e l c o r s o , h a g a r a n t i t o i l d i r i t t o a l l o s t u d i o d e g l i s t u d e n t i c h e a v e v a n o s c e l t o l a s e d e d i T i r a n a t r a l e l o r o p r e f e r e n z e " , c o n c l u d e .