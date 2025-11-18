L u c c a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , è i n t e r v e n u t o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' A n n o a c c a d e m i c o d e l l a S c u o l a a l t i s t u d i d i L u c c a - I m t , c h e h a c o i n c i s o c o n i l v e n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a f o n d a z i o n e d e l l ' A t e n e o . N e l l ' o c c a s i o n e è s t a t o c o n f e r i t o i l d o t t o r a t o d i r i c e r c a h o n o r i s c a u s a i n ' C u l t u r a l s y s t e m s ' a S a b i n o C a s s e s e . " P e r l ' a p p r o c c i o i n t e r e m u l t i d i s c i p l i n a r e d e l l a S c u o l a I m t e p e r l a s u a v o c a z i o n e e u r o p e a e i n t e r n a z i o n a l e - h a s o t t o l i n e a t o i l r e t t o r e , L o r e n z o C a s i n i l e g g e n d o l a m o t i v a z i o n e - i l p r o f e s s o r C a s s e s e r a p p r e s e n t a u n m o d e l l o e u n a c o s t a n t e f o n t e d i i s p i r a z i o n e s i a n e l l ' a m b i t o d e l l e s c i e n z e g i u r i d i c h e e d e c o n o m i c h e s i a n e l l ' a m b i t o d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e " . L a l a u d a t i o è s t a t a t e n u t a d a M a r t a C a r t a b i a , p r e s i d e n t e e m e r i t o d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e .