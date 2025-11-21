R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ S p e r o c h e d a q u e s t a p a r t n e r s h i p c o n l ’ U n i v e r s i t à p o s s a n o n a s c e r e o p p o r t u n i t à p e r a l c u n i s t u d e n t i t i m o r e s i d i i s c r i v e r s i q u i e p r o s e g u i r e g l i s t u d i n e i c a m p i o f f e r t i d a l l a L i n k ” . L o h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e d i T i m o r E s t e P r e m i o N o b e l p e r l a P a c e , J o s é M a n u e l R a m o s - H o r t a , a m a r g i n e d e l s u o i n t e r v e n t o a l l a L i n k C a m p u s U n i v e r s i t y d i R o m a . I l l e a d e r t i m o r e s e h a r i c o r d a t o l ’ i n v e s t i m e n t o m a s s i c c i o d e l s u o P a e s e n e l l a f o r m a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e : “ A b b i a m o s t u d e n t i i n m o l t i P a e s i d e l m o n d o . A b b i a m o i n v e s t i t o d e c i n e d i m i l i o n i d i d o l l a r i p e r m a n d a r l i n e l l e u n i v e r s i t à d i A s i a , A u s t r a l i a , C i n a , V i e t n a m e a l t r i . I l 6 0 % d e l l a n o s t r a p o p o l a z i o n e h a m e n o d i 3 0 a n n i , i l 5 0 % m e n o d i 2 0 : a b b i a m o t a n t i s s i m i g i o v a n i c h e d e v o n o c o n t i n u a r e l a l o r o f o r m a z i o n e ” . R a m o s - H o r t a h a p o i a l l a r g a t o l o s g u a r d o a l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e , s o t t o l i n e a n d o l a d i f f i c o l t à d i e s s e r e o t t i m i s t i d i f r o n t e a l l e c r i s i g l o b a l i , m a t r o v a n d o u n s e g n a l e d i s p e r a n z a n e l l e m o b i l i t a z i o n i p o p o l a r i : “ M i r i n c u o r a v e d e r e m i l i o n i d i p e r s o n e n e g l i S t a t i U n i t i e i n E u r o p a p r o t e s t a r e c o n t r o l e p o l i t i c h e d e i l o r o g o v e r n i s u l l a t r a g e d i a d i G a z a . C ’ è u n g r a n d e d i v a r i o t r a i p o p o l i e l e é l i t e e u r o p e e ” . D u r o i l g i u d i z i o d e l p r e s i d e n t e t i m o r e s e s u l l e p o s i z i o n i d i p a r t e d e l l ’ O c c i d e n t e : “ L a p o l i t i c a d e l l ’ O c c i d e n t e s u I s r a e l e h a p o r t a t o l a c o s i d d e t t a c i v i l t à o c c i d e n t a l e i n u n a b i s s o d i i m m o r a l i t à . S e s e i i n d i f f e r e n t e a u n g e n o c i d i o , c o s a s e i ? I n c o s a c r e d i ? ” . R a m o s - H o r t a h a c o n c l u s o a f f e r m a n d o d i n o n v o l e r p i ù a s c o l t a r e l e z i o n i s u i d i r i t t i u m a n i d a p a r t e d i l e a d e r e u r o p e i : “ S e q u a l c u n o p a r l a d i d e m o c r a z i a o d i r i t t i u m a n i , g l i d i c o : p e r f a v o r e , p a r l i d i G a z a . V o g l i o s e n t i r l i p a r l a r e d i G a z a . ”