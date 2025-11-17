R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S a r a n n o c o m p l e s s i v a m e n t e 8 2 i p r i m i l a u r e a t i d e l C o r s o d i L a u r e a i n I n f e r m i e r i s t i c a d e l l ’ U n i v e r s i t à L u m G i u s e p p e D e g e n n a r o , l e c u i s e d u t e d i l a u r e a i n i z i e r a n n o d o m a t t i n a , 1 8 n o v e m b r e , d a l l e o r e 8 . 3 0 p r e s s o l ’ O s p e d a l e G e n e r a l e R e g i o n a l e ' F . M i u l l i ' , s e d e d i d a t t i c a d e l C o r s o . I s t i t u i t o n e l 2 0 2 2 c o n l ’ i n t e n t o d i r i s p o n d e r e a l c r e s c e n t e f a b b i s o g n o d i i n f e r m i e r i s u l t e r r i t o r i o , i l c o r s o d i l a u r e a i n I n f e r m i e r i s t i c a d e l l a L u m - i n f o r m a u n a n o t a - h a d i m o s t r a t o u n a i m p o r t a n t e c a p a c i t à a t t r a t t i v a c o n 1 2 0 p o s t i a n n u i r i s e r v a t i a c a n d i d a t i c h e s u p e r a n o l a p r o v a d i s e l e z i o n e . " I p r i m i i n f e r m i e r i l a u r e a t i r a p p r e s e n t a n o u n t r a g u a r d o s i g n i f i c a t i v o p e r l a L u m – d i c h i a r a A l e s s a n d r o G a l a z z i , c o o r d i n a t o r e d e l C o r s o d i S t u d i - G r a z i e a l l ' i m p o r t a n t e s i n e r g i a c o n l ’ O s p e d a l e M i u l l i p o s s i a m o f o r m a r e p r o f e s s i o n a l i t à a l t a m e n t e q u a l i f i c a t e i n a m b i t o i n f e r m i e r i s t i c o . L ’ o b i e t t i v o è s t a t o r a g g i u n t o g r a z i e a d u n l a v o r o d i s q u a d r a , a p a r t i r e d a l l a g o v e r n a n c e d e l l a L u m c h e h a c r e d u t o n e l l ’ i s t i t u z i o n e d i u n c o r s o d i l a u r e a i n I n f e r m i e r i s t i c a , d a l d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i M e d i c i n a e C h i r u r g i a d e l l a L u m p r o f . M o n c h a r m o n t , d a l l ’ e c c e l l e n t e c o r p o d o c e n t i d e l C o r s o e d a l d o t t . G u g l i e l m i , d i r e t t o r e d e l l e a t t i v i t à f o r m a t i v e p r o f e s s i o n a l i z z a n t i o l t r e c h e a t u t t i i t u t o r d i d a t t i c i e c l i n i c i " . " È p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o v e d e r e o g g i i l r i s u l t a t o d i u n p e r c o r s o a v v i a t o t r e a n n i f a : i p r i m i l a u r e a t i d e l l ’ U n i v e r s i t à L u m c h e h a n n o s v o l t o i l l o r o p e r c o r s o f o r m a t i v o p r e s s o l ’ O s p e d a l e M i u l l i , s e d e d e l c o r s o d i l a u r e a t r i e n n a l e i n I n f e r m i e r i s t i c a p e r l ’ a n n o a c c a d e m i c o 2 0 2 4 - 2 0 2 5 – a f f e r m a V i t a n g e l o D a t t o l i , D i r e t t o r e s a n i t a r i o d e l M i u l l i - S i n d a l l ’ i n i z i o a b b i a m o l a v o r a t o p e r c o s t r u i r e u n m o d e l l o d i d a t t i c o e p r o f e s s i o n a l e i n l i n e a c o n i m i g l i o r i s t a n d a r d n a z i o n a l i e i r i s u l t a t i s o n o e v i d e n t i n e l l a p r e p a r a z i o n e , n e l l a s e n s i b i l i t à e n e l l ’ a t t e n z i o n e c h e g l i s t u d e n t i d i m o s t r a n o s i a s u l p i a n o t e c n i c o - p r o f e s s i o n a l e s i a s u q u e l l o d e l l ’ u m a n i z z a z i o n e d e l l e c u r e . L ’ e t i c a r a p p r e s e n t a u n p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e p e r l ’ E n t e M i u l l i e h a g u i d a t o o g n i f a s e d e l n o s t r o p e r c o r s o f o r m a t i v o . È q u e s t o i l v a l o r e c h e a b b i a m o v o l u t o t r a s m e t t e r e e c h e o g g i r i t r o v i a m o p i e n a m e n t e n e i n o s t r i p r i m i l a u r e a t i " . " L ’ a p p u n t a m e n t o è o r a f i s s a t o a l p r o s s i m o a n n o p e r l a c e l e b r a z i o n e d e i p r i m i l a u r e a t i d e l D i p a r t i m e n t o d i M e d i c i n a e C h i r u r g i a , u n t r a g u a r d o c h e a r r i c c h i s c e u l t e r i o r m e n t e i l v a l o r e d e l n o s t r o i m p e g n o n e l l a f o r m a z i o n e s a n i t a r i a " c o n c l u d e .