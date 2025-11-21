R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I n u n ' e p o c a s e g n a t a d a a c c e l e r a z i o n i e f r a g i l i t à , l ' u n i v e r s i t à r a p p r e s e n t a u n o d e g l i s p a z i i s t i t u z i o n a l i i n c u i i l p r e s e n t e p u ò e s s e r e c o m p r e s o e i l f u t u r o p u ò e s s e r e p r e p a r a t o c o n s e r i e t à e l u n g i m i r a n z a " . C o s ì i l r e t t o r e d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a , N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n , n e l l a s u a p r o l u s i o n e a l l ' a p e r t u r a d e l 4 3 e s i m o a n n o a c c a d e m i c o d e l l ' a t e n e o . I l r e t t o r e h a e v i d e n z i a t o " l o s p e s s o r e d e l r u o l o d e l l ' i s t i t u z i o n e u n i v e r s i t a r i a n e l f u t u r o d a c o s t r u i r e " . I l t i t o l o s c e l t o p e r l ' e v e n t o , ' U n f u t u r o d a p l a s m a r e n e l l o s p a z i o d e l l a c o m u n i t à ' , s o t t o l i n e a " i l v a l o r e d e l l a c o n o s c e n z a d i c u i l ' u n i v e r s i t à è c u s t o d e c o m e s t r u m e n t o p e r c o m p r e n d e r e e c o s t r u i r e u n f u t u r o c o n d i v i s o , f o n d a t o s u l l a r e s p o n s a b i l i t à , s u l l a c o l l a b o r a z i o n e e s u l l ' i m p e g n o c o l l e t t i v o " . P r e s e n t i a l l a c e r i m o n i a i l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i , e s u o r R a f f a e l l a P e t r i n i , p r e s i d e n t e d e l G o v e r n a t o r a t o d e l l o S t a t o d e l l a C i t t à d e l V a t i c a n o . " L a c u r a d e l l a c o m u n i t à " e " l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l a c o n o s c e n z a " s o n o s t a t i i t e m i c h e i l r e t t o r e h a p i ù v o l t e t o c c a t o : s i a r i f e r e n d o s i a l l ' i m p e g n o d e g l i o s p i t i p r e s e n t i a l l ' i n a u g u r a z i o n e , c h e c o n " l e l o r o r e s p o n s a b i l i t à , p u r d i s t i n t e , c o n v e r g o n o n e l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e i l f u t u r o n o n s i a t t e n d e e n o n s i e r e d i t a : s i c o s t r u i s c e , a t t r a v e r s o l a c o n o s c e n z a , l a v i s i o n e e u n s e n s o c o n c r e t o d i a p p a r t e n e n z a a l l a c o m u n i t à " , s i a r i c o n o s c e n d o i l r u o l o d e l l ' a t e n e o c h e è " u n l u o g o c a p a c e d i g e n e r a r l e e s o s t e n e r l e " . L a g i o r n a t a h a p r e s o a v v i o c o n l ' i n g r e s s o s o l e n n e d e l C o r t e o a c c a d e m i c o d e i r e t t o r i e d e l l e r e t t r i c i i n r a p p r e s e n t a n z a d i 1 7 u n i v e r s i t à i t a l i a n e , e i l c o r o g o s p e l d e l l ' a t e n e o d i r e t t o d a l m a e s t r o A l b e r t o A n n a r i l l i c h e h a i n c a n t a t o l ' a u d i t o r i u m s t r a p i e n o d i s t u d e n t i e s t u d e n t e s s e c o n l ' e s p l o s i o n e d e l l ' I n n o a l l a G i o i a d i L u d w i g V a n B e e t h o v e n , i n n o d e l l ' U n i o n e e u r o p e a . L a p r o l u s i o n e d e l r e t t o r e , d e d i c a t a a l r u o l o d e l l ' u n i v e r s i t à c o m e s p a z i o d i c r e s c i t a , d i a l o g o e p a r t e c i p a z i o n e c o n s a p e v o l e , h a q u i n d i r i p e r c o r s o i l c a m m i n o v i r t u o s o d e l l ' a t e n e o d e l i n e a n d o l e p r o s p e t t i v e d e l l ' a n n o a c c a d e m i c o 2 0 2 5 - 2 0 2 6 , a n n o c h e i m p o n e u n a n i t i d e z z a d i s g u a r d o n e i c o n f r o n t i d e l s i s t e m a g l o b a l e c h e i l G l o b a l R i s k s R e p o r t 2 0 2 5 d e l W o r l d E c o n o m i c F o r u m d e s c r i v e s e g n a t o d a t e n s i o n i s t r u t t u r a l i : " L e u n i v e r s i t à a p p a r t e n g o n o a q u e s t a a r c h i t e t t u r a e s s e n z i a l e d e l l a d e m o c r a z i a c o n t e m p o r a n e a . S o n o l u o g h i i n c u i s i p r o d u c e c o n o s c e n z a v e r i f i c a b i l e , s i f o r m a n o c o m p e t e n z e c r i t i c h e , s i r i c o n o s c e c h e o g n i p r o g r e s s o r i c h i e d e u n e q u i l i b r i o t r a i n n o v a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à " . N e l s e g n o d e l l a p a c e l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , h a r i c o r d a t o i l r e t t o r e , q u e s t ' a n n o " h a v i s s u t o u n m o m e n t o c h e r e s t e r à n e l l a s u a s t o r i a : i l g r a n d e G i u b i l e o d e i g i o v a n i , q u a n d o c i r c a 1 m i l i o n e d i r a g a z z e e r a g a z z i , p r o v e n i e n t i d a o g n i p a r t e d e l m o n d o , h a n n o r i e m p i t o l a s p i a n a t a d i T o r V e r g a t a p e r i n c o n t r a r e P a p a L e o n e X I V " . E i d a t i p r e s e n t a t i d a l r e t t o r e L e v i a l d i G h i r o n s u l n u m e r o d i i s c r i t t i m o s t r a n o c o n c h i a r e z z a u n a c r e s c i t a c o s t a n t e . G l i s t u d e n t i i s c r i t t i s o n o p a s s a t i d a c i r c a 2 7 . 0 0 0 n e l 2 0 1 9 a 3 2 . 0 0 0 n e l 2 0 2 4 . L e m a t r i c o l e s o n o i n f a t t i s a l i t e d a 6 . 4 0 0 n e l 2 0 1 9 a c i r c a 8 . 5 0 0 n e l 2 0 2 4 . L ' a m p l i a m e n t o d e i p o s t i d i s p o n i b i l i n e i c o r s i d i M e d i c i n a , s i a i n i t a l i a n o s i a i n i n g l e s e , i n s i e m e a l l ' a c c r e d i t a m e n t o d e l l a s e d e d i T i r a n a p r e s s o l ' u n i v e r s i t à C a t t o l i c a N o s t r a S i g n o r a d e l B u o n C o n s i g l i o , v a l u t a t a p o s i t i v a m e n t e d a A n v u r d o p o u n l u n g o i t e r , h a p o r t a t o a l r i c o n o s c i m e n t o c o m e n o s t r i s t u d e n t i a n c h e d e i f r e q u e n t a n t i d i q u e l l a s e d e . F o r t i s s i m a l a s p i n t a d e l c o r s o d i l a u r e a i n M e d i c i n a v e t e r i n a r i a : u n i c o n e l L a z i o , i l c o r s o a t t r a e g l i s t u d e n t i t a n t o d a a v e r e 6 8 0 a s p i r a n t i m a t r i c o l e p e r 8 0 p o s t i d i s p o n i b i l i , a c o n f e r m a d e l l a s o l i d i t à d e l l ' i n i z i a t i v a a v v i a t a l o s c o r s o a n n o . I n u o v i c o r s i d i l a u r e a d i q u e s t o a n n o a c c a d e m i c o a m p l i a n o l ' o f f e r t a f o r m a t i v a : t r a q u e s t i i l p r o g r a m m a b l e n d e d i n D i r i t t o , I n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e S o s t e n i b i l i t à ; l a l a u r e a m a g i s t r a l e i n D i g i t a l H u m a n i t i e s ; i l n u o v o c o r s o m a g i s t r a l e i n P s i c o l o g i a e S a l u t e m e n t a l e n e l c i c l o d i v i t a c h e p r o s e g u e u n a l a u r e a t r i e n n a l e d i g r a n d e s u c c e s s o , c o n o l t r e 5 0 0 m a t r i c o l e l ' a n n o ; i l c o r s o d i l a u r e a m a g i s t r a l e i n B i o t e c n o l o g i e a g r a r i e . P e r i l p r o s s i m o a n n o s o n o g i à i n f a s e d i a c c r e d i t a m e n t o t r e u l t e r i o r i c o r s i : d u e n e l l a s e d e d i T i r a n a , i n a m b i t o m e d i c o , e u n n u o v o c o r s o i n S t o r i a , s o c i e t à e c u l t u r e . E ' s t a t o r i c o r d a t o l ' a v a n z a m e n t o s i g n i f i c a t o d e l l ' a t e n e o n e i r a n k i n g i n t e r n a z i o n a l i : n e l l ' u l t i m a e d i z i o n e d e l Q s W o r l d U n i v e r s i t y R a n k i n g T o r V e r g a t a s i è s t a b i l m e n t e p o s i z i o n a t a n e l t o p 2 3 % m o n d i a l e . O l t r e a e s s e r e s e c o n d a i n I t a l i a p e r n u m e r o d i s t u d e n t i i n t e r n a z i o n a l i r i s p e t t o a l n u m e r o d i s t u d e n t i . U l t e r i o r e m e n z i o n e a l l a S u s t a i n a b i l i t y s e m p r e n e l Q s R a n k i n g c h e v e d e l ' a t e n e o 1 5 e s i m o i n I t a l i a . I l r e t t o r e h a r i m a r c a t o l ' i m p e g n o n e l l ' a m b i t o d e l l ' i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e , c h e i n q u e s t i u l t i m i a n n i è s t a t o p o t e n z i a t o : l ' a t e n e o o f f r e o g g i 1 7 c o r s i d i s t u d i o e 7 c u r r i c u l a i n t e r a m e n t e i n l i n g u a i n g l e s e , e h a a m p l i a t o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o i p e r c o r s i d i d o p p i o t i t o l o , l e s u m m e r e l e w i n t e r s c h o o l , n o n c h é i p r o g e t t i d i d i d a t t i c a t r a n s n a z i o n a l e . P o t e n z i a t o a n c h e l ' E r a s m u s p e r g l i s t u d e n t i e p e r i l p e r s o n a l e c o n o l t r e 2 . 0 0 0 p e r s o n e i n v i a g g i o , o l t r e a l n u m e r o c r e s c e n t e d i v i s i t i n g p r o f e s s o r e m o l t i p r o g e t t i c o n c r e t i c o n i P a e s i e u r o p e i e d e x t r a e u r o p e i n e i c o n t i n e n t i a m e r i c a n o , a s i a t i c o , a f r i c a n o . I l r e t t o r e h a s o t t o l i n e a t o a n c h e l o s f o r z o i m p o r t a n t e c h e h a p o r t a t o a l l ' a u m e n t o d i r i s o r s e e c o n o m i c h e a t t r a t t e d a l l ' i m p e g n o s c i e n t i f i c o : h a r i c o r d a t o c h e n e l l ' u l t i m o a n n o i f i n a n z i a m e n t i e u r o p e i s o n o c r e s c i u t i d e l 1 2 6 , 8 8 % , q u e l l i m i n i s t e r i a l i d e l 2 7 , 1 3 % , q u e l l i p r o v e n i e n t i d a i m p r e s e i t a l i a n e d e l 6 4 , 2 8 % . R a f f o r z a t o i l t r a s f e r i m e n t o t e c n o l o g i c o , a n c h e c o o r d i n a n d o l e c o l l a b o r a z i o n i c o n i l s i s t e m a p r o d u t t i v o . T o r V e r g a t a i n f a t t i s v o l g e u n r u o l o g u i d a n e l l o S p o k e d e d i c a t o a l t r a s f e r i m e n t o t e c n o l o g i c o d e l R o m e T e c h n o p o l e , l ' e c o s i s t e m a d e l l ' i n n o v a z i o n e d e l L a z i o f i n a n z i a t o d a l P n r r . N e l c o r s o d e l l a c e r i m o n i a , h a n n o p r e s o l a p a r o l a u n r a p p r e s e n t a n t e d e l l e s t u d e n t e s s e e d e g l i s t u d e n t i , s e g u i t o d a u n i n t e r v e n t o d i u n a r a p p r e s e n t a n t e d e l p e r s o n a l e t e c n i c o , a m m i n i s t r a t i v o e b i b l i o t e c a r i o , o f f r e n d o u n a r i f l e s s i o n e s u l v a l o r e d e l l a c o m u n i t à u n i v e r s i t a r i a e s u l l a f o r z a d e l l a c o l l a b o r a z i o n e q u o t i d i a n a . A n n a l i s a D e C e s a r e , a v v o c a t o , l a v o r a a l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a d a l 2 0 0 5 e d è o g g i r e s p o n s a b i l e d e l l ' A r e a g e s t i o n e d e l p e r s o n a l e d e l l a D i r e z i o n e V I : " I l f u t u r o d e l l ' a t e n e o n a s c e d a u n a r e t e d i r e l a z i o n i : è n e l l a c o m u n i t à c h e l a c o n o s c e n z a p r e n d e v i t a , u n i s c e e d i v e n t a r e s p o n s a b i l i t à v e r s o i l m o n d o " . P e r l e s t u d e n t e s s e e g l i s t u d e n t i è i n t e r v e n u t o A n t o n i o I n f a n t e , 2 4 a n n i , s t u d e n t e d e l V a n n o d e l c o r s o d i l a u r e a i n M e d i c i n a e c h i r u r g i a d e l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , c h e v i v e c o n f o r t e p a r t e c i p a z i o n e l a v i t a u n i v e r s i t a r i a : " L a n o s t r a u n i v e r s i t à è u n o r g a n i s m o v i v o : i l s u o c u o r e p u l s a n t e n a s c e q u i , m a l a s u a f o r z a a r r i v a l o n t a n o , r a g g i u n g e n d o s t u d e n t i e t e r r i t o r i c h e n e c o n d i v i d o n o l a m i s s i o n e " .