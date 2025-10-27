R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D i m m i c o n c h i v a i e t i d i r ò c h i s e i , d i c e v a n o l e n o n n e q u a n d o b a s t a v a u n a m i c o s b a g l i a t o p e r p e r d e r e l a f i d u c i a d e l q u a r t i e r e . O g g i , l a s c e n a s i è s p o s t a t a a P a l a z z o C h i g i , m a l a m o r a l e r e s t a l a s t e s s a : G i o r g i a M e l o n i n o n v a a L o n d r a a l l a r i u n i o n e d e i ' v o l e n t e r o s i ' e a c c o g l i e a R o m a V i k t o r O r b a n " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l d e p u t a t o d i I t a l i a V i v a D a v i d e F a r a o n e , v i c e p r e s i d e n t e d e l p a r t i t o . " L a p r e m i e r ' s c h i e n a d r i t t a ' M e l o n i a v r à f a t t o n o t a r e a l c o l l e g a u n g h e r e s e c h e l e s u e p o s i z i o n i f i l o r u s s e s o n o i n a c c e t t a b i l i ? P r e n d e r à l e d i s t a n z e d a l l a d e r i v a p o c o d e m o c r a t i c a c h e i l g o v e r n o d i B u d a p e s t s t a p r e n d e n d o ? P e r o r a M e l o n i s i p r e o c c u p a d i d i f e n d e r e i l d i r i t t o d i v e t o , p r o p r i o q u e l l o c h e p e r m e t t e a g l i a m i c i d i P u t i n d i f r e n a r e l ' i n i z i a t i v a e u r o p e a . A O r b a n i n t e r e s s a s o l o l ' E u r o p a B a n c o m a t " , c o n c l u d e .