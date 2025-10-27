R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ E u r o p a d i c u i a b b i a m o b i s o g n o d e v e a v e r e u n ' n u c l e o d u r o ' d i p a r t e n z a d i s p o n i b i l e a f e d e r a r s i , s f r u t t a n d o l a c o o p e r a z i o n e r a f f o r z a t a g i à p r e v i s t a d a i T r a t t a t i , a e m e t t e r e d e b i t o c o m u n e p e r f i n a n z i a r e l e n u o v e f u n z i o n i e s s e n z i a l i d a d e v o l v e r e , D i f e s a c o m u n e , a e r o s p a z i o , t e c n o l o g i a , e n e r g i a , m a t e r i e p r i m e i n i z i a n d o d a l l e t e r r e r a r e , e a f a r e u n i n d i s p e n s a b i l e s a l t o i n a v a n t i s e n o n v o g l i a m o f i n i r e c o l o n i z z a t i d a U s a , C i n a , R u s s i a o I n d i a . S c h i e r a r s i a f a v o r e d e l d i r i t t o d i v e t o , c o n i l q u a l e n o n s i g o v e r n a n e a n c h e u n c o n d o m i n i o , c o m e f a n n o O r b a n e M e l o n i s i g n i f i c a c o n s e g n a r c i a u n f u t u r o d i s u b a l t e r n i t à . A l t r o c h e p a t r i o t i " . C o s ì i l s e n a t o r e E n r i c o B o r g h i , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a .