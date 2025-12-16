R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I d a t i s u l l ’ e m e r g e n z a a b i t a t i v a p a r l a n o c h i a r o : i p r e z z i d e l l e c a s e n e l l ’ U e s o n o a u m e n t a t i d e l 6 0 % e g l i a f f i t t i d e l 2 0 % i n m e d i a , c o n e v i d e n z e c h e c o n f e r m a n o l a p r e s s i o n e i n t u t t a E u r o p a " . C o s ì i n t e r v e n e n d o n e l l a p l e n a r i a a S t r a s b u r g o s u l P i a n o e u r o p e o p e r l a C a s a l a p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e p e r l ’ e m e r g e n z a a b i t a t i v a , I r e n e T i n a g l i . " O g g i , l a C o m m i s s i o n e h a p r e s e n t a t o u n p i a n o c h e r i s p o n d e a q u e s t e s f i d e c o n u n d o c u m e n t o c h e p r e s e n t a u n ’ i m p o s t a z i o n e a m b i z i o s a , a f f r o n t a n d o t e m i c o m e i l s o s t e g n o a g l i i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i e p r i v a t i , l a r i f o r m a m i r a t a d e l q u a d r o s u g l i a i u t i d i S t a t o , l a s t r a t e g i a p e r l a c o s t r u z i o n e d i n u o v e a b i t a z i o n i c o n u n f o c u s s u l l a s o s t e n i b i l i t à , f i n o a l l a p r i m a s e r i a p r e s a i n c o n s i d e r a z i o n e d e l f e n o m e n o d e l l a s p e c u l a z i o n e " . " I l p i a n o p r e v e d e i n o l t r e , p e r i l p r o s s i m o a n n o , u n a p r o p o s t a s p e c i f i c a s u g l i a f f i t t i b r e v i , u n t e m a c h e a b b i a m o s o l l e v a t o e a p p r o f o n d i t o i n s i e m e a l l e i s t i t u z i o n i l o c a l i . A d e s s o è f o n d a m e n t a l e c h e q u e s t i i m p e g n i s i t r a d u c a n o i n a z i o n i c o n c r e t e . S e n z a u n r e a l e i m p e g n o d a p a r t e d e i g o v e r n i n a z i o n a l i , q u e s t i s f o r z i r i s c h i a n o d i r e s t a r e i n s u f f i c i e n t i ” .