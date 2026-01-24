S u t r i ( V t ) , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " È i m p o r t a n t i s s i m o p e r m e e s s e r e q u i o g g i a S u t r i . È u n ' o c c a s i o n e m o l t o i m p o r t a n t e p e r r i c o r d a r e u n g r a n d e i t a l i a n o e u n g r a n d e e u r o p e o , D a v i d S a s s o l i , c h e p u r t r o p p o c i h a l a s c i a t o o r m a i q u a t t r o a n n i f a . E q u a n t o a v r e m m o b i s o g n o o g g i d e l l e i d e e , d e i v a l o r i , d e l l e b a t t a g l i e c h e D a v i d h a p o r t a t o a v a n t i a n c h e d a p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o ? " L o h a a f f e r m a t o l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , i n t e r v e n e n d o a S u t r i , i n p r o v i n c i a d i V i t e r b o , a d u n a c o m m e m o r a z i o n e d i D a v i d S a s s o l i . " O g g i è c h i a r o p i ù c h e m a i - h a a g g i u n t o - c h e l ' E u r o p a o f a u n s a l t o i n a v a n t i d i i n t e g r a z i o n e o p p u r e r i m a n e c o m p l e t a m e n t e s c h i a c c i a t a d a q u e s t a a g g r e s s i v i t à c o m m e r c i a l e e m i l i t a r e c h e l a c i r c o n d a e q u i n d i t o r n e r e m o a n c h e q u i o g g i , r i c o r d a n d o D a v i d , a c h i e d e r e a l l ' E u r o p a d i s u p e r a r e l ' u n a n i m i t à e d i a n d a r e v e r s o l e c o o p e r a z i o n i r a f f o r z a t e , p a r t i r e c o n c h i c i s t a . F a r e u n s a l t o a v a n t i d i i n t e g r a z i o n e , c h e v u o l d i r e p r o s e g u i r e s u l l a s t r a d a a c u i D a v i d h a d a t o u n i m p o r t a n t e c o n t r i b u t o " .