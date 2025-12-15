R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A p p a r e , a d i r p o c o , s i n g o l a r e c h e , m e n t r e s i a f f a c c i a n o , i n a m b i t o i n t e r n a z i o n a l e , e s p e r i e n z e d i r e t t e a u n i r e S t a t i e a c o o r d i n a r n e l e a s p i r a z i o n i e l e a t t i v i t à , s i a s s i s t a a u n a d i s o r d i n a t a e i n g i u s t i f i c a t a a g g r e s s i o n e n e i c o n f r o n t i d e l l a U n i o n e e u r o p e a , a l t e r a n d o l a v e r i t à e p r e s e n t a n d o l a a n z i c h é c o m e u n a d e l l e e s p e r i e n z e s t o r i c h e d i s u c c e s s o p e r l a d e m o c r a z i a e i d i r i t t i d e i p o p o l i , s v i l u p p a t a s i a n c h e c o n l a c o n d i v i s i o n e e l ’ a p p r e z z a m e n t o d e l l ’ i n t e r o O c c i d e n t e , c o m e u n a o r g a n i z z a z i o n e o p p r e s s i v a s e n o n a d d i r i t t u r a n e m i c a d e l l a l i b e r t à " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l a d i c i o t t e s i m a C o n f e r e n z a d e l l e a m b a s c i a t r i c i e d e g l i a m b a s c i a t o r i .