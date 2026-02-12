B r u x e l l e s , 1 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l d e b i t o c o m u n e è " l ' u n i c o m o d o " c h e l ' U n i o n e e u r o p e a h a p e r r i m a n e r e c o m p e t i t i v a c o n g l i S t a t i U n i t i d ' A m e r i c a e l a C i n a . D a s o l i , g l i S t a t i n a z i o n a l i e u r o p e i s o n o d e s t i n a t i a s o c c o m b e r e . I l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n , d a A n v e r s a , h a r i b a d i t o l a l i n e a d e l l a F r a n c i a , a l l a v i g i l i a d e l s u m m i t i n f o r m a l e d i o g g i d e d i c a t o a l l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ' U e n e l c a s t e l l o d i A l d e n - B i e s e n , n e l L i m b u r g o . I l p r e m i e r b e l g a B a r t D e W e v e r , l e a d e r d e l l ' N - V a f i a m m i n g o , h a c o n f e r m a t o i l s e n s o d i u r g e n z a c o n d i v i s o d a i c a p i d i S t a t o e d i g o v e r n o e u r o p e i , d i c e n d o c h e l a s i t u a z i o n e d e l l ' i n d u s t r i a i n B e l g i o , F r a n c i a e G e r m a n i a è s e m p l i c e m e n t e " d r a m m a t i c a " . D e W e v e r h a c i t a t o , i n p a r t i c o l a r e , i p r e z z i d e l l ' e n e r g i a e l a r e g o l a m e n t a z i o n e " e c c e s s i v a " . " S i a m o s u l l ' o r l o d i u n a c r i s i e s i s t e n z i a l e " , h a a v v e r t i t o i l p r i m o m i n i s t r o b e l g a . T u t t a v i a , o r a c ' è u n o " s l a n c i o " , s e c o n d o D e W e v e r , c h e h a f a t t o r i f e r i m e n t o a l v e r t i c e i n f o r m a l e d i d o m a n i . P e r i l p r e m i e r , è n e c e s s a r i o s t a b i l i r e d e l l e p r i o r i t à : " L ' E u r o p a d e v e s m e t t e r e d i c e r c a r e d i f a r e t u t t o , o v u n q u e , s e m p r e " , h a d e t t o , c i t a n d o u n t r i o d i p r i o r i t à : " I n n o v a z i o n e , p r o d u t t i v i t à e c o m p e t i t i v i t à " . S e n z a d i e s s e , " l a d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l l ' E u r o p a d i v e n t e r à s i n o n i m o d e l l a s u a d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e . E , i n d e f i n i t i v a , d e l l a s u a p o v e r t à e p e r d i t a d i r i l e v a n z a . S e l ' E u r o p a v u o l e a v e r e u n p e s o n e l m o n d o , l a n o s t r a i n d u s t r i a d e v e p r i m a d i t u t t o a v e r e u n p e s o p e r l ' E u r o p a " . I l c a n c e l l i e r e t e d e s c o F r i e d r i c h M e r z h a s o l l e c i t a t o l ' U e a d a d o t t a r e m i s u r e " c o r a g g i o s e " p e r i n v e r t i r e i l t r e n d d i “ d e c l i n o ” c h e d u r a d a u n q u a r t o d i s e c o l o r i s p e t t o a C i n a e S t a t i U n i t i . " S o l o u n ' E u r o p a e c o n o m i c a m e n t e p o t e n t e s a r à u n ' E u r o p a s o v r a n a ” , h a d e t t o , c h i e d e n d o d i " d e r e g o l a m e n t a r e o g n i s e t t o r e " . P e r i l p r e s i d e n t e M a c r o n , " s e v o g l i a m o i n v e s t i r e a s u f f i c i e n z a n e l l a d i f e s a e n e l l a s i c u r e z z a s p a z i a l e , n e l l e t e c n o l o g i e p u l i t e , n e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e n e l l ' i n f o r m a t i c a q u a n t i s t i c a , e t r a s f o r m a r e l a n o s t r a p r o d u t t i v i t à e c o m p e t i t i v i t à , l ' u n i c a s o l u z i o n e è e m e t t e r e d e b i t o c o m u n e " , h a d i c h i a r a t o a u n a p l a t e a d i c a p i d ' a z i e n d a a d A n v e r s a , i n B e l g i o . L a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a U r s u l a v o n d e r L e y e n , a n c h e l e i n e l l a c i t t à p o r t u a l e f i a m m i n g a , h a r i b a d i t o l ' i m p e g n o p e r l a s e m p l i f i c a z i o n e , m a h a l a m e n t a t o l a l e n t e z z a d e i d u e c o l e g i s l a t o r i , C o n s i g l i o e P a r l a m e n t o e u r o p e o , c h e h a n n o a p p r o v a t o s o l o t r e p r o v v e d i m e n t i O m n i b u s s u i d i e c i p r o p o s t i d a l l ' e s e c u t i v o . H a a n c h e s o l l e c i t a t o g l i S t a t i n a z i o n a l i a d a g i r e p e r c o o r d i n a r e m e g l i o l e r i s p e t t i v e n o r m e , v i s t o c h e t u t t o r a p e r m a n g o n o i n n u m e r e v o l i d i s o m o g e n e i t à c h e o s t a c o l a n o i l f u n z i o n a m e n t o d e l m e r c a t o u n i c o . L a p r e s i d e n t e h a c i t a t o c o m e e s e m p i o i l f a t t o c h e , p e r l a l e g g e b e l g a , i l p e s o m a s s i m o d i u n c a m i o n a p i e n o c a r i c o è d i 4 4 t o n n e l l a t e : a l l a f r o n t i e r a c o n l a F r a n c i a , i l l i m i t e s c e n d e a 4 0 t o n n e l l a t e , c o n t u t t o q u e l c h e n e c o n s e g u e . S e i l s e n s o d i u r g e n z a è c o n d i v i s o , v i s t o c h e l ' U e d a a n n i c r e s c e m e n o d i U s a e C i n a , t r a i P a e s i c ' è m e n o c o n d i v i s i o n e s u c o m e i n t e r v e n i r e . I n u n d o c u m e n t o a t t r i b u i t o a G e r m a n i a , I t a l i a e B e l g i o , r e d a t t o i n v i s t a d e l s u m m i t d i o g g i , s i c h i e d e d i i s t i t u i r e u n " f r e n o d i e m e r g e n z a , c h e d o v r e b b e p e r m e t t e r e d i i m p e d i r e l ' e m e r s i o n e d i f a r d e l l i e c c e s s i v i d u r a n t e i l p r o c e s s o l e g i s l a t i v o , p e r e s e m p i o i n t e r v e n e n d o s u r i c h i e s t a d i u n o S t a t o m e m b r o " . Q u e s t o " d o v r e b b e e s s e r e a c c o m p a g n a t o d a u n p r i n c i p i o d i d i s c o n t i n u i t à c h e a s s i c u r i c h e l a C o m m i s s i o n e u s c e n t e r i t i r i l e p r o p o s t e r i m a s t e p e n d e n t i a l l a f i n e d e l m a n d a t o " . I n u n p r e c e d e n t e n o n p a p e r s i c h i e d e v a i l " s i s t e m a t i c o m o n i t o r a g g i o e l a s i s t e m a t i c a v a l u t a z i o n e d e g l i e m e n d a m e n t i p r o p o s t i d a i c o l e g i s l a t o r i n e l p r o c e s s o l e g i s l a t i v o " , p e r s o p p e s a r n e l ' e v e n t u a l e o n e r o s i t à . S o n o p r o p o s t e c h e v a n n o n e l l a d i r e z i o n e d i u n d e c i s o r a f f o r z a m e n t o d e l p o t e r e d e g l i S t a t i m e m b r i a d i s c a p i t o d e l l e i s t i t u z i o n i c o m u n i t a r i e , c o e r e n t i d u n q u e c o n u n a p p r o c c i o c o n f e d e r a l e , c h e c o l l i d e c o n q u e l l o f e d e r a l i s t a , u n a d i v i s i o n e t r a d i z i o n a l e n e l l a s t o r i a d e l l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e . I v e n t i s e t t e c a p i d i S t a t o e d i g o v e r n o d e l l ' U e s i r i t r o v e r a n n o d u n q u e o g g i n e l c a s t e l l o d i A l d e n - B i e s e n , n e l l a p r o v i n c i a d e l L i m b u r g o , g i à s e d e d e l l ' O r d i n e T e u t o n i c o , s u i n v i t o d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o E u r o p e o A n t o n i o C o s t a . L ì , a u n ' o r a e m e z z a d i a u t o d a B r u x e l l e s , d i s c u t e r a n n o r i c e t t e e i d e e v o l t e a r e n d e r e u n p o ' p i ù d i n a m i c a l ' e c o n o m i a e u r o p e a , b a s e i n d i s p e n s a b i l e p e r a s p i r a r e a l l ' a u t o n o m i a s t r a t e g i c a , c h e è l ' o b i e t t i v o d i c h i a r a t o p i ù v o l t e d a l l a C o m m i s s i o n e " g e o p o l i t i c a " d i v o n d e r L e y e n . I l d i v a r i o t r a U e e U s a s i è f a t t o n e g l i a n n i m o l t o a m p i o , e r e c u p e r a r l o n o n s a r à s e m p l i c e . S e c o n d o l a B a n c a m o n d i a l e , n e l 2 0 0 8 l ' U e a v e v a u n P i l p a r i a 1 6 , 3 6 b i l i o n i ( m i g l i a i a d i m i l i a r d i ) d i d o l l a r i , s u p e r i o r e a i 1 4 , 7 7 b i l i o n i d e g l i U s a . D a a l l o r a , i l c o l o s s o n o r d a m e r i c a n o , c h e è u n o S t a t o f e d e r a l e e n o n u n a c o n f e d e r a z i o n e l a s c a c o m e l ' U e , h a s a p u t o i n n o v a r e l a s u a e c o n o m i a e d è c r e s c i u t o a t a s s i n e t t a m e n t e s u p e r i o r i a q u e l l i d e l l ' U n i o n e , a n c h e a c a u s a d e l l e d i v e r s e r i s p o s t e d a t e d a l l e d u e a r e e a l l a c r i s i f i n a n z i a r i a . R i s u l t a t o , o g g i i l P i l d e g l i U s a è d i b e n 2 8 , 7 5 b i l i o n i d i d o l l a r i , m e n t r e q u e l l o d e l l ' U e è f e r m o a 1 9 , 5 b i l i o n i . Q u e s t o d i v a r i o è n o t o d a t e m p o , m a s i v a a g g r a v a n d o . P e r c a p i r e c o m e s u p e r a r e q u e s t o s t a t o d i c o s e , l ' a l l o r a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o E u r o p e o C h a r l e s M i c h e l i n c a r i c ò l ' e x p r e m i e r i t a l i a n o E n r i c o L e t t a d i r e d i g e r e u n r a p p o r t o s u l l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ' U e . L a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e U r s u l a v o n d e r L e y e n , c h e n o n a v e v a u n b u o n r a p p o r t o c o n M i c h e l , i n c a r i c ò u n a l t r o e x p r e m i e r i t a l i a n o , M a r i o D r a g h i , d i r e d i g e r e u n r a p p o r t o s u l l a s t e s s a m a t e r i a . I d u e r a p p o r t i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i d a t e m p o : n e l s u m m i t i n f o r m a l e d i d o m a n i s i a D r a g h i c h e L e t t a s a r a n n o p r e s e n t i , i l p r i m o l a m a t t i n a e l ' a l t r o n e l p o m e r i g g i o , n o n p e r i l l u s t r a r e d i n u o v o i l o r o r a p p o r t i , b e n s ì , h a s p i e g a t o u n a l t o f u n z i o n a r i o U e , p e r i n n e s c a r e l a d i s c u s s i o n e t r a i l e a d e r . Q u e s t o t i p o d i i n c o n t r i i n f o r m a l i , s e c o n d o l a f o n t e , s o n o " m o l t o u t i l i " p e r d a r e " u n n u o v o i m p u l s o " a t e m a t i c h e c h e , c o m e l a c o m p e t i t i v i t à , s o n o s t a t i a f f r o n t a t i i n n u m e r e v o l i v o l t e , a l m e n o f i n d a l C o n s i g l i o E u r o p e o d i L i s b o n a d e l 2 0 0 0 , p e r a r r i v a r e a l l a d i c h i a r a z i o n e d i B u d a p e s t s u l N e w D e a l p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l 2 0 2 4 . L ' o b i e t t i v o d e l l ' i n f o r m a l e d i A l d e n - B i e s e n , s p i e g a l a f o n t e , è q u e l l o d i " r a c c o g l i e r e c o n s e n s o " p o l i t i c o t r a i c a p i d i S t a t o e d i g o v e r n o p e r " i n d i v i d u a r e a l c u n e m i s u r e " c o n c r e t e e f a t t i b i l i s u l l e q u a l i l ' U e p o s s a c o n c e n t r a r s i n e i p r o s s i m i m e s i . N o n c i s a r a n n o " c o n c l u s i o n i s c r i t t e " , e s s e n d o u n i n f o r m a l e , m a l e d i s c u s s i o n i a i u t e r a n n o a d i n d i v i d u a r e m i s u r e i n a l c u n e a r e e , c o m e " t a g l i a r e l a b u r o c r a z i a , s e m p l i f i c a r e , r i m u o v e r e l e b a r r i e r e t r a n s f r o n t a l i e r e , c e r c a r e l a d i m e n s i o n e e u r o p e a d o v e è n e c e s s a r i a , a r m o n i z z a r e i m e r c a t i , r a f f o r z a r e i l m e r c a t o u n i c o , r a f f o r z a r e l ' i n n o v a z i o n e e l a r e s i l i e n z a , " . U n a d i q u e s t e m i s u r e , c h e e r a g i à e s p l i c i t a m e n t e c i t a t a n e l l e c o n c l u s i o n i d e l C o n s i g l i o E u r o p e o d e l l o s c o r s o o t t o b r e , è q u e l l a d e l c o s i d d e t t o 2 8 e s i m o r e g i m e p e r l e i m p r e s e : p r o p o s t o d a E n r i c o L e t t a n e l s u o r a p p o r t o , v i e n e c i t a t o d a v o n d e r L e y e n f i n d a s e t t e m b r e , m a l a p r o p o s t a n o n è a n c o r a a r r i v a t a . D o v r e b b e a r r i v a r e i l m e s e p r o s s i m o : o c c o r r e r à p e r ò v e r i f i c a r n e l a p o r t a t a . U n a l t r o t e m a c h e s a r à s i c u r a m e n t e o g g e t t o d e l l a d i s c u s s i o n e d e i l e a d e r s a r à l a c o s i d d e t t a " p r e f e r e n z a e u r o p e a " , c i o è f a v o r i r e i p r o d o t t i r e a l i z z a t i i n E u r o p a , p e r s o s t e n e r e l ' a p p a r a t o p r o d u t t i v o i n t e r n o . V i e n e f o r t e m e n t e s o s t e n u t a d a i f r a n c e s i , m a n o n t r o v a t u t t i c o m p l e t a m e n t e d ' a c c o r d o . Q u i n d i , i l e a d e r d o v r a n n o d i s c u t e r n e . " N o n s a r e i s o r p r e s o s e e m e r g e s s e r o d i v e r s e s f u m a t u r e e p r o s p e t t i v e " s u q u e s t o t e m a , d i c e l a f o n t e , s p i e g a n d o c h e i l e a d e r d o v r a n n o d i b a t t e r e s u " c o m e e d o v e a p p l i c a r e " u n a p r e f e r e n z a d i q u e s t o g e n e r e . P e r u n a f o n t e d i p l o m a t i c a , a n c h e s e l a p r e f e r e n z a e u r o p e a c o m p o r t e r à d e i " c o s t i " a g g i u n t i v i , q u e s t i p o s s o n o e s s e r e " a s s o r b i t i " g r a z i e a l l a d i m e n s i o n e d e l m e r c a t o u n i c o . V o n d e r L e y e n h a d e t t o o g g i c h e l ' I n d u s t r i a l A c c e l e r a t o r A c t , c h e v e r r à p r e s e n t a t o i l m e s e p r o s s i m o , i n c l u d e r à u n a p r e f e r e n z a U e n e g l i a p p a l t i p u b b l i c i , i n a l c u n i s e t t o r i " s t r a t e g i c i " . S u l t a v o l o a d A l d e n - B i e s e n s a r à a n c h e l a q u e s t i o n e d i d o v e r e p e r i r e i " m e z z i n e c e s s a r i " a r e a l i z z a r e g l i i n g e n t i i n v e s t i m e n t i d i c u i l ' U e h a b i s o g n o , h a s p i e g a t o u n a f o n t e d i p l o m a t i c a e u r o p e a . P e r E m m a n u e l M a c r o n l ' U e d e v e f i n a n z i a r s i a d e b i t o , e m e t t e n d o o b b l i g a z i o n i i n c o m u n e . O r a c h e i l d o l l a r o è d i v e n t a t o u n a s s e t r e l a t i v a m e n t e p i ù r i s c h i o s o , p e r v i a d e l l e p o l i t i c h e d e l l ' a t t u a l e a m m i n i s t r a z i o n e , e s i s t e u n c h i a r o a p p e t i t o d e i m e r c a t i f i n a n z i a r i p e r u n s a f e a s s e t e u r o p e o , t e s t i m o n i a t o d a l l a d o m a n d a , e l e v a t i s s i m a , c h e a c c o m p a g n a c o s t a n t e m e n t e l e r a r e e m i s s i o n i d e g l i e u r o b o n d d i N e x t G e n e r a t i o n E u . P e r l a G e r m a n i a s i t r a t t a t u t t o r a d i u n t a b ù , a n c h e p e r c h é A f D s t a c r e s c e n d o n e i s o n d a g g i e p e r i l c a n c e l l i e r e F r i e d r i c h M e r z s p o s a r e l a c a u s a d e g l i e u r o b o n d n o n è i l m o d o m i g l i o r e p e r r e c u p e r a r e c o n s e n s i . I n o l t r e , B e r l i n o p u ò f i n a n z i a r s i a t a s s i i n f e r i o r i a q u e l l i p a g a t i d a g l i e u r o b o n d . S e c o n d o u n a f o n t e d i p l o m a t i c a e u r o p e a , l a c o n t r a r i e t à d e l l a G e r m a n i a è p e r ò d i r e t t a p r i n c i p a l m e n t e a l l a m u t u a l i z z a z i o n e d e i d e b i t i p r e g r e s s i , m e n t r e l a F r a n c i a o r a p r o p o n e u n a c o s a m o l t o d i v e r s a : d e b i t i e u r o p e i i n c o m u n e , p e r f i n a n z i a r e p r o g e t t i e u r o p e i c h e s e r v o n o a t u t t i . P e r u n a f o n t e d i p l o m a t i c a e u r o p e a , l e d i v e r g e n z e t r a F r a n c i a e G e r m a n i a s u l t e m a f a n n o p a r t e d e l " n e g o z i a t o . C ' è l a v o l o n t à d i c o n v e r g e r e : v e d r e t e " . D e l r e s t o , i l d e b i t o U e , s i a p u r e l e n t a m e n t e , s i v a a f f e r m a n d o c o m e u n a s o l u z i o n e c o n s o l i d a t a , c o n o s c i u t a e f u n z i o n a n t e . I l p r e s t i t o a l l ' U c r a i n a p e r i l 2 0 2 6 - 2 7 d a 9 0 m i l i a r d i d i e u r o d e c i s o n e l l o s c o r s o d i c e m b r e è d e b i t o e u r o p e o . O l t r e t u t t o v e r r à r e a l i z z a t o m e d i a n t e c o o p e r a z i o n e r a f f o r z a t a , n o n a 2 7 m a a 2 4 ( r e s t a n o f u o r i U n g h e r i a , S l o v a c c h i a e R e p u b b l i c a C e c a ) , u n a l t r o s v i l u p p o c h e v a n e l l a d i r e z i o n e d i q u e l " f e d e r a l i s m o p r a g m a t i c o " p r o p u g n a t o d a M a r i o D r a g h i . C o o p e r a z i o n e r a f f o r z a t a c h e , s e c o n d o u n a f o n t e d i p l o m a t i c a , " n o n p u ò e s s e r e d e c i s a i n a n t i c i p o " , m a d e v e d i v e n t a r e u n " m e t o d o " . V a l e a d i r e c h e c i s i p o r r à d e g l i o b i e t t i v i e d e l l e s c a d e n z e : s e l ' o b i e t t i v o n o n v i e n e r a g g i u n t o e n t r o i l t e r m i n e p r e f i s s a t o , a l l o r a s i p r o c e d e c o n c h i c i s t a , p e r c h é " n o n p o s s i a m o r e s t a r e b l o c c a t i i n d e f i n i t a m e n t e " . S e m p r e i n m a t e r i a d i d e n a r o , i l f o c u s d e l s u m m i t s a r à p i ù s u l l a m o b i l i t a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i p r i v a t i c h e d i q u e l l i p u b b l i c i . A q u e s t o p r o p o s i t o , l ' U n i o n e d e i r i s p a r m i e d e g l i i n v e s t i m e n t i , r e b r a n d i n g d e l l ' U n i o n e b a n c a r i a , r e s t a a l p a l o , c o m e h a r e s o e v i d e n t e l o s t o p a r r i v a t o d a B e r l i n o a l l ' a s c e s a d i U n i c r e d i t i n C o m m e r z b a n k , d o p o c h e i L i b e r a l i d e l l ' F d p d i C h r i s t i a n L i n d n e r h a n n o p e r s o i l M i n i s t e r o d e l l e F i n a n z e . U n a f o n t e d i p l o m a t i c a , p e r ò , n o t a c h e i c a p i t a l i p r i v a t i n o n b a s t a n o : a n c h e q u e l l i p u b b l i c i d e v o n o f a r e l a l o r o " p a r t e " . D e l r e s t o , r i c o r d a , E l o n M u s k " n o n e s i s t e r e b b e " c o m e i m p r e n d i t o r e , s e n z a g l i i n g e n t i i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i d e g l i U s a n e l l ' a e r o s p a z i a l e . U n a l t r o t e m a s u l t a v o l o s a r à q u e l l o d e g l i a c c o r d i c o m m e r c i a l i , n e l l ' o t t i c a d i d i v e r s i f i c a r e i m e r c a t i d i s b o c c o e r i d u r r e l a d i p e n d e n z a d a q u e l l o a m e r i c a n o e d a q u e l l o c i n e s e . A n c h e l a C i n a s a r à s u l p i a t t o : " S e n o n c i p r o t e g g i a m o - a v v e r t e u n d i p l o m a t i c o e u r o p e o - n o n a v r e m o p i ù i n d u s t r i a " . Q u e s t o n o n v u o l d i r e " d i s a c c o p p i a r e " l ' e c o n o m i a e u r o p e a d a q u e l l a c i n e s e o " f e r m a r e i l c o m m e r c i o " c o n i l c o l o s s o a s i a t i c o , m a s e m p l i c e m e n t e " p r e s e r v a r e l a n o s t r a e c o n o m i a " . L o s i f e c e a n c h e c o n i l G i a p p o n e , u n ' a l t r a e c o n o m i a m o l t o c o m p e t i t i v a e d e s p o r t a t r i c e , n e g l i a n n i O t t a n t a . E d u n q u e , o c c o r r e r à t r o v a r e " u n a c c o r d o " c o n l a C i n a , a d e s e m p i o s u g l i i n v e s t i m e n t i d i r e t t i e s t e r i i n E u r o p a . S i p o s s o n o p o r r e d e l l e c o n d i z i o n i p e r c o n s e n t i r e a l l e i m p r e s e c i n e s i d i i n v e s t i r e i n E u r o p a , a d e s e m p i o q u e l l a d i c o n s e n t i r e " t r a s f e r i m e n t i t e c n o l o g i c i " . S a r e b b e u n a s i g n i f i c a t i v a i n v e r s i o n e d i q u e l l o c h e e r a i l r a p p o r t o U e - C i n a n o n m o l t o t e m p o f a , q u a n d o a l l e g r a n d i a z i e n d e o c c i d e n t a l i , i n p a r t i c o l a r e n e l s e t t o r e a u t o m o t i v e , v e n i v a c o n c e s s o l ' a c c e s s o a l m e r c a t o c i n e s e a p a t t o c h e o p e r a s s e r o i n j o i n t v e n t u r e c o n i m p r e s e n a z i o n a l i , p e r f a r l e c r e s c e r e e p e r c h é a s s o r b i s s e r o k n o w - h o w . O r a , s e q u e s t e i n t e n z i o n i s i t r a d u r r a n n o i n r e a l t à , s a r a n n o l e i m p r e s e c i n e s i a t r a s f e r i r e k n o w - h o w a q u e l l e e u r o p e e ( a d e s e m p i o n e l l e b a t t e r i e p e r l e a u t o e l e t t r i c h e , d o v e i c i n e s i s o n o m o l t o p i ù a v a n t i d e g l i e u r o p e i ) . I l s u m m i t d i o g g i d o v r e b b e i n i z i a r e i n t o r n o a l l e 1 0 . 3 0 , c o n u n o s c a m b i o c o n l a p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o R o b e r t a M e t s o l a , p e r c h é l ' A u l a a v r à c o m u n q u e " u n r u o l o i m p o r t a n t e " n e l l o s v i l u p p o d e l l ' a g e n d a p e r l a c o m p e t i t i v i t à , d a t o c h e s i t r a t t e r à a n c h e d i p r o p o s t e l e g i s l a t i v e , s u l l e q u a l i l ' A u l a h a v o c e i n c a p i t o l o . I l v e r t i c e i n f o r m a l e v e r r à p r e c e d u t o d a u n p r e - v e r t i c e i n f o r m a l e , c u i s o n o a t t e s i M e r z , M a c r o n e l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i , i n s i e m e a d a l t r i l e a d e r . P e r u n a f o n t e d i p l o m a t i c a , i l p r o b l e m a d e l l ' o p p o r t u n i t à d i t e n e r e u n p r e v e r t i c e i n f o r m a l e p r i m a d i u n v e r t i c e i n f o r m a l e " c ' è " , p e r c h é c h i n o n è s t a t o i n v i t a t o n o n l a p r e n d e b e n e . D o p o M e t s o l a , l a m a t t i n a t a s a r à d e d i c a t a a d u n a d i s c u s s i o n e c o n M a r i o D r a g h i , s e g u i t a d a u n p r a n z o d i l a v o r o t r a i l e a d e r , s e n z a D r a g h i ; n e l p o m e r i g g i o , a s c o l t e r a n n o E n r i c o L e t t a , e p o i a v r a n n o u n a s e s s i o n e d i l a v o r o t r a l o r o . I l t u t t o d o v r e b b e c o n c l u d e r s i i n t o r n o a l l e 1 8 . 3 0 , c o n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a . Q u a l i s a r a n n o g l i e s i t i d e l l ' i n f o r m a l e d i A l d e n - B i e s e n è d i f f i c i l e d a p r e v e d e r e , p e r c h é , p e r u n a l t o f u n z i o n a r i o U e , " a v o l t e d a q u e s t i i n c o n t r i v e n g o n o f u o r i c o s e c h e n o n t i a s p e t t i " .