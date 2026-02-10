R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o i s i a m o c o n t r o i l d i r i t t o d i v e t o m a v a b e n i s s i m o s e p a r t i a m o a d a u m e n t a r e a d d i r i t t u r a l ’ u t i l i z z o d e l l o s t r u m e n t o d e l l a c o o p e r a z i o n e r a f f o r z a t a ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o S t e f a n o B o n a c c i n i , o s p i t e a S t a r t d i S k y T G 2 4 . “ b e n v e n g a c h e a n c h e d a l l e p a r t i d e l g o v e r n o s i s i a d ’ a c c o r d o a s t r u m e n t i d i c o o p e r a z i o n e r a f f o r z a t a , c h e v u o l d i r e c h e n o n s i d e c i d e p i ù a l l ’ u n a n i m i t à e q u i n d i g l i O r b a n , c h e n o n s o n o a m i c i m i e i m a s o s t e n u t i d a M e l o n i e S a l v i n i , n o n p o s s o n o p i ù i m p e d i r e d i p r e n d e r e a l c u n e d e c i s i o n i ” , h a p r o s e g u i t o . “ S e c ’ è u n a s s e r a f f o r z a t o t r a B e r l i n o e R o m a s e è s u c o s e c h e c o n d i v i d i a m o n e s i a m o c o n t e n t i , s e è s u c o s e c h e n o n c o n d i v i d i a m o o v v i a m e n t e c r i t i c h e r e m m o . S o n o i d u e P a e s i p e r ò i n d r a m m a t i c a d i f f i c o l t à d i c r e s c i t a . M i a u g u r o c h e l a r e l a z i o n e p o s i t i v a t r a G e r m a n i a e I t a l i a v a d a n e l l a d i r e z i o n e d i s o s t e n e r e i l d e b i t o c o m u n e , p e r c h é i n q u e s t o l a G e r m a n i a d a s e m p r e è c o n t r a r i a o m o l t o t i m i d a ” , h a c o n c l u s o .